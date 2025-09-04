6099 रुपये में 6GB रैम और 5000mAh बैटरी वाला फोन लाया पॉपुलर ब्रांड, 512GB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज

Lava Yuva Smart 2 launched in india: लावा ने हाल ही में अपनी 'युवा सीरीज' में लेटेस्ट बजट 4G स्मार्टफोन, Yuva Smart 2 लॉन्च किया है। फोन की कीमत 6099 रुपये है। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी और 13 मेगापिक्सेल कैमरा है।

Lava Yuva Smart 2 launched in india: लावा ने हाल ही में अपनी 'युवा सीरीज' में लेटेस्ट बजट 4G स्मार्टफोन, Yuva Smart 2 लॉन्च किया है। यह इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए युवा स्मार्ट का अपग्रेड मॉडल है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 6.75-इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन है। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी और 13 मेगापिक्सेल कैमरा है। फोन की कीमत 7000 रुपये से भी कम है। देखें कीमत और खासियत डिटेल में…

Lava Yuva Smart 2 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स फोनएरेना की रिपोर्ट के अनुसार, लावा का नया फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और यूनिसोक 9863A चिपसेट से लैस है, जिसे 3GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन में 3GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है, जिससे रैम बढ़कर 6GB हो जाती है। माइक्रोएसडी कार्ड से स्टोरेज को 512GB तकम बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉयड 15 गो एडिशन पर चलता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 13 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और एक सेकेंडरी AI कैमरा। कैमरे में पोर्ट्रेट, पैनोरमा, एचडीआर, ब्यूटी मोड, नाइट मोड, फिल्टर्स, टाइम लैप्स, QR कोड, स्लो मोशन जैसे मोड मिल जाते हैं। सेल्फी के लिए, फोन में 5 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। चार्जिंग के लिए, फोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट दिया गया है।

फोन 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी पैक करता है। सेल्फी के लिए, फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। कनेक्टिविटी के लिए, फोन में वाई-फाई 802.11 ac, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 और जीपीएस का सपोर्ट मिलता है। फोन में 3.5 एमएम ऑडियो जैक और एफएम रेडियो भी है।