पूरे 300 रुपये सस्ते मिलेंगे 999 के ईयरबड्स, नेकबैंड, पहली सेल कल, देखें खासियत

Lava Probuds Aria 911 ईयरबड्स और Probuds Wave 921 नेकबैंड, दोनों की पहली सेल कल यानी 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। दोनों की कीमत 999 रुपये है लेकिन इन्हें 300 रुपये कम में खरीदने का मौका दे रही है। देखें ऑफर की पूरी डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 05:28 PM
कम दाम में दमदार साउंड वाले ईयरबड्स या फिर नेकबैंड तलाश रहे हैं, तो Lava Probuds Aria 911 ईयरबड्स और Probuds Wave 921 नेकबैंड आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। इन दोनों ही ऑडियो डिवाइस की पहली सेल कल यानी 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। पहली सेल में कंपनी भारी डिस्काउंट दे रही है, जिससे ये सस्ते डिवाइस और भी ज्यादा किफायती हो जाएंगे।

इनमें अनचाहे सराउंड साउंड को खत्म करने के लिए एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन (ENC) का सपोर्ट मिलता है। लावा प्रोबड्स वेव 921 को पानी और पसीने से सुरक्षित रहने के लिए बचाने के लिए IPX6 रेटिंग दी गई है। यह एक बार चार्ज करने पर 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है। चलिए एक नजर डालते हैं अलग-अलग डिवाइस की कीमत, ऑफर और खासियत पर...

ऑफर में 300 रुपये की छूट

Lava Probuds Aria 911 ईयरबड्स और Probuds Wave 921 नेकबैंड दोनों ही 999 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। जैसे कि हमने बताया इन दोनों की पहली सेल कल यानी 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। ग्राहक इन्हें Amazon के अलावा लावा के ऑफिशियल आधिकारिक ई-स्टोर से खरीद सकेंगे।

lava probuds aria 911 earbuds, lava probuds wave 921 neckband

कंपनी अपने ग्राहकों के लिए पैसा वसूल ऑफर लेकर आई है। अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, कंपनी ने दोनों पर 300 रुपये की छूट दे रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह ऑफर इन दोनों डिवाइस के पहले 1000 ग्राहकों के लिए मान्य होगा। इसलिए अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सेल शुरू होते ही इन्हें खरीदना होगा, वरना आप चूक सकते हैं।

lava probuds aria 911 earbuds, lava probuds wave 921 neckband
ये भी पढ़ें:ब्रॉडबैंड लगवाने पर सीधे 1000 रुपये की छूट, धांसू ऑफर लाई पॉपुलर कंपनी, डिटेल

Probuds Aria 911 और Probuds Wave 921 की खासियत

लावा प्रोबड्स आरिया 911 और प्रोबड्स वेव 921 डुअल-टोन फिनिश के साथ आते हैं। आरिया 911 ईयरबड्स स्टेम-स्टाइल डिजाइन, ओवल चार्जिंग केस और 35ms लो-लेटेंसी मोड के साथ आते हैं। इन ईयरफोन को IPX4 रेटिंग दी गई है। जबकि, लावा प्रोबड्स वेव 921 नेकबैंड में एर्गोनॉमिक सिलिकॉन बॉडी है, जो 50ms की लेटेंसी प्रदान करता है और ज्यादा टिकाऊ IPX6 रेटिंग के साथ आता है।

दोनों मॉडल कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करते हैं और 10 एमएम ड्राइवर्स से लैस हैं। इनमें आसपास के शोर को कम करके वॉयस कॉल क्वालिटी बढ़ाने के लिए ENC (एनवायर्नमेंटल नॉइज कैंसिलेशन) सपोर्ट भी है।

लावा प्रोबड्स आरिया 911 ईयरबड्स के बारे में दावा किया गया है कि यह एक बार चार्ज करने पर 35 घंटे तक का प्लेबैक देता है। यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में लगभग 150 मिनट तक चल सकता है। इसमें टच कंट्रोल और वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट भी है।

दूसरी ओर, लावा प्रोबड्स वेव 921 नेकबैंड एक बार चार्ज करने पर 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है। यह नेकबैंड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और दावा किया गया है कि सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में यह 12 घंटे चल सकता है। इसमें एक 'मैग्नेटिक स्मार्ट डैश' स्विच है जो ईयरबड्स को एक साथ जोड़कर कॉलिंग और मीडिया कंट्रोल करने की सुविधा देता है। नेकबैंड दो कनेक्टेड डिवाइस के बीच स्विच करने के लिए डुअल पेयरिंग की सुविधा देता है।

