हो जाएगा जुगाड़: ₹12000 से कम में आ रहा हूबहू iPhone 16 Pro Max जैसा दिखने वाला फोन, फीचर्स भी कमाल के

Lava ला रहा एक और नया बजट फोन Shark 2, यह फोन जल्द भारत में लॉन्च होगा इस फोन में मिलेगा 50MP AI ट्रिपल रियर कैमरा और iPhone-style कैमरा डिज़ाइन। जानें डिटेल्स:

Tue, 7 Oct 2025 02:47 PM

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Lava अपनी Shark लाइनअप में अगले मॉडल Lava Shark 2 लाने वाला है। कंपनी ने इसका टीजर X पर पोस्ट कर दिया है। इस पोस्ट से फोन का डिज़ाइन दिख रहा है जिससे पता चलता है कि फोन का डिजाइन iPhone 16 Pro Max जैसा है। टीजर पोस्ट में Lava ने घोषणा की है कि Shark 2 में एक 50 मेगापिक्सल AI ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। इस कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन iPhone 16 Pro Max जैसे कैमरा आइलैंड से प्रेरित दिखता है। कैमरा हाउसिंग में “50MP AI Camera” ब्रांडिंग भी दिखाई दी है, जिसे LED फ्लैश के साथ एक ही मॉड्यूल में रखा गया है।

Shark 2 में वाटरड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा के लिए होगा। फोन के किनारों पर पॉवर और वॉल्यूम बटन दाईं ओर होंगे, जबकि बाएं किनारे बिलकुल सादा रहेगा। केज़ के निचले हिस्से में USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोनफ़ोन जगह लेंगे।

Lava Shark 2 के कलर वैरिएंट कंपनी ने रंग वेरिएंट भी पहले ही खुलासा कर दिया है Shark 2 दो ऑप्शन में आएगा: Blue और Silver, दोनों में फ्रेम मेटैलिक फिनिश के साथ।

Lava Shark 2 के फीचर्स (लीक) Lava Shark 2 में सबसे प्रमुख फीचर है 50MP AI ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। कंपनी ने पहले ही इस कैमरा सेटअप की पुष्टि की है। यह कैमरा मॉड्यूल iPhone-style डिजाइन को दर्शाता है जिसमें तीन लेंस और LED फ्लैश एक ही कैमरा आइलैंड में होंगे। शार्क 5G मॉडल के अनुसार, पिछला मॉडल Unisoc T765 प्रोसेसर पर आधारित था और इसमें 5,000mAh बैटरी थी। Shark 2 में हार्डवेयर में सुधार की उम्मीद है बेहतर प्रोसेसर, स्टोरेज व RAM वेरिएंट और संभवतः बैटरी और चार्जिंग अपग्रेड होगा।