Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lenovo and Motorola Tablets Android 16 update rollout timeline Here is the list
आपके Lenovo या Motorola टैबलेट को कब मिलेगा Android 16 अपडेट? देखो लिस्ट

आपके Lenovo या Motorola टैबलेट को कब मिलेगा Android 16 अपडेट? देखो लिस्ट

संक्षेप:

लेनोवो और मोटोरोला के टैबलेट्स को Android 16 पर बेस्ड सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल सकते हैं। चुनिंदा डिवाइसेज के नाम और रोलआउट टाइमलाइन सामने आई है। 

Dec 17, 2025 11:34 am ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

15% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹19999

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

discount

4% OFF

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

  • checkOnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
  • check13.2" 3.4k Screen
  • check144Hz Adaptive Refresh Rate
amazon-logo

₹47999

₹49999

खरीदिये

discount

36% OFF

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

  • checkLenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM
  • check256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free
amazon-logo

₹31499

₹49000

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
amazon-logo

₹10999

₹18000

खरीदिये

स्मार्टफोन्स को तो हर साल लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं लेकिन टैबलेट्स इस मामले में पीछे रह जाते हैं। अगर आप भी टैबलेट यूज करते हैं तो नए अपडेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो अपडेट्स मिलते भी नहीं। अगर आपके पास Lenovo या Motorola का टैबलेट है तो उनमें से चुनिंदा डिवाइसेज को Android 16 अपडेट मिलने वाला है। आइए आपको बताएं कि अपडेट्स के लिए एलिजिबल डिवाइसेज कौन से हैं और उन्हें यह अपडेट कब मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

discount

15% OFF

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour

  • checkOnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
  • checkDolby Atmos Quad Speakers
  • checkWi-Fi Connectivity Tablet
amazon-logo

₹16999

₹19999

खरीदिये

discount

30% OFF

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue

  • checkOnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
  • check11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
  • check6GB RAM 128GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹19999

खरीदिये

discount

4% OFF

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue

  • checkOnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
  • check13.2" 3.4k Screen
  • check144Hz Adaptive Refresh Rate
amazon-logo

₹47999

₹49999

खरीदिये

discount

36% OFF

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

Lenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM, 256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free

  • checkLenovo Idea Tab Pro with Paper-Like Anti Glare 12.7" 3K 144 Hz Display & Pen Plus (Matte Edition)| 8GB RAM
  • check256GB ROM|10200 mAh with 45 W Charger|MediaTek Dimensity 8300|4 JBL Speakers |1Year ADP Free
amazon-logo

₹31499

₹49000

खरीदिये

discount

39% OFF

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

Lenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey

  • checkLenovo Tab | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
amazon-logo

₹10999

₹18000

खरीदिये

लेनोवो के कई डिवाइसेज को Android 16 अपडेट मिल भी चुका है और कई उस लिस्ट में हैं, जिन्हें इस साल या अगले साल अपडेट दिया जाएगा। यह लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। अगर आपका टैबलेट भी इसमें है तो यह गुड न्यूज है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

2025 में इन्हें मिलेगा अपडेट

- Lenovo Yoga Tab Plus – TB520FU

सम्बंधित सुझाव

discount

20% OFF

Samsung Galaxy Tab S10 FE, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) Display, AI Writing, Desktop Mode, Pre Loaded Pro Apps, 12 GB RAM, 256 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

Samsung Galaxy Tab S10 FE, S Pen in-Box, 27.7 cm (10.9 inch) Display, AI Writing, Desktop Mode, Pre Loaded Pro Apps, 12 GB RAM, 256 GB Storage, Wi-Fi Tablet, Gray

  • checkSamsung Galaxy Tab S10 FE
  • checkS Pen in-Box
  • check27.7 cm (10.9 inch) Display
amazon-logo

₹48902

₹60999

खरीदिये

discount

15% OFF

Samsung Galaxy Tab S11 with AI, Hexagonal S-Pen in-Box, 27.8 cm (11 Inch) Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz Refresh Rate, Pre Loaded Pro Apps, 12GB RAM, 256GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, Silver

Samsung Galaxy Tab S11 with AI, Hexagonal S-Pen in-Box, 27.8 cm (11 Inch) Dynamic AMOLED 2X Display, 120Hz Refresh Rate, Pre Loaded Pro Apps, 12GB RAM, 256GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, Silver

  • checkSamsung Galaxy Tab S11 with AI
  • checkHexagonal S-Pen in-Box
  • check27.8 cm (11 Inch) Dynamic AMOLED 2X Display
amazon-logo

₹98999

₹115999

खरीदिये

discount

43% OFF

Lenovo Tab| 10.1" Display| 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue

Lenovo Tab| 10.1" Display| 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue

  • checkLenovo Tab| 10.1" Display| 4G (LTE) + Wi-Fi (Calling)| 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB)| Metal Body| Dual Speakers with Dolby Atmos| Android 14| Color: Polar Blue
amazon-logo

₹11999

₹21000

खरीदिये

discount

29% OFF

Lenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey

Lenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey

  • checkLenovo Idea Tab Smartchoice | Wi-Fi + 5G |11" Display
  • check2.5K Resolution
  • check90Hz Refresh|8GB RAM
amazon-logo

₹19999

₹28000

खरीदिये

discount

45% OFF

Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey

Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey

  • checkRedmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB
  • check128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
amazon-logo

₹9433

₹16999

खरीदिये

- Lenovo Tab Plus – TB351FU

- Lenovo Tab – TB311FU

- Lenovo Idea Tab / Lenovo Tab K11 Gen 2 – TB336FU

- Lenovo Idea Tab / Lenovo Tab K11 Gen 2 – TB336ZU

- Lenovo Tab Extreme – TB570FU

- Lenovo Idea Tab Pro – TB373FU

- Lenovo Legion Tab (8.8″, 3) – TB321FU

2026 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च)

- Lenovo Tab K11 Gen 2 – TB336ZA

- moto pad 60 pro – XT2571-1

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून)

- moto pad 60 lite – XT2573-1

2026 की तीसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर)

- moto pad 60 neo WIFI – XT2575-1

- moto pad 60 neo 5G – XT2575-3

2026 की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर)

- Lenovo Idea Tab Plus / Lenovo Tab K12 – TB361FU

- Lenovo Idea Tab Plus / Lenovo Tab K12 – TB361ZU

बता दें, नया अपडेट फीचर्स के साथ बेहतर इंटरफेस भी लेकर आएगा और यूजर्स के लिए बड़ी स्क्रीन पर इन्हें इस्तेमाल करना मजेदार होने वाला है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Motorola Tablet Tablets

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।