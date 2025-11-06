Hindustan Hindi News
₹15 हजार से कम में Lenovo का लैपटॉप, Amazon पर मिल रही जबरदस्त डील

₹15 हजार से कम में Lenovo का लैपटॉप, Amazon पर मिल रही जबरदस्त डील

संक्षेप: लेनोवो का बेहतरीन बजट Chromebook लैपटॉप ग्राहकों को 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसे Amazon पर खास डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है। 

Thu, 6 Nov 2025 11:40 AMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
सम्बंधित सुझाव

discount

59% OFF

Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

  • checkLenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg)
  • check82UY0014HA
amazon-logo

₹14990

₹36502

खरीदिये

discount

33% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display
  • check2.5K Resolution
  • check90Hz Refresh|8GB RAM
amazon-logo

₹15998

₹24000

खरीदिये

discount

58% OFF

Lenovo {SmartChoice Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stere + Kaspersky Standard 1 Device 1 Year (Physical Pack)

Lenovo {SmartChoice Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stere + Kaspersky Standard 1 Device 1 Year (Physical Pack)

  • checkLenovo {SmartChoice Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stere + Kaspersky Standard 1 Device 1 Year (Physical Pack)
amazon-logo

₹15495

₹37316

खरीदिये

discount

70% OFF

Lenovo 15 (2025), Intel Celeron Dual Core N4500 - (8 GB/256 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Black/1.6 kg/MS Office 2021

Lenovo 15 (2025), Intel Celeron Dual Core N4500 - (8 GB/256 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Black/1.6 kg/MS Office 2021

  • checkLenovo 15 (2025)
  • checkIntel Celeron Dual Core N4500 - (8 GB/256 GB SSD/Intel UHD Graphics/Windows 11 Pro) Thin and Light Business Laptop/15.6" FHD Display/Black/1.6 kg/MS Office 2021
amazon-logo

₹23999

₹78690

खरीदिये

discount

68% OFF

Lenovo V15 Intel Celeron N4500 15.6" (39.62 cm) FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (8GB RAM/256GB SSD/Windows 11 Home/Black/1Y Onsite/1.7 kg), 82QYA00MIN

Lenovo V15 Intel Celeron N4500 15.6" (39.62 cm) FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (8GB RAM/256GB SSD/Windows 11 Home/Black/1Y Onsite/1.7 kg), 82QYA00MIN

  • checkLenovo V15 Intel Celeron N4500 15.6" (39.62 cm) FHD (1920x1080) Antiglare 250 Nits Thin and Light Laptop (8GB RAM/256GB SSD/Windows 11 Home/Black/1Y Onsite/1.7 kg)
  • check82QYA00MIN
amazon-logo

₹24990

₹79000

खरीदिये

कम कीमत पर धाकड़ लैपटॉप डील Amazon पर ऑफर की जा रही है और यूजर्स Lenovo ब्रैंड का क्रोमबुक सबसे सस्ते में खरीदने का मौका दिया गया है। इस डिवाइस में Intel प्रोसेसर के साथ 11.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है और कॉम्पैक्ट डिजाइन दिया गया है। इसका वजन केवल 1.21 किलो है और HD कैमरा मिल रहा है। आइए इसपर मिल रही डील के बारे में विस्तार से बताते हैं।

स्टैंडर्ड लैपटॉप के मुकाबले क्रोमबुक ना सिर्फ कॉम्पैक्ट होते हैं, बल्कि इनमें कई ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। ब्राउजिंग से लेकर मल्टीमीडिया ऐक्टिविटी तक लाइटवेट डिवाइसेज स्मूद एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं। Lenovo जैसे ब्रैंड का भरोसा ग्राहकों को तगड़ी छूट के चलते 15 हजार रुपये से कम में मिल रहा है और इसे सिंगल चार्ज करने के बाद यूजर्स को 16 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल जाती है।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

सबसे सस्ते में खरीदें Lenovo Chromebook

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Lenovo (SmartChoice) Chromebook मॉडल 82UY0014HA को केवल 14,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1500 रुपये तक की छूट मिल सकती है। साथ ही कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस भी दिए गए हैं।

एक्सचेंज डिस्काउंट के तौर पर 4600 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:₹5000 से कम में 32 इंच का Smart TV, बड़ी स्क्रीन और 2 साल की वारंटी का फायदा

ऐसे हैं Lenovo Chromebook के स्पेसिफिकेशंस

लैपटॉप में 11.6 इंच का HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले 250nits ब्राइटनेस के साथ दिया गया है। ChromeOS वाले इस डिवाइस में Intel Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें HD 720p कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ मिलता है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं और 42Wh क्षमता वाली बैटरी मिलती है। इसकी मोटाई केवल 1.99cm है और वजन 1.21 किलो है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
