बजट यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, ₹10,000 से कम में लॉन्च होगी Lava के Virat स्मार्टफोन्स की कीमत, Flipkart से खरीद सकेंगे

Lava की नई Virat Smartphone Series का प्राइस रेंज अब लीक हो गया है। यह स्मार्टफोन Flipkart पर एक्सक्लूसिव सेल के लिए उपलब्ध होगा।

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava एक बार फिर बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई Lava Virat Smartphone Series को टीज कर दिया है। खास बात यह है कि इस सीरीज की सेल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart के जरिए एक्सक्लूसिव तौर पर की जाएगी। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने इसकी संभावित कीमत का भी संकेत दे दिया है, जिससे साफ है कि यह सीरीज बजट स्मार्टफोन यूजर्स के लिए लाई जा रही है।

टीजर के मुताबिक Lava Virat Series की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए से कम हो सकती है। साथ ही इस सीरीज के कई और फोन्स की कीमत 25,000 रुपए तक जा सकती है। ऐसे में यह सीरीज Redmi, Realme, Poco, Infinix और Motorola जैसे ब्रांड्स के बजट 5G स्मार्टफोन्स को सीधी टक्कर दे सकती है। हालांकि कंपनी ने अभी फोन के पूरे स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें बड़ी बैटरी, 5G कनेक्टिविटी और दमदार परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

Lava Virat Smartphone Series हुई कन्फर्म Lava ने सोशल मीडिया और Flipkart पर अपनी नई Virat Smartphone Series को टीज कर दिया है। इसके साथ ही यह भी पुष्टि हो गई है कि यह सीरीज जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। फिलहाल लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है, कंपनी ने "Coming Soon" का टीजर जारी कर दिया है।

Flipkart पर होगी एक्सक्लूसिव सेल ऐसे होंगे फीचर्स कंपनी ने साफ कर दिया है कि Lava Virat Series की सेल केवल Flipkart के जरिए की जाएगी। लॉन्च के बाद ग्राहक इसे ऑनलाइन खरीद सकेंगे। Flipkart पर इसके लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी गई है, जहां लॉन्च से पहले धीरे-धीरे फोन से जुड़ी नई जानकारी शेयर की जाएगी।

हालांकि Lava ने अभी फोन के स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक Virat Series में 5G कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, Android का लेटेस्ट वर्जन और AI बेस्ड कैमरा फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी साफ और बिना ज्यादा ब्लोटवेयर वाले सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पर भी फोकस कर सकती है। यह कंपनी की पहली ऑनलाइन एक्सक्लूसिव मोबाइल सीरीज होगी जिससे जुड़ी कई अहम डिटेल्स ब्रांड द्वारा शेयर की गई है।