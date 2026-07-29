Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

10,000 से कम में आया Lava का 'सुपर मजबूत' मिलिट्री ग्रेड फोन, मिलेगी 5000mAh की बैटरी और नहीं होगा हैंग

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Lava Smart 4 भारत में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में 6.56-इंच 90Hz डिस्प्ले, Unisoc SC9863A प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी, Android 16 Go Edition, मिलिट्री ग्रेड मजबूती और 8MP कैमरा मिलता है।

Lava
Lava का नया बजट स्मार्टफोन आया

देसी स्मार्टफोन कंपनी Lava ने अपने बजट पोर्टफोलियो Lava Smart 4 को लॉन्च कर दिया है। अगर आपका बजट 10,000 रुपए से कम है और आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जो मजबूत भी हो, लंबे समय तक बैटरी बैकअप भी दे और रोजमर्रा के इस्तेमाल में बार-बार हैंग न हो, तो Lava का नया Lava Smart 4 आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। इस फोन में Military-Grade Protection, 5000mAh की बड़ी बैटरी और स्मूद (Lag-Free) परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा फोन में 8MP का रियर कैमरा, 5MP का सेल्फी कैमरा हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
OPPO K12s 5G

OPPO K12s 5G

  • checkRose Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB

₹12990

और जाने

discount

50% OFF

Realme C100X

Realme C100X

  • checkGold
  • check4GB RAM
  • check64GB Storage
flipkart-logo

₹14999

₹29999

खरीदिये

discount

18% OFF

Samsung Galaxy M17e 5G

Samsung Galaxy M17e 5G

  • checkVibe Violet
  • check4GB/6GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹13999

₹16999

खरीदिये

discount

17% OFF

Samsung Galaxy F70e 5G

Samsung Galaxy F70e 5G

  • checkLimelight Green and Spotlight Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹14140

₹16999

खरीदिये

discount

16% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
flipkart-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Lava Smart 4 की कीमत और उपलब्धता

लीक के मुताबिक Lava Smart 4 की लॉन्च कीमत 8,999 रुपए बताई जा रही है। हालांकि LAVA ने अभी तक इस डिवाइस की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी कीमत Smart 4 Plus से कम होनी चाहिए, जो 9,999 रुपए में आता है। यह फोन Ajanta Grey और Konark Gold कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। हालांकि कंपनी ने फिलहाल इसकी सेल की तारीख और ऑनलाइन उपलब्धता की घोषणा नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए भी बेचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Redmi Note 17 की लॉन्च डेट आई सामने; 8000mAh बैटरी, 7-इंच डिस्प्ले, 50MP कैमरा

Lava Smart 4 की 5 खास फीचर्स

1. Lava Smart 4 में 6.56-इंच HD IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एंट्री-लेवल स्मार्टफोन में 90Hz स्क्रीन मिलने से स्क्रॉलिंग, ऐप्स के बीच स्विच करना और सामान्य इस्तेमाल पहले की तुलना में ज्यादा स्मूद महसूस हो सकता है। फोन में 16.7 मिलियन कलर्स का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे वीडियो और फोटो का अनुभव बेहतर हो सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Samsung Galaxy F06 5G

Samsung Galaxy F06 5G

  • checkBahama Blue
  • check4GB/6GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13795

₹15499

खरीदिये

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M16

  • checkThunder Black
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹13999

खरीदिये

2. फोन में Unisoc SC9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। जरूरत पड़ने पर microSD कार्ड की मदद से स्टोरेज को बढ़ाया भी जा सकता है।

Lava के नए फोन में Military-Grade Protection और 5000mAh बैटरी
ये भी पढ़ें:Bank of Baroda में है अकाउंट? आज ही बदल लें Password और ATM PIN, नहीं तो…

3. Lava Smart 4 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W चार्जिंग को सपोर्ट करती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन Android 16 Go Edition पर चलता है, जो हल्के हार्डवेयर वाले स्मार्टफोन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही इसमें कम ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, जिससे फोन का अनुभव स्मूद रहने की उम्मीद है।

4. फोटोग्राफी के लिए फोन में 8MP का रियर कैमरा दिया गया है, जिसके साथ एक सेंसर और भी मिलता है। कैमरा ऐप में Night Mode, Portrait, Panorama, Pro Mode, Time-lapse और Slow Motion जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5MP फ्रंट कैमरा मिलता है।

5. सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और Face Unlock की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा फोन में 3.5mm हेडफोन जैक, FM रेडियो, USB Type-C, डुअल-बैंड Wi-Fi और Bluetooth 4.2 का सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:आते ही छा जाएगा Vivo S2: यूनिक डिजाइन, 7000mAh बैटरी, 50MP OIS कैमरा से होगा लैस
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
LAVA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।