केवल 969 रुपये में नए ईयरबड्स लाया Lava, दमदार 13mm Bass और 30 घंटे की बैटरी
Lava ने 13mm स्पीकर ड्राइवर्स, Bluetooth 5.4 और Intelligent Noise Cancellation के साथ Probuds Xplore 13 Degree TWS ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ 30 घंटे तक का प्लेबैक ऑफर करता है।
भारतीय कंज्यूमर टेक ब्रैंड Lava ने नए True Wireless Stereo यानी TWS ईयरबड्स Lava Probuds Xplore 13 Degree लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने इस नए ईयरबड्स को उन यूजर्स के लिए पेश किया है, जो कम कीमत में दमदार Bass, बेहतर ऑडियो क्वालिटी और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी फीचर्स चाहते हैं। इसमें 13mm स्पीकर ड्राइवर्स के साथ Bluetooth 5.4, Intelligent Noise Cancellation (INC) और IPX5 रेटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।
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Lava Probuds Xplore 13 Degree की कीमत 969 रुपये रखी गई है। इसे Amazon के साथ-साथ देशभर के रिटेल आउटलेट्स से खरीदा जा सकता है। इस कीमत पर कंपनी का फोकस बजट सेगमेंट में ऐसे TWS ईयरबड्स उपलब्ध कराने पर है, जिनमें ऑडियो के साथ बैटरी और कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया गया हो।
13mm ड्राइवर्स से दमदार Bass
Lava Probuds Xplore 13 Degree में 13mm के स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, बड़े ड्राइवर्स दमदार Bass और डायनामिक साउंड देने में मदद करते हैं। ईयरबड्स में Dynamic Sound Effects का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे अलग-अलग तरह के ऑडियो कंटेंट को सुनने के दौरान बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। इसका Signal-to-Noise Ratio 60dB से ज्यादा है।
Intelligent Noise Cancellation का सपोर्ट
नए Lava TWS में Intelligent Noise Cancellation यानी INC फीचर दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह फीचर आसपास के शोर को कम करने में मदद करता है और यूजर्स को ज्यादा कंफर्टेबल लिसनिंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। ईयरबड्स कॉलिंग के दौरान भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनमें 4.5 घंटे तक का Talking Time मिलने का दावा किया गया है।
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30 घंटे तक की बैटरी
बैटरी के मामले में Lava Probuds Xplore 13 Degree चार्जिंग केस के साथ कुल 30 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक देता है। वहीं, ईयरबड्स को एक बार फुल चार्ज करने पर 5 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक ईयरबड में 35mAh की बैटरी दी गई है, जबकि चार्जिंग केस में 350mAh की बैटरी मिलती है।
इसमें फास्ट चार्जिंग फीचर भी दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर ईयरबड्स से 1.5 घंटे तक का प्लेबैक मिल सकता है। ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में करीब 30 मिनट और चार्जिंग केस को लगभग 70 मिनट का समय लगता है। कंपनी ने इसका Standby Time 2,000 घंटे तक बताया है।
Bluetooth 5.4 और IPX5 रेटिंग
कनेक्टिविटी के लिए Lava Probuds Xplore 13 Degree में Bluetooth 5.4 दिया गया है। कंपनी के अनुसार, यह 10 मीटर तक की ट्रांसमिशन दूरी के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराता है। इससे स्मार्टफोन और दूसरे Bluetooth डिवाइस के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट किया जा सकता है।
ड्यूरेबिलिटी के लिए ईयरबड्स को IPX5 रेटिंग मिली है। चार्जिंग केस का वजन करीब 50 ग्राम है और इसका डाइमेंशन 60 × 45 × 21mm है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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