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Lava Smart 4 भारत में लॉन्च, ₹8499 में 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड मजबूती

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Lava Smart 4 को भारत में 8,499 रुपये कीमत में लॉन्च किया गया है। इसमें 5000mAh बैटरी, Android 16 Go, 6.56-इंच qHD डिस्प्ले और MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है।

Lava Smart 4
Lava Smart 4 की कीमत 8,499 रुपये से शुरू होती है।

भारतीय स्मार्टफोन ब्रैंड Lava ने अपनी Smart सीरीज का विस्तार करते हुए नया Lava Smart 4 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन को खास तौर पर पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले युवाओं को ध्यान में रखकर पेश किया है। फोन में बड़ी डिस्प्ले, लंबी बैटरी लाइफ, Android 16 Go और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत 8,499 रुपये रखी गई है और यह Lava के रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा।

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Lava Smart 4 में 16.66cm यानी 6.56 इंच की qHD डिस्प्ले दी गई है। कंपनी के मुताबिक यह स्क्रीन वीडियो देखने, सोशल मीडिया यूज करने, ऑनलाइन स्टडी और रोजमर्रा के एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट है। फोन को Konark Gold और Ajanta Grey कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

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बजट फोन में मिलेगी धांसू परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के लिए Lava Smart 4 में UNISOC SC9863A प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 3GB RAM मिलती है, जिसे 3GB अतिरिक्त वर्चुअल RAM के जरिए बढ़ाया जा सकता है। फोन में 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे कंपनी ने रोजमर्रा के इस्तेमाल और सामान्य मल्टीटास्किंग के लिए पर्याप्त बताया है।

बैटरी की बात करें तो स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट और 10W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बड़ी बैटरी को देखते हुए कंपनी इसे पूरे दिन के सामान्य इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए फोन के तौर पर पेश कर रही है।

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ऐसा है नए फोन का कैमरा सेटअप

कैमरा सेटअप की बात करें तो Lava Smart 4 के पीछे 8MP का कैमरा और फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया गया है। फोन Dual SIM 4G+4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, अनॉनिमस कॉल रिकॉर्डिंग और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

सॉफ्टवेयर के मामले में Lava Smart 4 Android 16 Go पर चलता है। कंपनी के अनुसार Go एडिशन को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हल्के और रिस्पॉन्सिव अनुभव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। फोन के लिए 2 साल के सुनिश्चित सिक्योरिटी अपडेट्स का भी वादा किया गया है, जिससे लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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बेहद ड्यूरेबल है फोन का डिजाइन

Lava Smart 4 की सबसे खास खूबियों में इसकी मजबूती शामिल है। स्मार्टफोन को MIL-STD-810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला है। कंपनी के अनुसार यह सर्टिफिकेशन फोन को रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान ड्रॉप और शॉक जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर ड्यूरेबिलिटी प्रदान करता है।

ग्राहकों को बेहतर आफ्टर-सेल्स सपोर्ट देने के लिए कंपनी ने फोन के साथ Free Service @ Home सुविधा भी दी है। Lava के अनुसार यह सुविधा पूरे भारत में उपलब्ध होगी। Smart 4 को ऑफलाइन रिटेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए फाइनेंशियल स्कीम्स के साथ भी खरीदा जा सकेगा।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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