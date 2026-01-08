दो स्क्रीन वाला किफायती फोन ला रहा ब्रांड, खुद कंपनी ने दिखाई झलक, इतनी होगी कीमत
दो स्क्रीन वाला सस्ता फोन तलाश रहे हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लावा एक बार फिर दो स्क्रीन वाला फोन ला रहा है। दिसंबर 2025 में, लावा ने भारतीय बाजार में अपना लावा प्ले मैक्स स्मार्टफोन लॉन्च किया था, और अब कंपनी देश में एक नया 5G डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। खुद कंपनी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए एक नए डिवाइस के लॉन्च को ऑफिशियली टीज किया है। इस डिवाइस की कीमत लगभग 15,000 रुपये होने की उम्मीद है।
खुद लावा ने दिखाई फोन की पहली झलक
टीजर इमेज से पता चलता है कि अपकमिंग स्मार्टफोन डुअल डिस्प्ले के साथ आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, तो रियर पैनल का डिजाइन लावा ब्लेज डुओ स्मार्टफोन से मिलता-जुलता है, जिससे अंदाजा लगता है कि यह वही अफवाह वाला लावा ब्लेज डुओ 3 हो सकता है जिसके दिसंबर 2025 में लॉन्च होने की बात कही जा रही थी। हालांकि, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार करना बेहतर होगा।
टीजर इमेज से यह तो कंफर्म हो गया है कि अपकमिंग फोन के रैक्टेंगुलर रियर कैमरा मॉड्यूल में दो कैमरा सेंसर, एक एलईडी फ्लैश और एक सेकेंडरी डिस्प् होगा, जो इमेज में साफ-साफ दिखाई भी दे रहा है। इमेज से यह भी पता चलता है कि यह फोन 50 मेगापिक्सेल AI कैमरे के साथ आएगा।
Lava Blaze Duo 3 की खासियत (संभावित)
पहले ऐसी खबरें थीं कि Lava Blaze Duo 3 में MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर हो सकता है, जो 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आ सकता है। इस डिवाइस में 5000mAh की बैटरी हो सकती है और यह 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें 6.67-इंच का डिस्प्ले होने की उम्मीद है जो फुल एचडी प्लस स्क्रीन रिजॉल्यूशन के साथ आएगा और इसमें 1.6-इंच की सेकेंडरी स्क्रीन भी होगी। यह 7.55 एमएम पतला हो सकता है और इसका वजन 181 ग्राम होगा। इस डिवाइस की कीमत लगभग 15,000 रुपये होने की उम्मीद है।
आने वाले दिनों में, उम्मीद है कि लावा इस मिस्टीरियस 5G डिवाइस से जुड़ी कुछ और डिटेल्स बताएगा, जिसे जल्द ही भारत में लॉन्च करने की बात कही जा रही है।
