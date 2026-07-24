₹11,999 में आया 6000mAh बैटरी, 8GB रैम, 120Hz की सुपरस्मूद डिस्प्ले वाला 5G फोन; बारिश में भीगने पर भी नहीं होगा खराब

Lava ने भारत में Virat V1 5G और Virat V1 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। नए फोन में 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, IP64 रेटिंग, Android 16, AI कैमरा मिलेगा। दोनों फोन की कीमत 12 हजार रुपए से कम रखी गई है।

6000mAh बैटरी, 120Hz की मखन जैसी डिस्प्ले वाला 5G फोन लॉन्च

Lava Virat V1 5G and Virat V1 Launched: देसी ब्रांड Lava ने अपनी नई Virat Series के तहत दो नए स्मार्टफोन Lava Virat V1 5G और Lava Virat V1 को लॉन्च कर दिया है। Lava के ये दोनों नए फोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर सेल किए जाएंगे। ऐसे में अगर आप 10-12 हजार रुपये के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava की नई Virat Series आपके लिए है। Virat सीरीज के फोन्स में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और Android 16 मिलता है। दोनों स्मार्टफोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ पेश किए गए हैं, जिससे हल्की बारिश और धूल में भी फोन को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।

Lava Virat V1 5G की कीमत और सेल डेट Lava Virat V1 5G को एक ही वैरिएंट में पेश किया गया है। इसके 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की स्पेशल लॉन्च कीमत 11,999 रुपए रखी गई है, जबकि इसकी रेगुलर कीमत 12,999 रुपए होगी। वहीं Lava Virat V1 के 4GB रैम + 64GB स्टोरेज मॉडल का स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस 8,999 रुपए है और लॉन्च कीमत 9,999 रुपए है। दोनों स्मार्टफोन 31 जुलाई से Flipkart पर दोपहर 12 बजे से पहली सेल के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी ने साफ किया है कि लॉन्च प्राइस केवल पहले दिन की सेल के लिए लागू होगी। यानी फर्स्ट सेल में आपको 1000 रुपए की छूट मिलेगी।

Lava Virat V1 5G के फीचर्स Lava Virat V1 5G में 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया ब्राउज़िंग और गेमिंग पहले से ज्यादा स्मूद महसूस होती है। फोन में UNISOC T8200 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4GB RAM के साथ 4GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है, जिससे जरूरत पड़ने पर कुल 8GB तक RAM का अनुभव मिलता है। इसके अलावा 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 1TB तक microSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए Lava Virat V1 5G में 13MP AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग के साथ बेहतर फोटो कैप्चर करने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है। Lava Virat V1 5G Android 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसमें कोई Ads और Bloatware नहीं दिया गया है।

Lava Virat V1 के खास फीचर्स Lava Virat V1 में 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, UNISOC SC9863A प्रोसेसर, 4GB RAM + 4GB Virtual RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 13MP AI डुअल कैमरा, 5MP सेल्फी कैमरा और IP64 डस्ट एवं वॉटर रेजिस्टेंस मिलता है। यह मॉडल Nilgiri Blue और Himalayan Silver कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।