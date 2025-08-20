₹13999 में आया 5G गेमिंग फोन, 64MP कैमरा, 510 घंटे चलने वाली बैटरी, पहली सेल इस दिन

Lava Play Ultra 5G launched in india: लावा ने अपने किफायती गेमिंग फोन के तौर पर लावा प्ले अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च ऑफर के तहत यह 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। फोन में दमदार कैमरा भी है। इसमें 510 घंटे का स्टैंडबाय टाइम मिलेगा।

Lava Play Ultra 5G launched in india: गेमिंग के शौकीनों के लिए लावा ने अपना नया फोन लावा प्ले अल्ट्रा लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे किफायती गेमिंग फोन के तौर पर लॉन्च किया है और लॉन्च ऑफर के तहत यह 14,000 रुपये से भी कम कीमत शुरुआती कीमत में मिल रहा है। फोन में बड़ा और हाई रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले के साथ पावरफुल प्रोसेसर है, जिसका AnTuTu स्कोर 7 लाख से भी ज्यादा है। इस किफायती गेमिंग फोन में फोटोग्राफी के लिए 64 मेगापिक्सेल का तगड़ा कैमरा भी मिलता है। फोन की पहली सेल अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। चलिए डिटेल में जानते हैं कीमत, लॉन्च ऑफर और खासियत गके बारे में सबकुछ…

कीमत और पहली सेल रैम और स्टोरेज के हिसाब से इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। फोन के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है जबकि 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर ग्राहक 1,000 रुपये की छूट का लाभ ले सकते हैं। बैंक ऑफर के बाद 6GB रैम वेरिएंट 13,999 रुपये और 8GB रैम वेरिएंट 15,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन की पहली सेल 25 अगस्त दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इसे कंपनी के ऑफिशियल साइट के साथ-साथ Amazon से भी खरीदा जा सकेगा। फोन को दो कलर वेरिएंट- आर्कटिक फ्रॉस्ट और आर्कटिक स्लेट में लॉन्च किया गया है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Lava Play Ultra 5G की खासियत पर: बड़ा डिस्प्ले, 16GB तक रैम फोन डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और यह क्लीन एंड्रॉयड 15 पर चलता है, यानी इसमें कोई एड, ब्लोटवेयर या फालतू ऐप्स पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि यह फोन दो एंड्रॉयड ओएस अपडेट और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। इसमें 6.67 इंच का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें फुल-एचडी प्लस रिजॉल्यूशन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस का स्पोर्ट मिलता है। कंपनी ने इसे खासतौर से गेमिंग के लिए लॉन्च किया है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट से लैस है, जिसे हाइपरइंजन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। फोन में 8GB तक LPDDR4x रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि 6GB वेरिएंट में 6GB वर्चुअल रैम और 8GB वेरिएंट में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है।

64MP का मेन रियर कैमरा फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें सोनी IMX682 सेंसर वाला 64-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 5-मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लगा हुआ है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 13-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। यह फोन नाइट मोड, एचडीआर, पोर्ट्रेट, ब्यूटी, पैनोरमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, फिल्टर्स, प्रो मोड, एआर स्टिकर और मैक्रो फोटोग्राफी जैसे फोटोग्राफी मोड्स को सपोर्ट करता है।

510 घंटे का स्टैंडबाय टाइम फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन को फुल चार्ज होने में 83 मिनट का समय लगता है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह बैटरी 45 घंटे तक का टॉकटाइम और 510 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देती है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट मिलता है।