Lava का जलवा: ₹7499 में लाया 8GB रैम, 13MP कैमरा, पानी-धूल से खराब नहीं होने वाला फोन
Lava Yuva Star 3 भारत में 7500 रुपए से कम की कीमत पर लॉन्च हुआ है। इस बजट फोन में 5000mAh बैटरी, IP64 प्रोटेक्शन, 13MP कैमरा और Android 15 Go मिलता है। जानें सभी फीचर्स और कीमत।
Lava Yuva Star 3 Launched: अगर आप फीचर फोन की जगह स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो Lava ने एक नया ऑप्शन पेश किया है। भारतीय कंपनी Lava ने अपना नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Lava Yuva Star 3 लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 7500 रुपए तक रखी गई है, जो बजट सेगमेंट में इसे बेस्ट ऑप्शन बनाती है। कंपनी का कहना है कि इसमें रोजमर्रा के काम जैसे कॉलिंग, व्हाट्सऐप, ऑनलाइन क्लास, वीडियो देखना आराम से हो सकेगी। Lava Yuva Star 3 में 5000mAh की बैटरी और IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस दिया गया है। यानी फोन हल्की धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा। आइए आपको बताते हैं फोन की कीमत और फीचर्स:
Lava Yuva Star 3 कीमत और उपलब्धता
Lava Yuva Star 3 को केवल एक ही वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 7,499 रुपए रखी गई है। यह फोन पूरे भारत में रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। Lava Yuva Star 3 दो रंगों में मिलेगा Indus Black और Siachen White।
Lava Yuva Star 3 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Lava के इस फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से वीडियो देखना, ऑनलाइन क्लास करना और सोशल मीडिया चलाना आसान और आरामदायक हो जाता है। Lava Yuva Star 3 में Octa-core प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 4GB की फिजिकल RAM और 4GB की वर्चुअल रैम मिलती है। जिससे टोटल 8GB रैम हो जाती है। फोन में 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसमें आप फोटो, वीडियो और ऐप्स आराम से सेव कर सकते हैं।
फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी पूरे दिन आराम से चल सकती है। इसमें Type-C पोर्ट और 10W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।Lava Yuva Star 3 में 13MP का AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है। वहीं फोन के फ्रंट में 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जिससे वीडियो कॉल और सेल्फी ली जा सकती है।
Lava Yuva Star 3 फोन की खास बात इसका IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस है। यानी हल्की धूल या पानी के छींटों से फोन को नुकसान नहीं होगा। इस बजट में यह फीचर मिलना बड़ी बात है। फोन Android 15 Go एडिशन पर चलता है। Lava अपने ग्राहकों को फ्री होम सर्विस सुविधा भी देता है। यानी जरूरत पड़ने पर फ्री होम सर्विस की सुविधा मिल सकती है। साथ ही ध्यान दें कि फोन के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है।
