₹11,999 में आया Lava Shark 2 5G, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले के साथ लॉन्च
भारतीय मार्केट Lava Shark 2 5G को 11,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसमें 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Clean Android 16 जैसे फीचर्स मिलते हैं।
भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Lava International Limited ने बजट 5G सेगमेंट में अपना नया स्मार्टफोन Lava Shark 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन की कीमत 11,999 रुपये रखी है और इसे 10 जून, 2026 से ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा। Lava का दावा है कि यह फोन बजट सेगमेंट में बड़ी बैटरी, स्मूद डिस्प्ले और क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।
डिवाइस का सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी 6000mAh बैटरी है, जो इस प्राइस रेंज में लंबे बैकअप का वादा करती है। कंपनी के अनुसार, यह डिवाइस करीब 13 घंटे 35 मिनट तक YouTube प्लेबैक और लगभग 12 घंटे 23 मिनट का स्क्रीन-ऑन टाइम दे सकती है। इसके साथ 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज किया जा सकता है।
ऐसे हैं Lava Shark 2 5G के स्पेसिफिकेशंस
डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूद फील होगा। फोन को IP64 रेटिंग भी मिली है, यानी यह धूल और पानी की हल्के छींटों से सेफ रहेगा। डिवाइस बजट सेगमेंट में अन्य विकल्पों के मुकाबले बिल्ड-क्वॉलिटी के मामले में भी बेहतर है।
धाकड़ परफॉर्मेंस के लिए फोन में ऑक्टा-कोर 6nm UNISOC T8200 प्रोसेसर दिया गया है। यह डिवाइस 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जबकि वर्चुअल RAM फीचर के साथ RAM को 8GB तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि फोन का AnTuTu स्कोर 5 लाख से ज्यादा है, जिससे यह डेली मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देगा।
नए फोन में 13MP AI रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन क्लीन Android 16 पर चलता है, जिसमें किसी तरह के ऐड या बॉट ऐप्स नहीं मिलेंगे। कंपनी ने इसमें एक Android अपडेट और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का भी वादा किया है।
इतनी है Lava Shark 2 5G की कीमत
Lava Shark 2 5G की शुरुआती कीमत 11,999 रुपये रखी गई है और यह दो कलर ऑप्शंस- Sonar Gold और Arya Blue में उपलब्ध होगा। साथ ही कंपनी ने अपनी Free Service @ Home सेवा को भी जारी रखा है, जिसके तहत यूजर्स को घर बैठे सर्विस सपोर्ट मिलता रहेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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