Lava लाया डिस्प्ले वाले देश के पहले Pop-Up TWS इयरबड्स; कीमत ₹2000 से कम
Lava ने भारत में Probuds Xplore 25 डिग्री लॉन्च किए हैं, जिनमें 1.69-इंच डिस्प्ले, यूनिक Pop-Up डिजाइन और 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसकी कीमत 2000 रुपये से कम रखी गई है।
भारतीय कंज्यूमर टेक ब्रांड Lava International ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए Lava Probuds Xplore 25° लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि यह भारत के पहले Pop-Up TWS ईयरबड्स हैं, जिनमें इन-बिल्ट डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। नए ईयरबड्स को खास तौर पर युवाओं, गेमर्स और उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं। कंपनी ने इसमें पॉप-अप मैकेनिज्म, डिस्प्ले स्क्रीन, लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स शामिल किए हैं।
सम्बंधित सुझाव
74% OFF
pTron Bassbuds Surge TWS Gaming Earbuds, 40ms Low-Latency, 50Hrs Playtime, Custom EQ, App Support, Dual Mic & TruTalk AI-ENC Clear Calls, Pristine Sound, Bluetooth V6.0, IPX5 Water Resistant (Black)
- pTron Bassbuds Surge TWS Gaming Earbuds
- 40ms Low-Latency
- 50Hrs Playtime
₹899₹3499
खरीदिये
74% OFF
ZEBRONICS Zeb-Sound Bomb 1 TWS Earbuds with BT5.0, Up to 12H Playback, Touch Controls, Voice Assistant, Splash Proof with Type C Portable Charging Case (Black)
- ZEBRONICS Zeb-Sound Bomb 1 TWS Earbuds with BT5.0
- Up to 12H Playback
- Touch Controls
₹649₹2499
खरीदिये
32% OFF
The Wallet Store Crest RFID Protected Wallet Cardholder for Men (Wine)
- The Wallet Store Crest RFID Protected Wallet Cardholder for Men (Wine)
₹1499₹2199
खरीदिये
50% OFF
Wireless Earbuds TWS Bluetooth Earphones, Black, with Charging Case
- Wireless Earbuds TWS Bluetooth Earphones
- Black
- with Charging Case
₹499₹999
खरीदिये
65% OFF
Portronics Harmonics Twins S16 in Ear Wireless TWS Earbuds with 24 Hrs Playtime, Clear Calls, Game & Music Mode, Low Latency, Bluetooth 5.3v, LED Display, Type C Fast Charging(Black)
- Portronics Harmonics Twins S16 in Ear Wireless TWS Earbuds with 24 Hrs Playtime
- Clear Calls
- Game & Music Mode
₹699₹1999
खरीदिये
नए Probuds Xplore 25° की सबसे बड़ी खासियत इसका Pop-Up Fidget Mechanism है। ट्रेडिशनल TWS केस की तुलना में इसका मैकेनिकल पॉप-अप डिजाइन इसे अलग पहचान देता है। केस को खोलने का तरीका ना सिर्फ अट्रैक्टिव लगता है, बल्कि यह यूजर्स को एक नया इंटरैक्टिव फील भी देता है। कंपनी ने इसे Cosmic Black, Charcoal Grey और Ivory White जैसे तीन प्रीमियम कलर्स में पेश किया है।
1.69 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन
इयरबड्स में 1.69 इंच की TFT कलर डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन जरूरी जानकारी को तुरंत देखने की सुविधा देती है, जिससे हर छोटी जानकारी के लिए स्मार्टफोन निकालने की जरूरत कम हो जाती है। बजट TWS सेगमेंट में यह फीचर Probuds Xplore 25° को काफी अलग बनाता है।
दमदार साउंड के साथ बेहतर कॉलिंग
ऑडियो क्वॉलिटी के लिए Lava ने इनमें 10mm Dynamic Drivers दिए हैं, जो डीप बास और क्लियर आवाज देने का दावा करते हैं। वहीं कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Quad Mic (चार माइक्रोफोन) के साथ Environmental Noise Cancellation (ENC) टेक्नोलॉजी दी गई है। इससे शोर वाले माहौल में भी आपकी आवाज सामने वाले तक साफ पहुंचती है।
सम्बंधित सुझाव
68% OFF
Portronics Harmonics Twins S3 Smart TWS Bluetooth 5.2 Earbuds with 20 Hrs Playtime, 8mm Drivers, Lightweight Design(Black)
- Portronics Harmonics Twins S3 Smart TWS Bluetooth 5.2 Earbuds with 20 Hrs Playtime
- 8mm Drivers
- Lightweight Design(Black)
₹648₹1999
खरीदिये
32% OFF
The Wallet Store Crest RFID Protected Wallet Cardholder for Men (Brown)
- The Wallet Store Crest RFID Protected Wallet Cardholder for Men (Brown)
₹1499₹2199
खरीदिये
70% OFF
pTron Bassbuds Tango in-Ear TWS Ear Buds w/Custom EQ, 50hrs Playtime, Pristine Sound, Dual Mic, TruTalk ENC Calls, Mobile App,Wireless Bluetooth V6.0,Touch Controls,Type-C Charging, IPX5 (Nexua Black)
- pTron Bassbuds Tango in-Ear TWS Ear Buds w/Custom EQ
- 50hrs Playtime
- Pristine Sound
₹699₹2299
खरीदिये
32% OFF
The Wallet Store Crest RFID Protected Wallet Cardholder for Men (Blue)
- The Wallet Store Crest RFID Protected Wallet Cardholder for Men (Blue)
₹1499₹2199
खरीदिये
27% OFF
Arvox 32GB Voice Recorder Device with AI Noise Reduction & Mp3 Player with Earphones,Audio Recording Device/Voice Recorder Mic Upto 50 Hours for Meetings/Lectures (Black)
- Arvox 32GB Voice Recorder Device with AI Noise Reduction & Mp3 Player with Earphones
- Audio Recording Device/Voice Recorder Mic Upto 50 Hours for Meetings/Lectures (Black)
₹2929₹4000
खरीदिये
67% OFF
Retro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag, Car & Bike | Random Color (Blue/Brown)
- Retro Sound Mini Voice Recorder Keychain – Cute Cassette Style Audio Recording Device with Playback | Portable Keychain Gadget for Bag
- Car & Bike | Random Color (Blue/Brown)
₹199₹599
खरीदिये
45% OFF
AlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV
- AlexVyan USB 2.0 Easycap DC60-008 Tv DVD VHS Video Adapter Capture Card Audio Av Capture Support Windows Xp/7/Vista 32 Win 10 &11- Video and Audio Capturing Device Directly from TV
₹331₹599
खरीदिये
30% OFF
The Audio Circuits Cookbook: Building Blocks and Tools to Design Professional Audio Devices
- The Audio Circuits Cookbook: Building Blocks and Tools to Design Professional Audio Devices
₹15417₹22014
खरीदिये
76% OFF
PANCA Bluetooth Pillow Speaker for Sleeping, Wireless Under Pillow Sleep with White Noise Audio, Portable Mini Music for Side Sleepers, Bedside Travel Relaxation Speaker Sleep Aid Device (Blue)
- PANCA Bluetooth Pillow Speaker for Sleeping
- Wireless Under Pillow Sleep with White Noise Audio
- Portable Mini Music for Side Sleepers
₹599₹2499
खरीदिये
57% OFF
64GB Digital Voice Activated Recorder with Playback - 4552 Hours Audio Recording Device, 3072Kpbs HD Dual MIC Tape Recorder Device for Lecture A-B Repeat, MP3 Player, Password,【64GB TF Card Included】
- 64GB Digital Voice Activated Recorder with Playback - 4552 Hours Audio Recording Device
- 3072Kpbs HD Dual MIC Tape Recorder Device for Lecture A-B Repeat
- MP3 Player
₹2550₹5999
खरीदिये
वहीं, मोबाइल गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए Probuds Xplore 25° में 35ms Ultra-Low Latency Gaming Mode दिया गया है।
तगड़ी 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ
बैटरी के मामले में भी Lava ने कोई समझौता नहीं किया है। कंपनी के अनुसार, Probuds Xplore 25° कुल 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग से लगभग 4 घंटे का प्लेबैक मिल सकता है। यह फीचर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें जल्दी में इयरबड्स चार्ज करने की जरूरत पड़ती है।
कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 5.3 दिया गया है, जिससे बेहतर और स्टेबल वायरलेस कनेक्शन मिलता है। साथ ही Dual Device Pairing फीचर की मदद से यूजर्स एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट रह सकते हैं और बिना दोबारा पेयर किए आसानी से उनके बीच स्विच कर सकते हैं।
साथ ही इन्हें IPX4 Splash Resistance रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि हल्के पसीने या पानी की छींटों से इयरबड्स सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में इन्हें जिम, वॉक या रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान यूज किया जा सकता है।
इतनी रखी गई है कीमत
भारत में Lava Probuds Xplore 25° की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है। यह नए TWS इयरबड्स देशभर के रीटेल आउटलेट्स पर सेल के लिए उपलब्ध हैं। इस कीमत में कंपनी कई ऐसे फीचर्स दे रही है जो आमतौर पर महंगे वायरलेस इयरबड्स में देखने को मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।