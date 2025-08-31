8GB तक की रैम वाले 5G फोन पर तगड़ी डील, 8499 रुपये में होगा आपका, कैशबैक भी lava storm lite featuring up to 8gb ram and 50mp camera available at just rupees 8499, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़lava storm lite featuring up to 8gb ram and 50mp camera available at just rupees 8499

8GB तक की रैम वाले 5G फोन पर तगड़ी डील, 8499 रुपये में होगा आपका, कैशबैक भी

8जीबी तक की रैम वाला लावा स्टॉर्म लाइट 5G अमेजन पर बेस्ट डील में मिल रहा है। आप इस फोन को ऑफर में 8499 में खरीद सकते हैं। कंपनी इस फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 04:26 PM
share Share
Follow Us on

8 हजार रुपये की रेंज में पावरफुल फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Storm Lite 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि आप इस फोन को डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। यह फोन 8जीबी तक की रैम (4जीबी रियल + 4जीबी वर्चुअल) और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इसकी कीमत 8999 रुपये है। डील में फोन पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 8499 रुपये में आपका हो सकता है।

8GB तक की रैम वाले 5G फोन पर तगड़ी डील, 8499 रुपये में होगा आपका, कैशबैक भी

फोन पर 449 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीदा जा सकता है। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 4जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें आपको डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

ये भी पढ़ें:1 हजार रुपये से कम के तीन धांसू प्लान, मिलेगा 1000GB डेटा, ओटीटी ऐप्स भी फ्री

फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। यह फोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। लावा का यह फोन दो कलर ऑप्शन- कॉस्मिक टाइटेनियम और ऐस्ट्रल ब्लू में आता है।

Loading Suggestions...
LAVA Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.