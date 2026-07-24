Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹11,999 में आया 6000mAh बैटरी, 8GB रैम, 120Hz की सुपरस्मूद डिस्प्ले वाला 5G फोन; बारिश में भीगने पर भी नहीं होगा खराब

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Lava ने भारत में Virat V1 5G और Virat V1 स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं। नए फोन में 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले, IP64 रेटिंग, Android 16, AI कैमरा मिलेगा। दोनों फोन की कीमत 12 हजार रुपए से कम रखी गई है।

Lava Virat V1
6000mAh बैटरी, 120Hz की मखन जैसी डिस्प्ले वाला 5G फोन लॉन्च

Lava Virat V1 5G and Virat V1 Launched: देसी ब्रांड Lava ने अपनी नई Virat Series के तहत दो नए स्मार्टफोन Lava Virat V1 5G और Lava Virat V1 को लॉन्च कर दिया है। Lava के ये दोनों नए फोन ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर सेल किए जाएंगे। ऐसे में अगर आप 10-12 हजार रुपये के बजट में नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Lava की नई Virat Series आपके लिए है। Virat सीरीज के फोन्स में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और Android 16 मिलता है। दोनों स्मार्टफोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ पेश किए गए हैं, जिससे हल्की बारिश और धूल में भी फोन को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Tecno Pova 5G

Tecno Pova 5G

  • checkAether Black
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage

₹15999

और जाने

discount

50% OFF

Realme C100X

Realme C100X

  • checkGold
  • check4GB RAM
  • check64GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹29999

खरीदिये

discount

12% OFF

Redmi 15A 5G

Redmi 15A 5G

  • checkAwesome Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹17640

₹19999

खरीदिये

discount

39% OFF

Vivo Y11 5G

Vivo Y11 5G

  • checkSunrise Gold and Midnight Blue
  • check4GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹16999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G

  • checkBlack
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹16499

₹18999

खरीदिये

Lava Virat V1 5G की कीमत और सेल डेट

Lava Virat V1 5G को एक ही वैरिएंट में पेश किया गया है। इसके 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वैरिएंट की स्पेशल लॉन्च कीमत 11,999 रुपए रखी गई है, जबकि इसकी रेगुलर कीमत 12,999 रुपए होगी। वहीं Lava Virat V1 के 4GB रैम + 64GB स्टोरेज मॉडल का स्पेशल इंट्रोडक्टरी प्राइस 8,999 रुपए है और लॉन्च कीमत 9,999 रुपए है। दोनों स्मार्टफोन 31 जुलाई से Flipkart पर दोपहर 12 बजे से पहली सेल के लिए उपलब्ध होंगे। कंपनी ने साफ किया है कि लॉन्च प्राइस केवल पहले दिन की सेल के लिए लागू होगी। यानी फर्स्ट सेल में आपको 1000 रुपए की छूट मिलेगी।

ये भी पढ़ें:Nokia लाया 'सबसे मजबूत' रग्ड फोन, पानी में गिरने और धूल से नहीं होगा खराब

Lava Virat V1 5G के फीचर्स

Lava Virat V1 5G में 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया ब्राउज़िंग और गेमिंग पहले से ज्यादा स्मूद महसूस होती है। फोन में UNISOC T8200 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4GB RAM के साथ 4GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है, जिससे जरूरत पड़ने पर कुल 8GB तक RAM का अनुभव मिलता है। इसके अलावा 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 1TB तक microSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है।

फोटोग्राफी के लिए Lava Virat V1 5G में 13MP AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो AI बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग के साथ बेहतर फोटो कैप्चर करने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 6000mAh बैटरी है। Lava Virat V1 5G Android 16 के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि इसमें कोई Ads और Bloatware नहीं दिया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

3% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
flipkart-logo

₹15499

₹15999

खरीदिये

discount

6% OFF

Samsung Galaxy M17 5G

Samsung Galaxy M17 5G

  • checkSapphire Black
  • check4 GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹15459

₹16499

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹8599 में आया 'लोहा' फोन, टूटने-फूटने-फटने का डर खत्म, बिना नेटवर्क के होगी कॉल

Lava Virat V1 के खास फीचर्स

Lava Virat V1 में 6.75-इंच HD+ डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी, UNISOC SC9863A प्रोसेसर, 4GB RAM + 4GB Virtual RAM और 64GB स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में 13MP AI डुअल कैमरा, 5MP सेल्फी कैमरा और IP64 डस्ट एवं वॉटर रेजिस्टेंस मिलता है। यह मॉडल Nilgiri Blue और Himalayan Silver कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा।

दोनों स्मार्टफोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि हल्की बारिश, पानी के छींटों और धूल से फोन को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। हालांकि, इन्हें पूरी तरह पानी में डुबोकर इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:7999 रुपए में खरीदें मिलिट्री ग्रेड बॉडी, 5000mAh बैटरी, स्मूथ डिस्प्ले वाला फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
LAVA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।