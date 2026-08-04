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Lava लाया डिस्प्ले वाले देश के पहले Pop-Up TWS इयरबड्स; कीमत ₹2000 से कम

By Pranesh Tiwari
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Lava ने भारत में Probuds Xplore 25 डिग्री लॉन्च किए हैं, जिनमें 1.69-इंच डिस्प्ले, यूनिक Pop-Up डिजाइन और 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। इसकी कीमत 2000 रुपये से कम रखी गई है। 

Lava Probuds Xplore 25
Lava के नए इयरबड्स में डेडिकेटेड डिस्प्ले दिया गया है।

भारतीय कंज्यूमर टेक ब्रांड Lava International ने अपने ऑडियो पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए Lava Probuds Xplore 25° लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी का दावा है कि यह भारत के पहले Pop-Up TWS ईयरबड्स हैं, जिनमें इन-बिल्ट डिस्प्ले स्क्रीन दी गई है। नए ईयरबड्स को खास तौर पर युवाओं, गेमर्स और उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो स्टाइलिश डिजाइन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं। कंपनी ने इसमें पॉप-अप मैकेनिज्म, डिस्प्ले स्क्रीन, लो-लेटेंसी गेमिंग मोड और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स शामिल किए हैं।

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नए Probuds Xplore 25° की सबसे बड़ी खासियत इसका Pop-Up Fidget Mechanism है। ट्रेडिशनल TWS केस की तुलना में इसका मैकेनिकल पॉप-अप डिजाइन इसे अलग पहचान देता है। केस को खोलने का तरीका ना सिर्फ अट्रैक्टिव लगता है, बल्कि यह यूजर्स को एक नया इंटरैक्टिव फील भी देता है। कंपनी ने इसे Cosmic Black, Charcoal Grey और Ivory White जैसे तीन प्रीमियम कलर्स में पेश किया है।

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1.69 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन

इयरबड्स में 1.69 इंच की TFT कलर डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन जरूरी जानकारी को तुरंत देखने की सुविधा देती है, जिससे हर छोटी जानकारी के लिए स्मार्टफोन निकालने की जरूरत कम हो जाती है। बजट TWS सेगमेंट में यह फीचर Probuds Xplore 25° को काफी अलग बनाता है।

दमदार साउंड के साथ बेहतर कॉलिंग

ऑडियो क्वॉलिटी के लिए Lava ने इनमें 10mm Dynamic Drivers दिए हैं, जो डीप बास और क्लियर आवाज देने का दावा करते हैं। वहीं कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए Quad Mic (चार माइक्रोफोन) के साथ Environmental Noise Cancellation (ENC) टेक्नोलॉजी दी गई है। इससे शोर वाले माहौल में भी आपकी आवाज सामने वाले तक साफ पहुंचती है।

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वहीं, मोबाइल गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए Probuds Xplore 25° में 35ms Ultra-Low Latency Gaming Mode दिया गया है।

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तगड़ी 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ

बैटरी के मामले में भी Lava ने कोई समझौता नहीं किया है। कंपनी के अनुसार, Probuds Xplore 25° कुल 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम ऑफर करते हैं। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग से लगभग 4 घंटे का प्लेबैक मिल सकता है। यह फीचर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें जल्दी में इयरबड्स चार्ज करने की जरूरत पड़ती है।

कनेक्टिविटी के लिए इनमें Bluetooth 5.3 दिया गया है, जिससे बेहतर और स्टेबल वायरलेस कनेक्शन मिलता है। साथ ही Dual Device Pairing फीचर की मदद से यूजर्स एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट रह सकते हैं और बिना दोबारा पेयर किए आसानी से उनके बीच स्विच कर सकते हैं।

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साथ ही इन्हें IPX4 Splash Resistance रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि हल्के पसीने या पानी की छींटों से इयरबड्स सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में इन्हें जिम, वॉक या रोजमर्रा के इस्तेमाल के दौरान यूज किया जा सकता है।

इतनी रखी गई है कीमत

भारत में Lava Probuds Xplore 25° की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है। यह नए TWS इयरबड्स देशभर के रीटेल आउटलेट्स पर सेल के लिए उपलब्ध हैं। इस कीमत में कंपनी कई ऐसे फीचर्स दे रही है जो आमतौर पर महंगे वायरलेस इयरबड्स में देखने को मिलते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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