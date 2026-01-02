Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lenovo AI Glasses Concept Revealed With Built-in Teleprompter and Real-Time AI Assistant Ahead of CES 2026
कैमरा पर बोलने वालों के लिए खुशखबरी, Lenovo ने बनाया AI Teleprompter चश्मा

कैमरा पर बोलने वालों के लिए खुशखबरी, Lenovo ने बनाया AI Teleprompter चश्मा

संक्षेप:

Lenovo ने अपने नए AI Glasses Concept में इन-बिल्ट टेलीप्रॉम्प्टर और AI असिस्टेंट Qira दिया है, जो प्रेजेंटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। फिलहाल यह केवल एक कॉन्सेप्ट डिजाइन है। 

Jan 02, 2026 04:20 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
टेक कंपनी Lenovo ने CES 2026 से पहले अपने एक नए और बेहद अनोखे कॉन्सेप्ट डिवाइस की झलक दिखा दी है। Lenovo AI Glasses Concept नाम के ये स्मार्ट ग्लासेज रोजमर्रा की जिंदगी में AI को और भी नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। Windows Latest की रिपोर्ट के मुताबिक, ये ग्लासेस सिर्फ देखने में स्मार्ट नहीं हैं, बल्कि इनमें ऐसे फीचर्स हैं जो प्रेजेंटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए काम के हो सकते हैं।

Lenovo AI Glasses Concept का मकसद एक साधारण वियरेबल को पर्सनल AI हेडसेट में बदलना है। कागज पर देखें तो कंपनी ने इस विजन को हकीकत के काफी करीब लाने की कोशिश की है। इन ग्लासेस का सबसे खास फीचर है इसका इन-बिल्ट टेलीप्रॉम्प्टर मोड। इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन देते समय, कैमरे के सामने बोलते हुए या लाइव स्ट्रीम के दौरान किया जा सकता है। यूजर अपनी स्क्रिप्ट या पॉइंट्स सीधे चश्मे के सामने देख सकता है, जिससे बार-बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती।

मिला टच और वॉयस कॉलिंग सपोर्ट

फीचर्स की बात करें तो Lenovo AI Glasses में टच और वॉयस कंट्रोल दोनों दिए गए हैं। यानी यूजर कॉल रिसीव कर सकता है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकता है या जरूरी जानकारी एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा डिवाइस को हाथ में लिए। कंपनी इन्हें एक स्टैंडअलोन डिवाइस की तरह पोजीशन कर रही है, हालांकि पूरी ताकत इनके AI इंटीग्रेशन से आती है।

Lenovo इन ग्लासेस के साथ अपने AI असिस्टेंट Lenovo Qira को भी जोड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि Qira सीधे चश्मे पर रन नहीं करता, बल्कि कनेक्टेड स्मार्टफोन या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का यूज करता है। इसका फायदा यह है कि ग्लासेस पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि AI फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए पास में एक पेयर्ड डिवाइस होना जरूरी होगा।

कैमरा भी बने स्मार्ट ग्लासेज का हिस्सा

कनेक्ट होने के बाद Lenovo Qira रियल-टाइम लाइव ट्रांसलेशन, इमेज रिकग्निशन और अन्य AI फीचर्स सपोर्ट करता है। रिपोर्ट के अनुसार, लाइव ट्रांसलेशन सब-मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ काम करता है। इन सभी फीचर्स के लिए फ्रेम के फ्रंट में एक कैमरा भी दिया गया है, जो आसपास की दुनिया को ‘देखकर’ AI को जानकारी देता है।

डिवाइस में AI की मदद से एक और फीचर दिया गया है जिसका नाम ‘Catch Me Up’ है। यह फीचर दिन की शुरुआत में आपके अलग-अलग डिवाइसेज से आई नोटिफिकेशन्स की समरी तैयार कर देता है, ताकि यूजर को बार-बार हर ऐप चेक ना करना पड़े।

फिलहाल कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट हैं ग्लासेज

डिजाइन और बैटरी की बात करें तो Lenovo AI Glasses Concept का वजन लगभग 45 ग्राम बताया जा रहा है, जो इसे लंबे समय तक पहनने के लिए काफी हल्का बनाता है। वहीं कंपनी का दावा है कि ये ग्लासेस 8 घंटे तक की बैटरी लाइफ दे सकते हैं, जो एक पूरे वर्कडे के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी। फिलहाल Lenovo ने साफ नहीं किया है कि ये AI Glasses कब और किस कीमत पर बाजार में आएंगे, क्योंकि यह अभी एक कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट है।

