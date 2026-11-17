अगर आप ₹7,000 के बजट में एक स्टाइलिश और दमदार स्मार्टवॉच खरीदने की सोच रहे हैं, तो Layers Anarc 2 का यह विस्तृत रिव्यू ज़रूर पढ़ें। जानिए इसके AMOLED डिस्प्ले, 7 दिन की बैटरी लाइफ और AI फीचर्स की असली हकीकत।

Layers ने अपनी पहली वॉच के बाद अब Layers Anarc 2 को लेकर यूजर्स की जो भी शिकायतें थीं, कंपनी ने इस नए वर्ज़न में उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की है। मैंने पिछले कुछ दिनों से Layers Anarc 2 को अपनी कलाई पर इस्तेमाल किया है। करीब ₹6,899 की कीमत में आने वाली यह स्मार्टवॉच अपने साथ बिल्ट-इन GPS, AMOLED डिस्प्ले और AI फीचर्स का दावा करती है। आइए इस विस्तृत रिव्यू में जानते हैं कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में यह वॉच कितनी खरी उतरती है और इसमें क्या कमियां हैं।

डिज़ाइन, मटेरियल और स्ट्रैप फिटिंग Layers Anarc 2 की सबसे बड़ी ताकत इसका अनोखा डिज़ाइन है। लंदन के मशहूर डिज़ाइन स्टूडियो Seymourpowell द्वारा डिज़ाइन की गई इस वॉच में सिग्नेचर ऑक्टागोनल फ्रेम दिया गया है। हालांकि, यहां मटेरियल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। पहली Anarc स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ आती थी, जबकि Anarc 2 में हल्की एल्युमीनियम मेटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है। इससे वॉच पहनने में हल्की ज़रूर लगती है, लेकिन कुछ यूज़र्स को पुराने मॉडल की तुलना में यह थोड़ी कम सॉलिड लग सकती है। स्ट्रैप में एक प्रॉब्लम है कि उसमें धूल जल्दी जम जाती है, जिससे उसका लुक खराब लगने लगता है।

इसके अलावा, इसमें डबल पिन वाला सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है, जिसे कलाई पर बांधने या पहनने में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। दाईं तरफ एक फंक्शनल रोटेटिंग क्राउन और कस्टमाइज़ेबल शॉर्टकट बटन मिलता है, जिसका हैप्टिक फीडबैक काफी प्रीमियम है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 रेटिंग मिलती है, जबकि इस प्राइस रेंज में कई प्रीमियम ब्रांड्स 5ATM वॉटर-रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। यानी यह स्विमिंग के लिए नहीं बनी है।

डिस्प्ले: धूप में भी क्रिस्टल क्लियर विज़िबिलिटी वॉच में 1.85-इंच का बड़ा AMOLED पैनल दिया गया है, जो 390 × 450 पिक्सल रेजोल्यूशन और 60Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा इसकी 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस और ऑटो-ब्राइटनेस सेंसर है। तेज़ धूप में बाहर निकलने पर भी स्क्रीन पर टेक्स्ट, नोटिफिकेशन और फिटनेस डेटा बेहद शार्प और साफ दिखाई देता है।

इसके अलावा, इसमें 'Cover to Sleep' का स्मार्ट फीचर भी मिलता है। यानी स्क्रीन पर हथेली रखते ही डिस्प्ले बंद हो जाता है। वर्कआउट के दौरान इसका 'Workout AOD' (Always-On Display) बेहद काम आता है, क्योंकि एक्सरसाइज़ करते वक्त बार-बार कलाई घुमाए बिना ही आप अपना रियल-टाइम हार्ट रेट देख सकते हैं।

परफॉर्मेंस, Nexora OS और AI फीचर्स की हकीकत पहली जनरेशन के मुकाबले Layers Anarc 2 का सॉफ्टवेयर अनुभव काफी बेहतर हुआ है। इसमें HiSilicon चिपसेट के साथ नया Nexora OS दिया गया है, जो बेहद स्मूद और लैग-फ्री चलता है। मेन्यू स्क्रॉलिंग से लेकर ऐप्स खोलने तक कहीं भी अटकने की समस्या महसूस नहीं होती। वॉच में पिल-स्टाइल (Pill) नोटिफिकेशन मिलते हैं, जो यूज़र इंटरफ़ेस को काफी साफ-सुथरा रखते हैं।

कंपनी ने इसमें Layers AI और Canvas AI जैसे फीचर्स को काफी हाइलाइट किया है, जिससे आप बोलकर सवाल पूछ सकते हैं या कस्टम वॉच फेस बना सकते हैं। हालांकि, व्यावहारिक इस्तेमाल में यह बात साफ समझ आती है कि इसके AI फीचर्स अभी बीटा स्टेज में हैं। ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं हैं और इन्हें काम करने के लिए हर समय फोन से कनेक्ट रखना पड़ता है। इसके अलावा, इसका companion app कई बार फोन की बैटरी ज़्यादा खर्च करता है, जिसे कंपनी को भविष्य के अपडेट्स में ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है।

फिटनेस ट्रैकिंग और बिल्ट-इन GPS फिटनेस के लिहाज़ से इसमें 100 से ज़्यादा वर्कआउट मोड्स, 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 , स्ट्रेस और स्लीप ट्रैकिंग जैसे सभी ज़रूरी सेंसर मौजूद हैं। टेस्टिंग के दौरान इसके स्टेप काउंट और हार्ट रेट के आंकड़े काफी हद तक सटीक पाए गए। वॉच में बिल्ट-इन L1 बैंड GPS भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप बिना फोन लिए रनिंग या साइकिलिंग का रूट ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि सिंगल-बैंड होने के कारण GPS को लॉक होने में कभी-कभी थोड़ा समय लग जाता है।

बैटरी बैकअप और चार्जिंग की समस्या बैटरी के मामले में Layers Anarc 2 शानदार काम करती है। इसमें 350mAh की बैटरी दी गई है, जो लगातार हार्ट रेट ट्रैकिंग चालू रखने के बावजूद आसानी से 7 दिनों से ज़्यादा का बैकअप दे देती है।

लेकिन चार्जिंग के मोर्चे पर एक छोटी सी परेशानी है—इसके बॉक्स में पोगो-पिन (Pogo-pin) वाला चार्जर दिया गया है, जिसे टाइप-C एडेप्टर की ज़रूरत होती है। यह पुराने यूएसबी टाइप-ए (USB Type-A) एडेप्टर के साथ काम नहीं करती और बॉक्स में कोई कन्वर्टर भी नहीं मिलता, इसलिए अगर आपके पास टाइप-C चार्जर नहीं है तो आपको अलग से व्यवस्था करनी होगी।

मेरा फैसला (Verdict अगर आप ₹7,000 के बजट में एक ऐसी स्मार्टवॉच तलाश रहे हैं जो भीड़ से अलग दिखे, जिसकी AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी बेहतरीन हो और जो हफ्ते भर की बैटरी लाइफ दे, तो Layers Anarc 2 एक आकर्षक विकल्प है। हालांकि, खरीदने से पहले टाइप-C चार्जर की ज़रूरत, डबल-पिन स्ट्रैप और बीटा स्टेज वाले AI फीचर्स जैसी व्यावहारिक बातों को ध्यान में ज़रूर रखें। यदि आपको स्विमिंग के लिए 5ATM वॉटर-रेसिस्टेंस या एकदम परफेक्ट AI अनुभव चाहिए, तो आप बाज़ार के अन्य विकल्पों की ओर भी देख सकते हैं।





प्रश्न 1: Layers Anarc 2 स्मार्टवॉच की भारत में कीमत क्या है और यह कहाँ उपलब्ध है?

उत्तर: Layers Anarc 2 स्मार्टवॉच की शुरुआती कीमत लगभग ₹6,699 से ₹6,899 के आसपास है (स्ट्रैप वेरिएंट के अनुसार कीमत थोड़ी बदल सकती है)। इसे आप Amazon और Layers की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं।

प्रश्न 2: क्या Layers Anarc 2 वॉटरप्रूफ है और क्या इसे पहनकर स्विमिंग कर सकते हैं? उत्तर: इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 रेटिंग दी गई है, जो इसे हल्की बारिश और पसीने से सुरक्षित रखती है। हालांकि, इसमें 5ATM रेटिंग नहीं है, इसलिए इसे पहनकर नियमित रूप से स्विमिंग करने की सलाह नहीं दी जाती।

प्रश्न 3: Layers Anarc 2 में एक बार चार्ज करने पर कितनी बैटरी लाइफ मिलती है? उत्तर: इसमें 350mAh की बैटरी दी गई है। सामान्य इस्तेमाल और लगातार हार्ट रेट ट्रैकिंग चालू रखने के बावजूद यह वॉच एक बार फुल चार्ज होने पर आसानी से 7 दिनों से ज़्यादा का बैटरी बैकअप दे देती है।

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