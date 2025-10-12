6200 रुपये से कम है इन LED TV की कीमत, सबसे सस्ता 4749 रुपये का, फीचर भी जबर्दस्त

हम आपको यहां तीन बेहद कम कीमत वाले एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 6200 रुपये से कम है। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है उसकी कीमत मात्र 4749 रुपये है। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

कम बजट में नया टीवी लेने की सोच रहे हैं, तो खुश हो जाइए। हम आपको यहां तीन बेहद कम कीमत वाले एलईडी टीवी के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 6200 रुपये से कम है। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है उसकी कीमत मात्र 4749 रुपये है। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और बेस्ट-इन-सेगमेंट साउंड मिलेगा। आप इन टीवी को कई सारे ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। तो आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

Foxsky 60 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Android TV 2025 Edition (24 FSELS PRO) इस टीवी की कीमत 5499 रुपये है। आप इस टीवी को 5 पर्सेंट के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 24 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में कंपनी 30 वॉट का सराउंड साउंड ऑफर कर रही है। यह टीवी फ्रेमलेस डिजाइन के साथ आता है।

Blaupunkt Sigma QLED 59.69 cm (24 inch) HD Ready LED Smart Linux TV 2025 Edition इस टीवी की कीमत 6199 रुपये है। टीवी पर 5 पर्सेंट का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 2 हजार रुपये तक के एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी 218 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीदा जा सकता है। यह टीवी कई जबर्दस्त फीचर्स से लैस है। इसमें आपको 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें कंपनी 24 वॉट का साउंड आउटपुट भी दे रही है। टीवी Linux OS पर काम करता है।