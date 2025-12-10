Lenovo का लैपटॉप अब केवल ₹9999 में, Flipkart पर खत्म होने वाली है सेल

Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lenovo Chromebook laptop in just 9999 rupees on Flipkart is a must grab deal

सम्बंधित सुझाव

discount

53% OFF

Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

  • checkLenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg)
  • check82UY0014HA
amazon-logo

₹16990

₹36502

खरीदिये

discount

60% OFF

(Refurbished) Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

(Refurbished) Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

  • check(Refurbished) Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg)
  • check82UY0014HA
amazon-logo

₹14441

₹36502

खरीदिये

discount

64% OFF

HP Chromebook (2024) MediaTek MT8183 - (4 GB/32 GB EMMC Storage/Chrome OS) 11MK G9 EE Chromebook (11.6 Inch, Black, 1.34 Kg)

HP Chromebook (2024) MediaTek MT8183 - (4 GB/32 GB EMMC Storage/Chrome OS) 11MK G9 EE Chromebook (11.6 Inch, Black, 1.34 Kg)

  • checkHP Chromebook (2024) MediaTek MT8183 - (4 GB/32 GB EMMC Storage/Chrome OS) 11MK G9 EE Chromebook (11.6 Inch
  • checkBlack
  • check1.34 Kg)
amazon-logo

₹12480

₹35000

खरीदिये

discount

48% OFF

JioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch, 990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue

JioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch, 990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue

  • checkJioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch
  • check990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue
amazon-logo

₹12900

₹25000

खरीदिये

discount

52% OFF

ULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop 4GB RAM, 128GB M.2 Emmc Expandable~512GB Intel HD Graphics 2.0x1 3.0x1 USB HDMI Sd Card Slot ‎LPDDR4 Dual Speaker Dual Microphone Win 11 Home Gray, 1.2 kg

ULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop 4GB RAM, 128GB M.2 Emmc Expandable~512GB Intel HD Graphics 2.0x1 3.0x1 USB HDMI Sd Card Slot ‎LPDDR4 Dual Speaker Dual Microphone Win 11 Home Gray, 1.2 kg

  • checkULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop 4GB RAM
  • check128GB M.2 Emmc Expandable~512GB Intel HD Graphics 2.0x1 3.0x1 USB HDMI Sd Card Slot ‎LPDDR4 Dual Speaker Dual Microphone Win 11 Home Gray
  • check1.2 kg
amazon-logo

₹11990

₹24990

खरीदिये

Lenovo का लैपटॉप अब केवल ₹9999 में, Flipkart पर खत्म होने वाली है सेल

Lenovo का लैपटॉप अब केवल ₹9999 में, Flipkart पर खत्म होने वाली है सेल

संक्षेप:

लेनोवो का क्रोमबुक ग्राहकों को अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका Flipkart पर दिया जा रहा है। इसे ऑफर्स के साथ 10 हजार रुपये से कम में ऑर्डर किया जा सकता है। 

Dec 10, 2025 07:24 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Lenovo का क्रोमबुक लैपटॉप अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इस डिवाइस पर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट की वजह से 10 हजार रुपये से भी कम में ऑर्डर किया जा सकता है। यह क्रोमबुक मॉडल सभी बेसिक और स्टैंडर्ड जरूरतों के लिए परफेक्ट रहेगा।

सम्बंधित सुझाव

discount

53% OFF

Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

  • checkLenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg)
  • check82UY0014HA
amazon-logo

₹16990

₹36502

खरीदिये

discount

60% OFF

(Refurbished) Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

(Refurbished) Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg), 82UY0014HA

  • check(Refurbished) Lenovo {SmartChoice)Chromebook Intel Celeron N4500 (4GB RAM/64GB eMMC 5.1/11.6 Inch (29.46cm)/HD Display/2Wx2 Stereo Speakers/HD Camera/Chrome OS/Blue/1.21Kg)
  • check82UY0014HA
amazon-logo

₹14441

₹36502

खरीदिये

discount

64% OFF

HP Chromebook (2024) MediaTek MT8183 - (4 GB/32 GB EMMC Storage/Chrome OS) 11MK G9 EE Chromebook (11.6 Inch, Black, 1.34 Kg)

HP Chromebook (2024) MediaTek MT8183 - (4 GB/32 GB EMMC Storage/Chrome OS) 11MK G9 EE Chromebook (11.6 Inch, Black, 1.34 Kg)

  • checkHP Chromebook (2024) MediaTek MT8183 - (4 GB/32 GB EMMC Storage/Chrome OS) 11MK G9 EE Chromebook (11.6 Inch
  • checkBlack
  • check1.34 Kg)
amazon-logo

₹12480

₹35000

खरीदिये

discount

48% OFF

JioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch, 990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue

JioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch, 990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue

  • checkJioBook 11 with Lifetime Office | Android 4G Laptop Mediatek 8788 (JioOS) | Octa-core | 4GB RAM | 64 eMMC Storage | Thin and Light Laptop (11.6 inch
  • check990 Grams) | Dual Band WiFi + SIM | Blue
amazon-logo

₹12900

₹25000

खरीदिये

discount

52% OFF

ULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop 4GB RAM, 128GB M.2 Emmc Expandable~512GB Intel HD Graphics 2.0x1 3.0x1 USB HDMI Sd Card Slot ‎LPDDR4 Dual Speaker Dual Microphone Win 11 Home Gray, 1.2 kg

ULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop 4GB RAM, 128GB M.2 Emmc Expandable~512GB Intel HD Graphics 2.0x1 3.0x1 USB HDMI Sd Card Slot ‎LPDDR4 Dual Speaker Dual Microphone Win 11 Home Gray, 1.2 kg

  • checkULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop 4GB RAM
  • check128GB M.2 Emmc Expandable~512GB Intel HD Graphics 2.0x1 3.0x1 USB HDMI Sd Card Slot ‎LPDDR4 Dual Speaker Dual Microphone Win 11 Home Gray
  • check1.2 kg
amazon-logo

₹11990

₹24990

खरीदिये

ग्राहकों के लिए क्रोमबुक अच्छा विकल्प बनकर आए हैं और स्टैंडर्ड विंडोज लैपटॉप के मुकाबले इनकी बैटरी परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होती है। इनमें ढेरों ऐप्स का सपोर्ट दिया जा रहा है, जिनके साथ आप वेब ब्राउजिंग से लेकर टेक्स्टिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब कर सकते हैं। इसमें Gemini आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस टूल का सपोर्ट मिल रहा है और बिल्ट-इन वायरस प्रोटेक्शन मिलता है।

read moreये भी पढ़ें:
केवल ₹12,890 में HP का टच-स्क्रीन वाला लैपटॉप, Flipkart सेल की ट्रेंडिंग डील

इन ऑफर्स के साथ सस्ते में Lenovo लैपटॉप

Lenovo 100e Chromebook Gen 4 में पावरफुल परफॉर्मेंस मिलती है और इसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर केवल 9,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 10 प्रतिशत तक का एक्सट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसकी कीमत 9000 रुपये के करीब रह जाएगी।

सम्बंधित सुझाव

discount

34% OFF

You Can by George Matthew Adams | The Classic Guide to Self-Belief, Self-Help, Motivation & Personal Growth | A Life Changing Book on Success and Inner Strength | Premium Paperback Edition | Best Seller

You Can by George Matthew Adams | The Classic Guide to Self-Belief, Self-Help, Motivation & Personal Growth | A Life Changing Book on Success and Inner Strength | Premium Paperback Edition | Best Seller

  • checkYou Can by George Matthew Adams | The Classic Guide to Self-Belief
  • checkSelf-Help
  • checkMotivation & Personal Growth | A Life Changing Book on Success and Inner Strength | Premium Paperback Edition | Best Seller
amazon-logo

₹99

₹149

खरीदिये

discount

16% OFF

Microsoft Office Home 2024 - Lifetime Validity - Email Delivery in 3 hours

Microsoft Office Home 2024 - Lifetime Validity - Email Delivery in 3 hours

  • checkMicrosoft Office Home 2024 - Lifetime Validity - Email Delivery in 3 hours
amazon-logo

₹7738

₹9199

खरीदिये

discount

34% OFF

Primebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)

Primebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM, 256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)

  • checkPrimebook 2 Max 2025 (New Launch) | 8GB RAM
  • check256GB UFS Storage | 15.6-Inch Full HD IPS Display | 12hrs Battery | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS 3.0) | Backlit Keyboard | in-Built AI (Gray)
amazon-logo

₹22990

₹34990

खरीदिये

discount

40% OFF

Primebook 2 Neo 2025 (New Launch) | 6GB RAM, 128GB Storage (Upgradable Upto 512GB) | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS3.0) | in-Built AI | 11.6” Thin & Light Laptop | Type-C, USB, MicroSD Ports

Primebook 2 Neo 2025 (New Launch) | 6GB RAM, 128GB Storage (Upgradable Upto 512GB) | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS3.0) | in-Built AI | 11.6” Thin & Light Laptop | Type-C, USB, MicroSD Ports

  • checkPrimebook 2 Neo 2025 (New Launch) | 6GB RAM
  • check128GB Storage (Upgradable Upto 512GB) | MediaTek Helio G99 | Android 15 (PrimeOS3.0) | in-Built AI | 11.6” Thin & Light Laptop | Type-C
  • checkUSB
amazon-logo

₹14990

₹24990

खरीदिये

discount

48% OFF

Acer Chromebook, Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 128GB eMMC, Full HD LED Backlit TFT LCD 15.6"/39.6 cm, Chrome OS, Silver, 1.6 KG, CB315-4H, Intel Graphics, WiFi 6 Laptop

Acer Chromebook, Intel Celeron N4500, 8GB RAM, 128GB eMMC, Full HD LED Backlit TFT LCD 15.6"/39.6 cm, Chrome OS, Silver, 1.6 KG, CB315-4H, Intel Graphics, WiFi 6 Laptop

  • checkAcer Chromebook
  • checkIntel Celeron N4500
  • check8GB RAM
amazon-logo

₹20990

₹39999

खरीदिये

पुराने डिवाइस के बदले एक्सचेंज डिस्काउंट का फायदा भी मिल रहा है, जिसकी अधिकतम वैल्यू 8000 रुपये तक मिल सकती है। इस क्रोमबुक पर कंपनी एक साल की वारंटी ऑफर कर रही है।

read moreये भी पढ़ें:
₹6000 से कम में बेस्ट Smart TV डील, Thomson का बड़ी स्क्रीन वाला मॉडल सस्ता

ऐसे हैं Lenovo क्रोमबुक के स्पेसिफिकेशंस

लेनोवो के Lenovo 100e Chromebook Gen 4 में अच्छी स्मूद परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Kompanio 520 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB रैम के साथ 32 GB EMMC स्टोरेज दिया गया है और इसमें Chrome OS दिया गया है। इस डिवाइस में 11.6 इंच का 60Hz डिस्प्ले 250nits की ब्राइटनेस के साथ मिलता है। इस डिवाइस का वजन केवल 1.23 किलोग्राम है। इसके साथ तीन महीने के लिए 5,850 रुपये कीमत वाला Gemini Advanced सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।