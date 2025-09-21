7998 रुपये में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला 5G फोन, अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट Lava Storm Lite 5G featuring up to 8gb ram and 50mp camera available under rupees 8000 in amazon early deal, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lava Storm Lite 5G featuring up to 8gb ram and 50mp camera available under rupees 8000 in amazon early deal

7998 रुपये में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला 5G फोन, अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट

8जीबी रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Storm Lite 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। यह फोन अमेजन की डील में 8 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। फोन में वर्चुअल रैम के साथ टोटल 8जीबी तक की रैम दी गई है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 04:36 PM
share Share
Follow Us on

कम बजट में 8जीबी रैम वाला फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Storm Lite 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। खास बात है कि यह फोन अमेजन की डील में 8 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है। फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल + 4जीबी वर्चुअल) में आता है। 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8498 रुपये है। अमेजन की अर्ली डील्स में आप इसे 500 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।

7998 रुपये में मिल रहा 8GB तक की रैम वाला 5G फोन, अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट

इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 7998 रुपये में आपका हो जाएगा। फोन पर 1250 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। साथ ही आप इसको 424 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। इस फोन पर कंपनी तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

लावा स्टॉर्म लाइट 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस स्मार्टफोन में 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह शानदार डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। खास बात है कि फोन में 4जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दी गई है, जिससे फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस डिवाइस में डाइमेंसिटी 6400 चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया है।

ये भी पढ़ें:30 हजार से कम के सैमसंग, वनप्लस और शाओमी के धाकड़ स्मार्टफोन, गजब हैं फीचर

सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर किया जा रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स पर काम करता है। कंपनी इस फोन को दो कलर ऑप्शन- कॉस्मिक टाइटेनियम और ऐस्ट्रल ब्लू में ऑफर कर रही है।

ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी बेस्ट

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Gadgets Hindi News LAVA Amazon Great Indian Festival
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.