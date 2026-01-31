काम नहीं लगेगा बोझ, ये Moniters काम कर देंगे आसान, गेमिंग से लेकर प्रोफेशन के लिए बेस्ट
आज की यंग जनरेशन के लिए स्क्रीन सिर्फ काम का जरिया नहीं, बल्कि गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन करियर का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में अगर मॉनिटर स्लो हो या विजुअल कमजोर हों, तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। यही वजह है कि नए जमाने के LED मॉनिटर्स युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। हाई रिफ्रेश रेट, फुल HD डिस्प्ले और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ ये मॉनिटर्स न सिर्फ गेमिंग को मजेदार बनाते हैं, बल्कि स्टडी, फ्रीलांसिंग और प्रोफेशनल वर्क को भी आसान कर देते हैं। Amazon पर मिल रहे ये लेटेस्ट मॉनिटर्स आज के युवाओं की हर डिजिटल जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।
1. PHILIPS 24E1N1300A/94 24" Full HD Monitor | USB-C Connectivity | 100Hz | 1ms Response
यह 24 इंच फुल एचडी मॉनिटर है, जो अपने मॉडर्न USB-C कनेक्टिविटी और 100Hz रिफ्रेश रेट के लिए जाना जाता है। यह काम और गेमिंग दोनों के लिए स्मूथ विजुअल्स सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें इन-बिल्ट स्पीकर्स और केबल मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, जो आपके डेस्क को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
USB-C कनेक्टिविटी
100Hz रिफ्रेश रेट
तेज़ रिस्पॉन्स टाइम
आंखों की सुरक्षा
इन-बिल्ट स्पीकर्स
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
24 इंच का साइज़ बहुत बड़ी स्क्रीन चाहने वालों के लिए छोटा
ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ लाइट में रिफ्लेक्शन
3.0 स्टार रेटिंग
2. acer EK240Y P6 P6 23.8 Inch IPS Full HD Backlit LED Monitor I 144Hz Refresh Rate, 1MS VRB Response Time, AMD FreeSync I 1 x VGA 1 x HDMI with Inbox HDMI Cable I Zero Frame Design I Eye Care I Black
यह एक दमदार 23.8 इंच का गेमिंग मॉनिटर है, जो अपने बजट प्राइस में 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट ऑफर करने के लिए जाना जाता है। इसमें IPS पैनल के साथ Full HD रेजोल्यूशन मिलता है, जो जीवंत रंगों और 178° के चौड़े व्यूइंग एंगल को सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 25 फीसद की छूट के साथ मात्र 6,749 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
144Hz रिफ्रेश रेट
AMD FreeSync
1ms रिस्पॉन्स टाइम
आँखों की सुरक्षा के लिए ब्लू लाइट शील्ड और फ्लिकरलेस तकनीक
जीरो फ्रेम डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
पुराने पोर्ट्स
इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं
250 nits ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा उजाले वाले कमरों के लिए औसत
3. MSI PRO MP223 E2 21.45-Inch Full HD Office Monitor - 1920 x 1080 Resolution, 100Hz, Eye-Friendly Screen, Tilt-Adjustable - HDMI™ 1.4b, DisplayPort 1.2a
यह एक बेहतरीन 21.45 इंच का फुल एचडी ऑफिस मॉनिटर है, जो विशेष रूप से प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 100Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो रोज़ाना के कामों और ब्राउज़िंग को काफी स्मूथ बनाता है। अमेजन पर इसे 48 फीसद की भारी छूट के साथ 10,999 रुपये की जगह मात्र 5,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100Hz रिफ्रेश रेट
बेहतरीन कंट्रास्ट
आंखों की सुरक्षा
आधुनिक कनेक्टिविटी
स्टैंड में मोबाइल होल्डर स्लॉट और VESA माउंट का सपोर्ट
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
21.45 इंच का साइज छोटा
इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी
250 nits ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत
4. ZEBSTER GV222, 22 Inch (54.6cm) LED Monitor, Dual HDMI & VGA Input, FHD 1920 x 1080, 250nits Brightness, 300000:1 Dynamic Contrast Ratio, 16.7M Colors, 16:9 Aspect Ratio, Wall Mountable
यह एक 22 इंच का एलईडी मॉनिटर है, जो अपने अल्ट्रा-बजट दाम में Full HD रेजोल्यूशन ऑफर करने के लिए जाना जाता है। इसमें 16.7 मिलियन रंगों का सपोर्ट और 1920 x 1080 पिक्सल की क्लैरिटी मिलती है। अमेजन पर इसे 73 फीसद की भारी छूट के साथ 12,799 रुपये की जगह मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
ड्यूल कनेक्टिविटी
वॉल माउंटेबल
बिजली की बचत
75Hz रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
औसत ग्राहक रेटिंग
8ms रिस्पॉन्स टाइम गेमिंग के लिए धीमा
वारंटी केवल 1 साल
5. GEONIX 24 Inch PC Monitor | TFT | Full HD 1920 x 1080 Pixels | Display Output VGA & HDMI | with LED Back Light Technology |3 Years Warranty
यह पीसी मॉनिटर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बहुत कम बजट में बड़ी स्क्रीन वाला Full HD डिस्प्ले चाहते हैं। इसमें टीएफटी पैनल के साथ 1920 x 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है, जो ऑफिस के काम और बेसिक मनोरंजन के लिए उपयुक्त है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ 10,999 रुपये की जगह मात्र 4,349 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा किफायती
3 साल की वारंटी
ड्यूल कनेक्टिविटी
बड़ी डिस्प्ले
एडजस्टेबल स्टैंड
क्यों खोजें विकल्प
TFT पैनल, IPS पैनल के मुकाबले कम व्यूइंग एंगल और थोड़े कम सटीक कलर्स
ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ लाइट में रिफ्लेक्शन
6. Samsung 24" (60.5 cm) S3 Flat Monitor|Super Slim Borderless Design|IPS Panel|FHD 1920 x 1080|100 Hz|5 ms|Ports-HDMI,VGA|Game Mode|Eye Saver Mode||Wall Mountable|LS24D300GAWXXL|Black
यह अपने स्लीक बॉर्डरलेस डिज़ाइन और आधुनिक 100Hz रिफ्रेश रेट के लिए जाना जाता है। इसमें IPS पैनल दिया गया है, जो 178° के चौड़े व्यूइंग एंगल और शानदार कलर क्लैरिटी सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 51 फीसद की भारी छूट के साथ 15,200 रुपये की जगह मात्र 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
100Hz रिफ्रेश रेट
सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिज़ाइन
IPS पैनल
आंखों की सुरक्षा
डार्क सीन को और साफ़ दिखाकर गेमिंग अनुभव को बेहतर
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
250 nits ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत
इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी
केवल HDMI और VGA पोर्ट्स; आधुनिक DisplayPort की कमी
7. BenQ GW2790T 27" (68.58 cm)1300:1 CR 1920x1080 FHD IPS Monitor| 100Hz| 99% sRGB| Height Adjustable|Ergo Design|VESA MediaSync| Dual HDMI| DP Port| Speakers| Eye-careU| Eyesafe| LBL+|Wall Mount (Black)
यह एक प्रीमियम 27 इंच का फुल एचडी आईपीएस मॉनिटर है, जो अपनी बेहतरीन Ergo Design और आँखों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट और 99% sRGB कलर गैमट दिया गया है, जो इसे कोडिंग, डिजाइनिंग और ऑफिस वर्क के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ मात्र 13,290 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार अर्गोनॉमिक्स
100Hz रिफ्रेश रेट
99% sRGB सपोर्ट, जो ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग के लिए बेहतरीन
इंटेलिजेंट ब्राइटनेस
पूरी कनेक्टिविटी
इन-बिल्ट स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
27 इंच की स्क्रीन के लिए 1080p रेजोल्यूशन कुछ यूज़र्स को कम
कीमत अन्य साधारण 27 इंच मॉनिटर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक
250 nits ब्राइटनेस बहुत तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत
