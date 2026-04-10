चुपके से मैसेज पढ़ रहा WhatsApp, मुकदमा दर्ज; मस्क बोले- भरोसे लायक नहीं, टेलीग्राम सीईओ ने एन्क्रिप्शन को बताया फ्रॉड

WhatsApp एक बार फिर प्राइवेसी को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है। एक मुकाबमें में वॉट्सऐप पर आरोप है कि इसका एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन महज एक दिखावा है और यह चुपके से लोगों की बातचीत पढ़ता है। Elon Musk और Telegram CEO Pavel Durov ने भी वॉट्सऐप की आलोचना की है।

वैसे तो WhatsApp अपने यूजर्स से हमेशा से यही दावा करता आया है कि उसके प्लेटफॉर्म पर चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं यानी उन्हें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। लेकिन कंपनी एक बार फिर यूजर प्राइवेसी को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। Elon Musk ने भी आरोप लगाया वॉट्सऐप यूजर्स की चैट पढ़ रहा है। दरअसल, इस साल की शुरुआत में, मेटा को अमेरिका की एक अदालत में एक बड़े 'क्लास-एक्शन' मुकदमे का सामना करना पड़ा। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि वॉट्सऐप ने अपने 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' के दावों से यूजर्स को गुमराह किया, जबकि गुपचुप तरीके से निजी मैसेज तक पहुंचने की सुविधा भी दी। हालांकि, मेटा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन यह विवाद एक्स पर एक बार फिर जोर पकड़ रहा है।

मस्क ने कहा- वॉट्सऐप पूरी तरह से असुरक्षित Elon Musk ने तो वॉट्सऐप को यूजर्स के लिए पूरी तरह से 'असुरक्षित' ही बता दिया है। इससे मार्क जकरबर्ग के साथ उनकी पुरानी तकरार और मैसेजिंग की गोपनीयता को लेकर चल रही बड़ी बहस एक बार फिर से तेज हो गई है।

एक वायरल पोस्ट का जवाब देते हुए, जिसमें चल रहे कानूनी मामले पर रोशनी डाली गई थी, मस्क ने लिखा, "वॉट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता।" एक और पोस्ट में, उन्होंने यूजर्स से ज्यादा सुरक्षित ऑडियो और वीडियो कॉल के लिए अपने खुद के प्लेटफॉर्म, एक्स पर जाने की अपील की। ​​यह पहली बार नहीं है जब हमने मस्क को मेटा पर निशाना साधते देखा है। उन्होंने अक्सर जकरबर्ग और उनकी कंपनी के प्लेटफॉर्म की आलोचना की है, और साथ ही X Chat को एक ज्यादा सुरक्षित और प्राइवेट विकल्प के तौर पर प्रमोट किया है। और चल रहे मुकदमे ने मस्क को अपने प्रतिद्वंद्वी पर उंगली उठाने का एक और मौका दे दिया है।

टेलीग्राम के सीईओ ने भी की आलोचना लेकिन इस बार मस्क अकेले नहीं हैं। वायरल हो रहे एक थ्रेड में, Telegram CEO Pavel Durov ने भी वॉट्सऐप की आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि इस ऐप का एन्क्रिप्शन गुमराह करने वाला हो सकता है, और इस पर यूजर डेटा को थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'वॉट्सऐप का 'एन्क्रिप्शन' इतिहास का सबसे बड़ा उपभोक्ता फ्रॉड हो सकता है, जो अरबों यूजर्स को धोखा दे रहा है। अपने दावों के बावजूद, यह मैसेज पढ़ता है और उन्हें थर्ड पार्टीज के साथ शेयर करता है। टेलीग्राम ने ऐसा कभी नहीं किया, और न कभी करेगा।'

हालांकि, यह गौर करने वाली बात यह है कि टेलीग्राम डिफॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा नहीं देता है। इसकी सामान्य चैट क्लाउड बेस्ड होती हैं, जिसका मतलब है कि मैसेज टेलीग्राम के सर्वर पर स्टोर होते हैं। केवल इसका 'Secret Chats' फीचर ही पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, जिससे इसका प्राइवेसी मॉडल WhatsApp के डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन सिस्टम की तुलना में कम मजबूत हो जाता है।

WhatsApp के खिलाफ मुकदमा विवाद पर वापस आते हुए, इस मुद्दे के केंद्र में एक 'क्लास-एक्शन' मुकदमा है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वॉट्सऐप अपने कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टरों और तीसरे पक्षों को प्राइवेट मैसेज तक पहुंचने की अनुमति देता है। शिकायत में दावा किया गया है कि वॉट्सऐप की मूल कंपनी मेटा के आंतरिक सिस्टम संभावित रूप से एन्क्रिप्शन को बायपास कर सकते हैं, जिससे मैसेज की समीक्षा करना संभव हो जाता है, विशेष रूप से उन मामलों में जो मॉडरेशन या 'फ्लैग' किए गए कंटेंट से संबंधित हैं। इसमें Accenture जैसे बाहरी भागीदारों का भी नाम लिया गया है और एक ऐसी चीज का जिक्र किया गया है जिसे "क्लेप्टोग्राफिक बैकडोर" बताया गया है।

वॉट्सऐप ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। गुरुवार को, उसने मस्क की टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से जवाब भी दिया, जिसमें कहा गया: “इस मुकदमे में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे और बेतुके हैं। WhatsApp पिछले एक दशक से Signal प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए आपके मैसेज को भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता।”