13 इंच का टैबलेट भारत में मचाएगा घूम, ₹3000 की छूट, JBL के स्पीकर और 10200mAh बैटरी भी

लेनोवो ने भारत में Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 को लॉन्च कर दिया है। इसमें 13-इंच का बड़ा डिस्प्ले और 10,200mAh बैटरी है। इसमें JBL के चार स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos को सपोर्ट करते हैं। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 Launched in India: टैबलेट खरीदने का प्लान है, तो लेनोवो का नया मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेनोवो ने भारत में Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 को लॉन्च कर दिया है। यह Wi-Fi कनेक्टिविटी पर काम करता है। नया एंड्रॉयड टैबलेट तेजतर्रार स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पैक करता है। इसमें ढेर सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं। कंपनी ने इसे सिर्फ एक ही कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। टैब में हाई रिफ्रेश रेट वाला 13-इंच का बड़ा डिस्प्ले है। दमदार साउंड के लिए इसमें JBL के चार स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos को सपोर्ट करते हैं। इतनी ही नहीं, नए टैबलेट में 10,200mAh की बैटरी भी है, जो 45W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी ने इसे सबसे पहले पिछले महीने हुए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2026 के दौरान शोकेस किया था। भारत में कितनी है इस टैब की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं...

चलिए सबसे पहले जानते हैं Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 में क्या-क्या खास है

बड़ा डिस्प्ले और तगड़ी बैटरी Idea Tab Pro Gen 2 एंड्रॉयड 16 पर चलता है, और कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि यह दो ओएस अपग्रेड और चार साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एलिजिबल है यानी इसे Android 18 तक अपग्रेड मिलेगा। टैब में 13-इंच का 3.5K (2190x3540 पिक्सेल) एलसीडी पैनल है, जिसमें डोल्बी विजन सपोर्ट, 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 319 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी है। डिस्प्ले 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और हाई ब्राइटनेस मोड (HBM) में 800 निट्स तक की ब्राइटनेस देने का दावा करता है। टैबलेट में 10,200mAh की बैटरी दी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

तेजतर्रार प्रोसेसर और ढेर सारे AI फीचर्स भी टैबलेट में स्नैपड्रैगन 8s जेन 4 चिपसेट के साथ क्वालकॉम हेक्सागॉन एनपीयू, एड्रेनो 825 जीपीयू, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज दिया गया है। वर्चुअल रैम की मदद से रैम को 12GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह टैबलेट AI पर बेस्ड कई फीचर्स देता है, जैसे AI नोट्स, स्मार्ट रीडर, AI क्रिएशन टूल्स और लाइव ट्रांसक्रिप्ट। इसमें सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनी और रियल-टाइम ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स का सपोर्ट भी शामिल हैं। पीछे की तरफ, टैबलेट में ऑटोफोकस के साथ 13-मेगापिक्सेल का कैमरा और फिक्स्ड फोकस के साथ 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

स्लिम और लाइटवेट, ढेर सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी लेनोवो आइडिया टैब प्रो जेन 2, लेनोवो 2-in-1 कीबोर्ड पैक और टचपैड (जिन्हें अलग से बेचा जाता है) को सपोर्ट करता है। इसमें 4,096 लेवल की प्रेशर सेंसिटिविटी वाला लेनोवो टैब पेन प्लस (बॉक्स में) मिलता है। 598 ग्राम वजनी इस इस टैबलेट का साइज 191.91x296.48x6.20 एमएम है यानी इसकी मोटाई सिर्फ 6.20 एमएम है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, RGB, जायरोस्कोप और हॉल सेंसर जैसे सेंसर भी दिए गए हैं। इस टैबलेट में डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ एक Quad JBL स्पीकर सेटअप भी है।