पुराने पंखों को कहें बाय-बाय! Amazon से किफायती दाम में खरीदें ये स्टाइलिश LED लाइट वाले पंखे, घर चमक उठेगा
LED लाइट वाले सीलिंग फैन्स आपके घर को आधुनिक और लग्जरी लुक देने के साथ-साथ शानदार हवा और रोशनी प्रदान करते हैं। इनमें रिमोट कंट्रोल और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, जो आपके लिविंग रूम या बेडरूम के माहौल को आरामदायक और स्टाइलिश बना देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के पुराने और साधारण दिखने वाले पंखों से ऊब चुके हैं, तो LED लाइट वाले मॉडर्न सीलिंग फैन्स आपके इंटीरियर को बदलने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका हैं। ये पंखे न केवल आपके कमरे को ठंडी हवा देते हैं, बल्कि अपनी इन-बिल्ट रोशनी से पूरे माहौल को एक लक्ज़री और प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं।
तकनीकी रूप से, ये पंखे आज के स्मार्ट होम की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें आपको रिमोट कंट्रोल की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपनी जगह से उठे बिना पंखे की गति और लाइट के रंग (वार्म व्हाइट, कूल डेलाइट आदि) को बदल सकते हैं। कई मॉडल्स में BLDC मोटर का उपयोग किया जाता है, जो बिजली की भारी बचत करते हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं करते।
डिज़ाइन के मामले में, ये पंखे अब केवल लोहे की तीन पंखुड़ियों तक सीमित नहीं हैं। इनमें लकड़ी के फिनिश, मैटेलिक बॉडी और झूमर जैसे आकर्षक डिज़ाइन्स मिलते हैं। इनका एर्गोनोमिक और एयरोडायनामिक डिज़ाइन हवा के फैलाव को बेहतर बनाता है, जिससे कमरे का हर कोना ठंडा रहता है। चाहे आपका लिविंग रूम हो या बेडरूम, एक स्टाइलिश LED फैन उसे एक नया और आधुनिक व्यक्तित्व देता है।
1. Gesto Portable Ceiling Fan with LED Light | B22 Plug & Play Fan Light with Remote | 3 Speed Fan | 3 Color Light (3000K/4500K/6500K) | Ideal for Bathroom, Kitchen, Bedroom, Pooja Room, Small Office
Gesto Portable Fan Light एक अनोखा प्लग एंड प्ले डिवाइस है जिसे भारतीय घरों के साधारण B22 बल्ब होल्डर में सीधे लगाया जा सकता है। यह एक ही समय में रोशनी और हवा दोनों प्रदान करता है। इसे किसी वायरिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह बाथरूम, किचन, पूजा घर और छोटे ऑफिस केबिन जैसे स्थानों के लिए सबसे आसान कूलिंग विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
आसान इंस्टालेशन
रिमोट कंट्रोल
पोर्टेबल डिजाइन
मल्टी-कलर लाइट
कम बजट में रोशनी और हवा का एक स्मार्ट कॉम्बो
क्यों खोजें विकल्प
आकार छोटा
दीवार या छत का बल्ब होल्डर मजबूत होना चाहिए
2. ACTIVA Gracia 1200mm BLDC Ceiling Fan with LED Light, 28W Energy Saving BEE 5 Star Rated Motor, 3 Wider Blades, Full Remote Control, Silent Operation come with 5 Year Warranty (Sparkle Blue)
ACTIVA Gracia एक आधुनिक BLDC तकनीक वाला सीलिंग फैन है, जो मात्र 28W बिजली की खपत करता है। इसमें एक इन-बिल्ट LED लाइट दी गई है जिसे आप नाइट लैंप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह BEE 5-स्टार रेटेड पंखा है, जो न केवल आपके बिजली बिल को कम करता है बल्कि इनवर्टर पर साधारण पंखों की तुलना में तीन गुना ज्यादा चलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बिजली बचत
5 साल की लंबी वारंटी
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
प्रीमियम डिज़ाइन
शांत और स्मूथ संचालन
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट पर निर्भरता
3. LONGWAY Luminair 1200 mm BLDC Ceiling Fan with Remote Control & LED Light | BEE 5 Star Rated | Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative | 5 Years Warranty (Gray, Pack of 1)
LONGWAY Luminair एक प्रीमियम और ऊर्जा-कुशल सीलिंग फैन है जो आधुनिक BLDC तकनीक से लैस है। यह पंखा मात्र 28W बिजली की खपत करता है और इसमें आकर्षक LED लाइट दी गई है जो कमरे की शोभा बढ़ाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 400 RPM की अल्ट्रा-हाई स्पीड है, जो इसे इस श्रेणी के सबसे शक्तिशाली पंखों में से एक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा हाई स्पीड
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन
एंटी-डस्ट और ड्यूरेबल
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन शुल्क कुछ अन्य ब्रांड्स की तुलना में थोड़ा अधिक
मैट फिनिश
4. ACTIVA Silentair 1200mm BLDC Ceiling Fan with LED Light | 28W BEE 5 Star | ABS Body & Blades | High Speed | Low Noise | Remote with Timer & Reversible Mode | 5 Year Warranty | White | Pack of 1
ACTIVA Silentair एक प्रीमियम BLDC सीलिंग फैन है जिसे विशेष रूप से उन जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ शांति और स्टाइल दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें ABS बॉडी और ब्लेड्स का उपयोग किया गया है, जो इसे जंग-रोधी और हल्का बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रिवर्सिबल मोड और डिमेबल LED लाइट है, जो इसे हर मौसम और माहौल के लिए उपयुक्त बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद शांत
रिवर्सिबल रोटेशन
स्मार्ट LED लाइटिंग
केवल 28W की खपत
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
बैटरी शामिल नहीं
5. Orient Electric Newly Launched 1200 mm Aerosense| Smart fan with IoT & Remote| BLDC fan with underlight| Save up to 50% on electricity bills| BEE 5-star rated| 5-year warranty by Orient | Dune Gold
Orient Electric Aerosense एक अल्ट्रा-प्रीमियम और स्मार्ट IoT इनेबल्ड सीलिंग फैन है। यह न केवल हवा देता है, बल्कि आपके घर के माहौल को बदलने के लिए वार्म व्हाइट अंडरलाइट और रिवर्स रोटेशन जैसे फीचर्स से लैस है। इसे आप अपने स्मार्टफोन, गूगल होम या अलेक्सा के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसे एक पूरी तरह से मॉडर्न और स्मार्ट डिवाइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल एयर डिलीवरी
मल्टी-लेवल अंडरलाइट
सर्दियों के लिए रिवर्स मोड
क्यों खोजें विकल्प
बजट ग्राहकों के लिए नहीं
स्मार्ट रिमोट की रेंज लगभग 15 फीट तक ही सीमित
6. WELTHERM Plastic Socket Ceiling Fan with LED Light | 2 in 1| Multiple Lighting 1000 Lumens LED 3 Step Lighting 3 Step Fan Speed 6000K Warm Light 16 inch
WELTHERM Socket Fan एक वर्सटाइल 2-इन-1 डिवाइस है जो पंखे और लाइट दोनों का काम करता है। 16 इंच चौड़ाई वाला यह कॉम्पैक्ट पंखा विशेष रूप से उन जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ पारंपरिक बड़े पंखे नहीं लगाए जा सकते। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका "सॉकेट डिज़ाइन" और वायरलेस कंट्रोल है, जो इसे किचन, बाथरूम या छोटे ऑफिस केबिन के लिए एक स्मार्ट एक्सेसरी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली रोशनी
कस्टमाइज़ेबल सेटिंग्स
वायरलेस सुविधा
मल्टीपर्पस उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े हॉल या कमरों के लिए नहीं
प्लास्टिक बॉडी
7. The Crafted Gesture Modern Black Square BLDC Ceiling Fan with LED Light|3-Color Modes Decorative Flush Mount Ceiling Bladeless Fan for Living Room & Bedroom|RAVEN
The Crafted Gesture RAVEN एक हाई-एंड फ्लश माउंट सीलिंग फैन है जो पारंपरिक पंखों से बिल्कुल अलग दिखता है। इसका स्क्वायर (चौकोर) ब्लेडलेस डिज़ाइन इसे एक सजावटी लाइट जैसा लुक देता है, लेकिन इसके अंदर एक शक्तिशाली 1700 RPM की मोटर छिपी है। यह पंखा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने लिविंग रूम, कैफे या मॉडर्न बेडरूम को एक लग्जरी और बोल्ड लुक देना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-मॉडर्न डिज़ाइन
शक्तिशाली परफॉरमेंस
3-कलर LED लाइटिंग
सुरक्षित और सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
बजट वाले ग्राहकों के लिए महंगा
सीमित हवा का दायरा
1. एलईडी पंखा कैसे काम करता है?
एक एलईडी पंखा साधारण पंखे की तरह ही हवा देता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त लाइटिंग सर्किट और कंट्रोलर लगा होता है,
एकीकृत सर्किट: पंखे की मोटर के नीचे या बीच में एक एलईडी पैनल लगा होता है।
पावर सप्लाई: पंखे की मुख्य बिजली की लाइन से ही एक छोटा हिस्सा एलईडी ड्राइवर को जाता है, जो एसी करंट को डीसी में बदलकर लाइट जलाता है।
रिमोट/ऐप कंट्रोल: आधुनिक पंखों में एक रिसीवर होता है जो रिमोट या स्मार्टफोन से सिग्नल लेकर पंखे की गति और लाइट के रंग/ब्राइटनेस को अलग-अलग कंट्रोल करता है।
2. एलईडी लाइट्स के बारे में कुछ रोचक तथ्य
बिजली की बचत: एलईडी लाइट्स साधारण फिलामेंट बल्ब की तुलना में 75-80% कम बिजली खर्च करती हैं।
लंबी उम्र: एक अच्छी एलईडी लाइट 25,000 से 50,000 घंटे तक चल सकती है, जो साधारण बल्बों से कई गुना ज्यादा है।
कम गर्मी: ये बहुत कम गर्मी पैदा करती हैं, जिससे पंखे की मोटर पर अतिरिक्त तापमान का दबाव नहीं पड़ता।
रंगों के विकल्प: इनमें 'कलर टेम्परेचर' बदलने की सुविधा होती है, जिससे आप वार्म लाइट (पीली) से कूल लाइट (सफेद) में स्विच कर सकते हैं।
3. छत के पंखे के साथ सबसे आम समस्याएं
हिलना या डगमगाना : यह अक्सर ब्लेड्स के ढीले होने या उनके संतुलन बिगड़ने के कारण होता है।
अजीब आवाजें: मोटर के बेयरिंग सूख जाने या पंखे के अंदर धूल जमा होने से रगड़ने या चरमराने की आवाज आती है।
धीमी गति: कैपेसिटर के कमजोर होने या वोल्टेज की कमी के कारण पंखा अपनी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाता।
रिमोट का काम न करना: बैटरी खत्म होना या रिमोट सेंसर में धूल जमना एक आम समस्या है।
4. लाइट वाला पंखा खरीदते समय क्या देखें?
लाइट की ब्राइटनेस : देखें कि लाइट केवल सजावट के लिए है या पूरे कमरे को रोशन करने के लिए। कम से कम 1000-1500 लुमेन वाली लाइट बेहतर होती है।
रंग बदलने की सुविधा: ऐसा मॉडल चुनें जिसमें लाइट के रंगों (वार्म, न्यूट्रल, कूल) को बदलने का विकल्प हो।
मोटर का प्रकार: हमेशा BLDC मोटर वाला पंखा चुनें क्योंकि यह लाइट के साथ भी बहुत कम बिजली खर्च करता है।
रिमोट फीचर्स: सुनिश्चित करें कि रिमोट से लाइट की ब्राइटनेस को कम करने और टाइमर सेट करने की सुविधा हो।
ब्लेड मटेरियल: अगर आप किचन या बाथरूम के लिए ले रहे हैं, तो ABS (प्लास्टिक) या एंटी-रस्ट ब्लेड्स वाला पंखा बेहतर रहता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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