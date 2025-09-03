अब आएगा टीवी देखने का असली मजा, घर पर 150 इंच स्क्रीन पर पर देखें मूवी और क्रिकेट, कीमत 20 हजार से कम
LED Projector: एक महंगी टीवी खरीदने की जगह प्रोजेक्टर खरीदना बेहतर होता है, आज ही आपके लिए कुछ ऐसे ही बेस्ट प्रोजेक्टर्स लेकर आए हैं..
आज के वक्त में जब स्मार्ट टीवी की कीमत लगातार बढ़ रही है। वही अगर आप बड़े स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी खरीदने जाएंगे, तो उसके लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि उसकी जगह पर एक प्रोजेक्टर खरीदा जाएगा, जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। इस पोर्टेबल प्रोजेक्टर कहा जाता है। इसमें न सिर्फ टीवी से बड़ी 150 से 200 इंच स्क्रीन साइज मिलती है, जबकि 4k क्वॉलिटी में पिक्चर मिलती है। साथ ही एक्सटर्नर साउंड की मदद से दमदार साउंड एक्सपीरिएंस ले सकते हैं, तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में..
यह एक स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो घर, ऑफिस और क्लासरूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें 1080P नेटिव रेजोल्यूशन, 4K एचडीआर सपोर्ट और 4X ब्राइटनेस मिलती है। इसका ऑटो फोकस और ऑटो 4D कीस्टोन फीचर प्रोजेक्शन को हमेशा परफेक्ट रखता है। यह एंड्रॉइड 13 टीवी ओएस के साथ, आप बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के OTT ऐप्स और कंटेंट का मजा ले सकते हैं।
क्यों खरीदें
1080P Native + 4K HDR सपोर्ट
शार्प और कलरफुल विज़ुअल्स
ऑटोमैटिक फोकस
Android 13 OS से सीधे OTT स्ट्रीमिंग
270° रोटेटेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बेसिक इनबिल्ट स्पीकर साउंड
परफॉर्मेंस थोड़ा कम
स्मूद कनेक्टिविटी
यह 1080P फुल HD प्रोजेक्टर है, जो 4K Ultra HD सपोर्ट करता है। इसमें 5500 ल्यूमेंस ब्राइटनेस मिलती है, जिससे आप रोशनी वाले कमरे या आउटडोर में भी क्लियर और शार्प पिक्चर देख सकते हैं। साथ ही, इसमें इनबिल्ट Android OS, Wi-Fi और पावरफुल 5W स्पीकर दिया गया है।
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली 4K सपोर्ट प्रोजेक्टर
ब्राइट और शार्प डिस्प्ले
एंड्रॉइड OS से डायरेक्ट OTT ऐप्स सपोर्ट
200 इंच स्क्रीन और पावरफुल ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
पिक्चर क्वालिटी 4K नेटिव नहीं
हाई-एंड मॉडल्स जितना ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट नहीं
यह एक नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जिसमें बिना किसी टीवी स्टिक के सीधे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसे ऐप्स चलते हैं। यह नेटिव 1080P रिज़ॉल्यूशन के साथ 4K HDR सपोर्ट करता है और 1000 ANSI ब्राइटनेस के कारण पिक्चर क्वालिटी बेहद शार्प और क्लियर मिलती है। वाई फाई 6 और ब्लूटूथ सपोर्ट इसे हाई-स्पीड और स्मूद स्ट्रीमिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।
क्यों खरीदें
बिना TV Stick सीधे ऐप्स का मजा
तेज़ और स्मूद कनेक्टिविटी
थिएटर जैसी साउंड क्वालिटी
बिना झंझट स्क्रीन एडजस्टमेंट
क्यों खोजें विकल्प
इंटरनल स्टोरेज कम
हाई ब्राइटनेस पर फैन की तेज आवाज
घर हो या ऑफिस, बड़ी स्क्रीन का मजा अब पहले से सुविधाजनक और सस्ती कीमत पर उपलब्ध है। यह एक स्मार्ट एलईडी प्रोजेक्टर है, जो 3800 Lumens ब्राइटनेस के साथ 1080 पिक्सल सपोर्ट दिया गया है। इसमें 140 इंच तक की बड़ी स्क्रीन मिूलती है। यह क्वॉड कोर प्रोसेसर, ऑटो कीस्टोन और वाई-फाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है।
क्यों खरीदें
बड़ी 140 इंच तक की स्क्रीन
मल्टीपल कनेक्टिविटी
लैपटॉप, मोबाइल, कंसोल सबके साथ आसान कनेक्शन
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
बेहतर ऑडियो के लिए एक्सटर्नल स्पीकर जरूरी
ब्राइटनेस बहुत हाई-एंड प्रोजेक्टर
औसत साउंड क्वालिटी
घर पर सिनेमाघर जैसा मजा चाहते हैं तो Portronics Beem 540 एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इसमें एंड्रॉइड 13 OS, अल्ट्रा एचडी 4के सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसकी 4000 Lumens ब्राइटनेस और ऑटो फोकस और ऑटो-कीस्टोन फीचर, जिससे पिक्चर हमेशा शार्प और बैलेंस्ड मिलती है। साथ ही वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट से आसानी से स्ट्रीमिंग कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
मूवी और गेम्स का अल्ट्रा-क्लियर एक्सपीरियंस
बिना झंझट के परफेक्ट स्क्रीन सेटअप
वायरलेस कंटेंट शेयरिंग
बिल्ट-इन स्टैंड के साथ फ्लेक्सिबल पोजिशनिंग
4K कंटेंट सपोर्ट के साथ हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग
ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव रेज़ोल्यूशन सिर्फ 720p
अच्छे ऑडियो के लिए एक्सटर्नल स्पीकर जरूरी
यह एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो 4K कंटेंट सपोर्ट, बिल्ट-इन OTT ऐप्स और 200° रोटेटेबल डिजाइन के साथ आता है। यह घर पर मूवी, गेमिंग और प्रेजेंटेशन के लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। इसमें शार्ट और क्रिस्टल क्यिलर वीडियो मिलती है।
क्यों खरीदें
बजट प्राइस में 4K कंटेंट सपोर्ट
200° रोटेशन से फ्लेक्सिबल सेटअप
बिल्ट-इन OTT ऐप्स और स्पीकर
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
नेटिव 720p रेजोल्यूशन
हाई-एंड प्रोजेक्टर्स जितना ब्राइट आउटपुट नहीं
ऑटो कीस्टोन सिर्फ वर्टिकल
यह एक एडवांस्ड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो होम सिनेमा और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एंड्रॉइड 13, 5G वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0 और इलेक्ट्रिक फोकस जैसी हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं। इसकी 15,000 लुमेंस ब्राइटनेस और 4K/8K सपोर्ट के साथ यह आपको थिएटर जैसा विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसका 180° रोटेशन और लॉन्ग-लाइफ 50,000 घंटे वाला लैंप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बनाता है।
क्यों खरीदें
हाई ब्राइटनेस और शार्प विजुअल क्वालिटी
4K और 8K कंटेंट सपोर्ट
Android 13 और 5G WiFi के साथ फास्ट कनेक्टिविटी
इलेक्ट्रिक फोकस और 180° रोटेशन
क्यों खोजें विकल्प
रैम और स्टोरेज कम
फुल नेटिव 4K नहीं
वजन और साइज थोड़ा बड़ा
