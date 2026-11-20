Lava ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Smart 4 Pro लॉन्च कर दिया है। 10,999 रुपए की कीमत वाले इस फोन में 7000mAh की दमदार बैटरी दी गई है। फोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी मिला है।

7000mAh बैटरी वाला Lava का नया फोन लॉन्च

घरेलू स्मार्टफोन ब्रांड Lava ने अपना नया फोन Smart 4 Pro लॉन्च किया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली 7000mAh की बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 950 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 748 मिनट तक YouTube वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन को MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है। जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले झटकों और गिरने से बचाव के लिहाज से एक्स्ट्रा मजबूती देता है। आइए जानते हैं Lava Smart 4 Pro की कीमत और सभी फीचर्स की पूरी डिटेल।

Lava Smart 4 Pro की कीमत Lava Smart 4 Pro को भारत में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी कीमत 10,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने इसे खास तौर पर ऑफलाइन रिटेल मार्केट को ध्यान में रखकर पेश किया है। यानी ग्राहक इस फोन को देशभर में Lava के ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क से खरीद सकेंगे। फिलहाल कंपनी ने इसकी ऑनलाइन सेल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। फोन दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इनमें Neelam Blue और Konark Gold शामिल हैं।

Lava Smart 4 Pro की बड़ी खासियतें बैटरी: Lava Smart 4 Pro की सबसे बड़ी खूबी इसकी 7000mAh की बैटरी है। कंपनी के मुताबिक, यह Lava के स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में अब तक दी गई सबसे बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि फोन में 950 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। वहीं, YouTube पर लगातार वीडियो देखने के लिए इसमें 748 मिनट तक का प्लेबैक टाइम बताया गया है। फोन के साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। फोन में USB Type-C पोर्ट मिलता है।

डिस्प्ले: Lava Smart 4 Pro में 6.75 इंच का HD+ Notch डिस्प्ले दिया गया है। यह स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। 90Hz रिफ्रेश रेट पर स्क्रीन स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद नजर आ सकते हैं। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी ने इसमें HD+ रिजॉल्यूशन दिया है।

परफॉर्मेंस: Lava Smart 4 Pro में UNISOC T610 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 4GB RAM मिलती है। कंपनी ने इसमें अतिरिक्त 4GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट भी दिया है। इस तरह फोन में कुल 8GB तक RAM मिलने का दावा किया गया है।

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए Lava Smart 4 Pro के पीछे 13MP का कैमरा दिया गया है। इसमें Portrait, Night, Panorama, AI, Pro Mode, Slow Motion और Time-Lapse जैसे कैमरा मोड मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें Screen Flash का फीचर भी दिया गया है।

Android 16 अपडेट: सॉफ्टवेयर की बात करें तो Lava Smart 4 Pro Android 16 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि इसमें क्लीन Android एक्सपीरियंस मिलेगा और फोन में ऐड फ्री ऐप्स नहीं दिए जाएंगे।

मजबूती: Lava Smart 4 Pro को MIL-STD-810H ड्रॉप और शॉक रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन मिला है। कंपनी के मुताबिक, यह फोन रोजमर्रा में होने वाले झटकों और गिरने जैसी स्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे फोन को अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन डुअल SIM 4G VoLTE सपोर्ट करता है।