आपके Lenovo या Motorola टैबलेट को कब मिलेगा Android 16 अपडेट? देखो लिस्ट
लेनोवो और मोटोरोला के टैबलेट्स को Android 16 पर बेस्ड सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल सकते हैं। चुनिंदा डिवाइसेज के नाम और रोलआउट टाइमलाइन सामने आई है।
स्मार्टफोन्स को तो हर साल लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं लेकिन टैबलेट्स इस मामले में पीछे रह जाते हैं। अगर आप भी टैबलेट यूज करते हैं तो नए अपडेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो अपडेट्स मिलते भी नहीं। अगर आपके पास Lenovo या Motorola का टैबलेट है तो उनमें से चुनिंदा डिवाइसेज को Android 16 अपडेट मिलने वाला है। आइए आपको बताएं कि अपडेट्स के लिए एलिजिबल डिवाइसेज कौन से हैं और उन्हें यह अपडेट कब मिलेगा।
लेनोवो के कई डिवाइसेज को Android 16 अपडेट मिल भी चुका है और कई उस लिस्ट में हैं, जिन्हें इस साल या अगले साल अपडेट दिया जाएगा। यह लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं। अगर आपका टैबलेट भी इसमें है तो यह गुड न्यूज है।
2025 में इन्हें मिलेगा अपडेट
- Lenovo Yoga Tab Plus – TB520FU
- Lenovo Tab Plus – TB351FU
- Lenovo Tab – TB311FU
- Lenovo Idea Tab / Lenovo Tab K11 Gen 2 – TB336FU
- Lenovo Idea Tab / Lenovo Tab K11 Gen 2 – TB336ZU
- Lenovo Tab Extreme – TB570FU
- Lenovo Idea Tab Pro – TB373FU
- Lenovo Legion Tab (8.8″, 3) – TB321FU
2026 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च)
- Lenovo Tab K11 Gen 2 – TB336ZA
- moto pad 60 pro – XT2571-1
2026 की दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून)
- moto pad 60 lite – XT2573-1
2026 की तीसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर)
- moto pad 60 neo WIFI – XT2575-1
- moto pad 60 neo 5G – XT2575-3
2026 की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर)
- Lenovo Idea Tab Plus / Lenovo Tab K12 – TB361FU
- Lenovo Idea Tab Plus / Lenovo Tab K12 – TB361ZU
बता दें, नया अपडेट फीचर्स के साथ बेहतर इंटरफेस भी लेकर आएगा और यूजर्स के लिए बड़ी स्क्रीन पर इन्हें इस्तेमाल करना मजेदार होने वाला है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
