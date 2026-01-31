काम नहीं लगेगा बोझ, ये Moniters काम कर देंगे आसान, गेमिंग से लेकर प्रोफेशन के लिए बेस्ट

संक्षेप: LED Monitors: अमेजन पर LED मॉनिटर पर बंपर छूट दी जी रही है, जहां से आप सस्ते में मॉनिटर खरीद सकते हैं। साथ ही कई अन्य तरह के डिस्काउंट का लुत्फ उठा सकते हैं…

Jan 31, 2026

आज की यंग जनरेशन के लिए स्क्रीन सिर्फ काम का जरिया नहीं, बल्कि गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन करियर का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में अगर मॉनिटर स्लो हो या विजुअल कमजोर हों, तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है। यही वजह है कि नए जमाने के LED मॉनिटर्स युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो रहे हैं। हाई रिफ्रेश रेट, फुल HD डिस्प्ले और स्मूद परफॉर्मेंस के साथ ये मॉनिटर्स न सिर्फ गेमिंग को मजेदार बनाते हैं, बल्कि स्टडी, फ्रीलांसिंग और प्रोफेशनल वर्क को भी आसान कर देते हैं। Amazon पर मिल रहे ये लेटेस्ट मॉनिटर्स आज के युवाओं की हर डिजिटल जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।

यह 24 इंच फुल एचडी मॉनिटर है, जो अपने मॉडर्न USB-C कनेक्टिविटी और 100Hz रिफ्रेश रेट के लिए जाना जाता है। यह काम और गेमिंग दोनों के लिए स्मूथ विजुअल्स सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें इन-बिल्ट स्पीकर्स और केबल मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, जो आपके डेस्क को साफ और व्यवस्थित रखने में मदद करता है।

Specifications डिस्प्ले 23.8 इंच FHD IPS रिफ्रेश रेट 100 Hz रिस्पॉन्स टाइम 1 ms कनेक्टिविटी USB-C, HDMI साउंड इन-बिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स माउंट VESA माउंट कम्पैटिबल क्यों खरीदें USB-C कनेक्टिविटी 100Hz रिफ्रेश रेट तेज़ रिस्पॉन्स टाइम आंखों की सुरक्षा इन-बिल्ट स्पीकर्स 3 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 24 इंच का साइज़ बहुत बड़ी स्क्रीन चाहने वालों के लिए छोटा ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ लाइट में रिफ्लेक्शन 3.0 स्टार रेटिंग

यह एक दमदार 23.8 इंच का गेमिंग मॉनिटर है, जो अपने बजट प्राइस में 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट ऑफर करने के लिए जाना जाता है। इसमें IPS पैनल के साथ Full HD रेजोल्यूशन मिलता है, जो जीवंत रंगों और 178° के चौड़े व्यूइंग एंगल को सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 25 फीसद की छूट के साथ मात्र 6,749 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 23.8 इंच FHD IPS रिफ्रेश रेट 144 Hz रिस्पॉन्स टाइम 1 ms कनेक्टिविटी 1 x HDMI, 1 x VGA डिज़ाइन टील्टेबल और VESA माउंट सपोर्ट क्यों खरीदें 144Hz रिफ्रेश रेट AMD FreeSync 1ms रिस्पॉन्स टाइम आँखों की सुरक्षा के लिए ब्लू लाइट शील्ड और फ्लिकरलेस तकनीक जीरो फ्रेम डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प पुराने पोर्ट्स इन-बिल्ट स्पीकर्स नहीं 250 nits ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा उजाले वाले कमरों के लिए औसत

यह एक बेहतरीन 21.45 इंच का फुल एचडी ऑफिस मॉनिटर है, जो विशेष रूप से प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 100Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो रोज़ाना के कामों और ब्राउज़िंग को काफी स्मूथ बनाता है। अमेजन पर इसे 48 फीसद की भारी छूट के साथ 10,999 रुपये की जगह मात्र 5,699 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 21.45 इंच FHD रिफ्रेश रेट 100 Hz कलर गैमट 99% sRGB कनेक्टिविटी HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a, हेडफोन जैक कंट्रास्ट रेशियो 3000:1 वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें 100Hz रिफ्रेश रेट बेहतरीन कंट्रास्ट आंखों की सुरक्षा आधुनिक कनेक्टिविटी स्टैंड में मोबाइल होल्डर स्लॉट और VESA माउंट का सपोर्ट 3 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 21.45 इंच का साइज छोटा इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी 250 nits ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत

यह एक 22 इंच का एलईडी मॉनिटर है, जो अपने अल्ट्रा-बजट दाम में Full HD रेजोल्यूशन ऑफर करने के लिए जाना जाता है। इसमें 16.7 मिलियन रंगों का सपोर्ट और 1920 x 1080 पिक्सल की क्लैरिटी मिलती है। अमेजन पर इसे 73 फीसद की भारी छूट के साथ 12,799 रुपये की जगह मात्र 3,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 21.49 इंच Full HD रिफ्रेश रेट 75 Hz ब्राइटनेस 250 nits कनेक्टिविटी 2 x HDMI, 1 x VGA आस्पेक्ट रेशियो 16:9 वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती ड्यूल कनेक्टिविटी वॉल माउंटेबल बिजली की बचत 75Hz रिफ्रेश रेट क्यों खोजें विकल्प औसत ग्राहक रेटिंग 8ms रिस्पॉन्स टाइम गेमिंग के लिए धीमा वारंटी केवल 1 साल

यह पीसी मॉनिटर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो बहुत कम बजट में बड़ी स्क्रीन वाला Full HD डिस्प्ले चाहते हैं। इसमें टीएफटी पैनल के साथ 1920 x 1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन मिलता है, जो ऑफिस के काम और बेसिक मनोरंजन के लिए उपयुक्त है। अमेजन पर इसे 60 फीसद की भारी छूट के साथ 10,999 रुपये की जगह मात्र 4,349 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 24 इंच Full HD पैनल टाइप TFT कनेक्टिविटी HDMI और VGA पोर्ट आस्पेक्ट रेशियो 16:10 वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें अल्ट्रा किफायती 3 साल की वारंटी ड्यूल कनेक्टिविटी बड़ी डिस्प्ले एडजस्टेबल स्टैंड क्यों खोजें विकल्प TFT पैनल, IPS पैनल के मुकाबले कम व्यूइंग एंगल और थोड़े कम सटीक कलर्स ग्लॉसी स्क्रीन होने के कारण तेज़ लाइट में रिफ्लेक्शन

यह अपने स्लीक बॉर्डरलेस डिज़ाइन और आधुनिक 100Hz रिफ्रेश रेट के लिए जाना जाता है। इसमें IPS पैनल दिया गया है, जो 178° के चौड़े व्यूइंग एंगल और शानदार कलर क्लैरिटी सुनिश्चित करता है। अमेजन पर इसे 51 फीसद की भारी छूट के साथ 15,200 रुपये की जगह मात्र 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 24 इंच FHD IPS रिफ्रेश रेट 100 Hz रिस्पॉन्स टाइम 5 ms कनेक्टिविटी 1 x HDMI, 1 x VGA व्यूइंग एंगल 178° वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें 100Hz रिफ्रेश रेट सुपर स्लिम बॉर्डरलेस डिज़ाइन IPS पैनल आंखों की सुरक्षा डार्क सीन को और साफ़ दिखाकर गेमिंग अनुभव को बेहतर 3 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 250 nits ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत इन-बिल्ट स्पीकर्स की कमी केवल HDMI और VGA पोर्ट्स; आधुनिक DisplayPort की कमी

यह एक प्रीमियम 27 इंच का फुल एचडी आईपीएस मॉनिटर है, जो अपनी बेहतरीन Ergo Design और आँखों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट और 99% sRGB कलर गैमट दिया गया है, जो इसे कोडिंग, डिजाइनिंग और ऑफिस वर्क के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। अमेजन पर इसे 30 फीसद की छूट के साथ मात्र 13,290 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications डिस्प्ले 27 इंच FHD IPS रिफ्रेश रेट 100 Hz कंट्रास्ट रेशियो 1300:1 कनेक्टिविटी 2 x HDMI, 1 x DisplayPort 1.2 वारंटी 3 साल की ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें शानदार अर्गोनॉमिक्स 100Hz रिफ्रेश रेट 99% sRGB सपोर्ट, जो ग्राफिक डिजाइनिंग और कोडिंग के लिए बेहतरीन इंटेलिजेंट ब्राइटनेस पूरी कनेक्टिविटी इन-बिल्ट स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प 27 इंच की स्क्रीन के लिए 1080p रेजोल्यूशन कुछ यूज़र्स को कम कीमत अन्य साधारण 27 इंच मॉनिटर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक 250 nits ब्राइटनेस बहुत तेज़ रोशनी वाले कमरे के लिए औसत

