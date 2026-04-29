13 इंच की स्क्रीन, AI फीचर्स, 10200mAh बैटरी वाला Lenovo पैसे वसूल टैब लॉन्च, खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें

Apr 29, 2026 09:05 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
13 इंच की डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और AI फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च हुआ Lenovo का नया टैब Idea Tab Pro Gen 2। इस टैब की कीमत 39,999 रुपए से शुरू है।

13 इंच की स्क्रीन, AI फीचर्स, 10200mAh बैटरी वाला Lenovo पैसे वसूल टैब लॉन्च, खरीदने से पहले जान लें ये 5 बातें

Lenovo का लेटेस्ट टैब Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 भारत में लॉन्च हो चुका है। यह टैबलेट Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें ढेर सारे AI फीचर्स दिए गए हैं। Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 में Dolby Atmos सपोर्ट के साथ चार JBL स्पीकर दिए गए हैं। टैबलेट में 10,200mAh की बैटरी है। यह टैबलेट खास तौर पर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आइये आपको डिटेल में बताते हैं इस टैब के फीचर्स, कीमत और स्पेशल डिस्काउंट की डिटेल्स:

सम्बंधित सुझाव

discount

27% OFF

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e

  • checkLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
amazon-logo

₹35997

₹48999

खरीदिये

discount

34% OFF

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus & Keyboard|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger

Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus & Keyboard|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger

  • checkLenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus & Keyboard|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger
amazon-logo

₹38999

₹59000

खरीदिये

discount

22% OFF

Lenovo Idea Tab Plus with Pen |Wifi + 5G|12.1" 2.5K Display, 800nits Peak Brightness|12GB RAM + 256GB ROM (Expandable upto 2TB)|MediaTek Dimensity 6400| 10200mAh|4 Speakers with Dolby Atmos| Luna Grey

Lenovo Idea Tab Plus with Pen |Wifi + 5G|12.1" 2.5K Display, 800nits Peak Brightness|12GB RAM + 256GB ROM (Expandable upto 2TB)|MediaTek Dimensity 6400| 10200mAh|4 Speakers with Dolby Atmos| Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Plus with Pen |Wifi + 5G|12.1" 2.5K Display
  • check800nits Peak Brightness|12GB RAM + 256GB ROM (Expandable upto 2TB)|MediaTek Dimensity 6400| 10200mAh|4 Speakers with Dolby Atmos| Luna Grey
amazon-logo

₹34999

₹45000

खरीदिये

discount

10% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch
  • check2.5K Display
  • check500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos
amazon-logo

₹25999

₹29000

खरीदिये

discount

24% OFF

Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen+Keyboard |12.7" Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 256GB ROM| Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers| USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal

Lenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen+Keyboard |12.7" Display, 3K Resolution, 144 Hz|16GB RAM, 256GB ROM| Snapdragon 8 Gen 3|10200 mAh|6 Speakers| USB 3.0 with DP-Out|1Year ADP Free|Teal

  • checkLenovo Yoga Tab Plus Smartchoice AI Tablet with Pen+Keyboard |12.7" Display
  • check3K Resolution
  • check144 Hz|16GB RAM
amazon-logo

₹59999

₹79000

खरीदिये

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 की भारत में कीमत

नए Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 को सिर्फ एक 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इस टैब की कीमत 39,999 रुपये रखी गई है। यह टैबलेट 1 मई से Lenovo.com, ई-कॉमर्स वेबसाइटों और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा।

स्पेशल ऑफर के तहत, Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 के खरीदारों को 3,000 रुपये की तत्काल बैंक छूट मिलेगी। साथ टैबलेट पर एक साल की वारंटी भी दी जाएगी।

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 के 5 खास फीचर्स

1. इस टैबलेट में 13-इंच का बड़ा 3.5K LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि आपको स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार वीडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही इसमें Dolby Vision सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे कलर और ब्राइटनेस काफी बेहतर दिखाई देते हैं।

2. Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें AI बेस्ड फीचर्स जैसे AI Notes, Smart Reader, Live Transcript और AI Creation Tools दिए गए हैं, जो काम को आसान बनाते हैं। इसके अलावा इसमें Google Gemini और Circle to Search जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे यह टैबलेट और ज्यादा एडवांस बन जाता है।

3. इस टैबलेट में 10,200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। साथ ही 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है और आपको बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती।

सम्बंधित सुझाव

discount

2% OFF

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

  • checkLenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM
  • check256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free
amazon-logo

₹47999

₹49000

खरीदिये

discount

19% OFF

Lenovo Tab | 10.1" Display, 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM+64 GB ROM (Expandable up to 1 TB), MediaTek Helio G85,Metal Body, Dual Speakers with Dolby Atmos, Android 14, 5100mAh Battery, Grey

Lenovo Tab | 10.1" Display, 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM+64 GB ROM (Expandable up to 1 TB), MediaTek Helio G85,Metal Body, Dual Speakers with Dolby Atmos, Android 14, 5100mAh Battery, Grey

  • checkLenovo Tab | 10.1" Display
  • check4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM+64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)
  • checkMediaTek Helio G85
amazon-logo

₹15441

₹19000

खरीदिये

discount

26% OFF

Lenovo {Smartchoice) Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300 + Logitech MK240 Nano Wireless USB Keyboard and Mouse Set

Lenovo {Smartchoice) Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300 + Logitech MK240 Nano Wireless USB Keyboard and Mouse Set

  • checkLenovo {Smartchoice) Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300 + Logitech MK240 Nano Wireless USB Keyboard and Mouse Set
amazon-logo

₹37592

₹51094

खरीदिये

discount

27% OFF

Lenovo {Smartchoice) Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)

Lenovo {Smartchoice) Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)

  • checkLenovo {Smartchoice) Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
  • check256 GB ROM| AI-Enabled| + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)
amazon-logo

₹36334

₹49998

खरीदिये

discount

11% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB) + Logitech MK240 Nano Wireless USB Keyboard and Mouse Set

Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB) + Logitech MK240 Nano Wireless USB Keyboard and Mouse Set

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch
  • check2.5K Display
  • check500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB) + Logitech MK240 Nano Wireless USB Keyboard and Mouse Set
amazon-logo

₹27594

₹31095

खरीदिये

4. Lenovo ने इस टैबलेट में चार JBL स्पीकर्स दिए हैं, जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि आप मूवी, वेब सीरीज या म्यूजिक का शानदार अनुभव ले सकते हैं, जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हों।

5. इस टैबलेट के साथ Lenovo Tab Pen Plus भी मिलता है, जिससे नोट्स लेना, ड्रॉइंग करना और डॉक्यूमेंट एडिट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इसे मिनी लैपटॉप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दिया गया है, जिससे मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है। यह Android 16 पर चलता है और कंपनी ने इसमें 2 साल के OS अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

