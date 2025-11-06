₹15 हजार से कम में Lenovo का लैपटॉप, Amazon पर मिल रही जबरदस्त डील
संक्षेप: लेनोवो का बेहतरीन बजट Chromebook लैपटॉप ग्राहकों को 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे Amazon पर खास डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है।
कम कीमत पर धाकड़ लैपटॉप डील Amazon पर ऑफर की जा रही है और यूजर्स Lenovo ब्रैंड का क्रोमबुक सबसे सस्ते में खरीदने का मौका दिया गया है। इस डिवाइस में Intel प्रोसेसर के साथ 11.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है। इसका वजन केवल 1.21 किलो है और HD कैमरा मिल रहा है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।
स्टैंडर्ड लैपटॉप के मुकाबले क्रोमबुक ना सिर्फ कॉम्पैक्ट होते हैं, बल्कि इनमें कई ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। ब्राउजिंग से लेकर मल्टीमीडिया ऐक्टिविटी तक लाइटवेट डिवाइसेज स्मूद एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। Lenovo जैसे ब्रैंड का भरोसा ग्राहकों को तगड़ी छूट के चलते 15 हजार रुपये से कम में मिल रहा है और इसे सिंगल चार्ज करने के बाद यूजर्स को 16 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है।
सबसे सस्ते में खरीदें Lenovo Chromebook
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Lenovo (SmartChoice) Chromebook मॉडल 82UY0014HA को केवल 14,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1500 रुपये तक की छूट मिल सकती है। साथ ही कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं।
एक्सचेंज डिस्काउंट के तौर पर 4600 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।
ऐसे हैं Lenovo Chromebook के स्पेसिफिकेशंस
लैपटॉप में 11.6 इंच का HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले 250nits ब्राइटनेस के साथ दिया गया है। ChromeOS वाले इस डिवाइस में Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें HD 720p कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ मिलता है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और 42Wh क्षमता वाली बैटरी मिलती है। इसकी मोटाई केवल 1.99cm है और वजन 1.21 किलो है।
