Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lava ला रहा नया 'Virat Smartphone', भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया टीज, यूजर्स बोले- इंतजार रहेगा

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Lava ने अपने नए Lava Virat स्मार्टफोन को आधिकारिक तौर पर टीज कर दिया है। हालांकि अभी फीचर्स और कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि यह फोन दमदार डिजाइन और नए फीचर्स के साथ आएगा।

Lava ला रहा नया 'Virat Smartphone', भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया टीज, यूजर्स बोले- इंतजार रहेगा

भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Lava पिछले कुछ समय से लगातार नए स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। अब कंपनी ने एक और नए स्मार्टफोन की झलक दिखाकर यूजर्स की उत्सुकता बढ़ा दी है। Lava ने आधिकारिक तौर पर अपने नए Lava Virat स्मार्टफोन को टीज कर दिया है। हालांकि फिलहाल कंपनी ने फोन के फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट की जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन टीजर के बाद टेक मार्केट में इसकी चर्चा तेज हो गई है। 'Lava Virat' नाम भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। पिछले कुछ सालों में Lava ने अपने कई स्मार्टफोन के जरिए यह दिखाया है कि कम कीमत में भी अच्छे फीचर्स दिए जा सकते हैं। ऐसे में अब सभी की नजर Virat स्मार्टफोन पर है।

Lava ने आधिकारिक तौर पर किया टीज

Lava ने सोशल मीडिया और अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर Lava Virat नाम से नए स्मार्टफोन का टीजर जारी किया है। कंपनी ने अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन इतना साफ हो गया है कि नया फोन जल्द भारतीय बाजार में दस्तक देगा। फिलहाल लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी धीरे-धीरे इसके फीचर्स भी सामने लाएगी। कंपनी ने टीज़र में यह भी कन्फर्म कर दिया है कि लावा का नया फोन इस बार ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बेचा जाएगा।

ये भी पढ़ें:32MP सेल्फी कैमरा, 3 दिन नॉन-स्टॉप चलने वाली बैटरी के साथ आ रहा Motorola गदर फोन

'Virat' नाम की हो रही चर्चा

इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फोन के नाम को लेकर हो रही है। Lava ने अपने नए डिवाइस का नाम Virat रखा है, जो ताकत, भरोसे और दमदार परफॉर्मेंस का संकेत देता है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस नाम को लेकर अलग-अलग अनुमान लगा रहे हैं। Lava ने अभी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ी डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी, दमदार प्रोसेसर, बेहतर कैमरा और बड़ी बैटरी मिल सकती है। Lava क्लीन एंड्रॉयड अनुभव और समय पर अपडेट देने पर भी फोकस कर रहा है।

ये भी पढ़ें:₹25,999 में लॉन्च हुआ Samsung का 6000mAh बैटरी, 50MP OIS कैमरे वाला धाकड़ फोन

डिजाइन पर रहेगा खास फोकस

टीजर से यह साफ है कि Lava इस फोन को प्रीमियम लुक देने की कोशिश कर रहा है। फोन में स्लिम डिजाइन, आकर्षक कैमरा मॉड्यूल और नए कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। कंपनी पिछले कुछ लॉन्च में डिजाइन पर खास ध्यान देती रही है और Virat में भी यही देखने को मिल सकता है। Lava इसे मिड-रेंज या बजट 5G सेगमेंट में उतार सकता है। अब यूजर्स को इसके प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और कीमत का इंतजार है। उम्मीद है कि लॉन्च के करीब आते-आते Lava सभी फीचर्स का खुलासा करेगा।

ये भी पढ़ें:Prime Day Sale हजारों रुपये सस्ते मिल रहे Lava के ये 7 बजट 5G फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
LAVA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।