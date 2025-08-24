9500 रुपये से कम में मिल रहे LED TV, सबसे सस्ता 5999 रुपये का, टॉप क्लास हैं फीचर led tv under rupees 9500 on amazon most affordable priced at just rupees 5999, Gadgets Hindi News - Hindustan
9500 रुपये से कम में मिल रहे LED TV, सबसे सस्ता 5999 रुपये का, टॉप क्लास हैं फीचर

इन टीवी की कीमत 9500 रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 5999 रुपये है। खास बात है कि आप इन टीवी को कई शानदार ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 02:49 PM
कम बजट में धांसू फीचर वाले एलईडी टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 9500 रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत मात्र 5999 रुपये है। खास बात है कि आप इन टीवी को कई शानदार ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। ये टीवी बेस्ट-इन-क्लास डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Westinghouse 80 cm (32 inches) W2 Series HD Ready Certified Android LED TV WH32HX41 (Black)

यह टीवी अमेजन इंडिया पर 9499 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। टीवी पर आपको 474 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इसकी कीमत को 2670 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी 1जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। टीवी में डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ 36 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 8499 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर कंपनी 424 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2670 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट और 178 डिग्री के व्यूइँग ऐंगल के साथ आता है। कंपनी इस टीवी में दमदार साउंड के लिए 24 वॉट के आउटपुट के साथ स्टीरियो सराउंड दे रही है। एजलेस डिजाइन वाला यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है।

VW (Visio World 60 cm (24 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW24C3 (Black)

यह टीवी 5999 रुपये का है। टीवी पर 50 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 270.15 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर खरीद सकते हैं। टीवी पर 2670 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 24 वॉट का है।

