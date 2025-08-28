Lava Play Ultra Review: इस बजट फोन ने कर दिया इम्प्रेस, दिखने में प्रीमियम, गेमिंग में परफेक्ट lava play ultra 5g review premium look powerful performance under rs 15k, Gadgets Hindi News - Hindustan
Lava Play Ultra Review: इस बजट फोन ने कर दिया इम्प्रेस, दिखने में प्रीमियम, गेमिंग में परफेक्ट

Lava Play Ultra 5G Review: गेमिंग के शौकीन हैं और कम दाम में एक बढ़िया फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Play Ultra 5G फोन आपके लिए परपेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और बात करते हैं इसकी खूबियों और खामियों के बारे में...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 12:25 PM
Lava Play Ultra 5G Review: गेमिंग के शौकीन हैं और कम दाम में एक बढ़िया फोन तलाश रहे हैं, तो Lava Play Ultra 5G फोन आपके लिए परपेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बजट सेगमेंट में भी गेमिंग फोन की मांग बढ़ रही है और इसी को देखते हुए लावा ने अपना पहला गेमिंग फोन लावा प्ले अल्ट्रा मॉडल भारतीय बाजार में उतारा है। फोन की बिक्री भारत में शुरू हो चुकी है और इसे आप 14 हजार रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं। हमें इसका रिव्यू करना का मौका मिला। तो चलिए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और बात करते हैं इसकी खूबियों और खामियों के बारे में...

बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा

बॉक्स में आपको फोन के अलावा, 33W फास्ट चार्जर, एक सिम एजेक्टर टूल, यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग केबल और एक प्रोटेक्टिव केस मिलता है। फोन के बॉक्स का डिजाइन भी काफी बढ़िया है। सामने की तरह कैमरे को हाइलाइट किया गया है और पीछे इसके खास फीचर्स की एक झलक देखने को मिल जाती है।

इतनी है अलग-अलग वेरिएंट की कीमत

रैम के हिसाब से फोन दो वेरिएंट में आता है। Amazon पर इसका 6GB+128GB वेरिएंट 14,998 रुपये और 8GB+128GB वेरिएंट 16,498 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। फोन पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसे क्लेम करने पर 6GB मॉडल की प्रभावी कीमत 13,998 रुपये और 8GB मॉडल की प्रभावी कीमत 15,498 रुपये हो जाएगी। फोन व्हाइट और ब्लैक कलर में आता है।

डिजाइन

ऐसा लगता है कि कंपनी ने इस फोन को शानदार लुक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस फोन को आर्कटिक फ्रॉस्ट (व्हाइट) और आर्कटिक स्लेट (ग्रे) में लॉन्च किया है। रिव्यू के लिए हमारे पास व्हाइट कलर वेरिएंट आया, जो दिखने में वाकई बेहद खूबसूरत है। सबसे अच्छी बात यह लगी कि फोन काफी लाइटवेट है। हाथ में पकड़ने पर बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होता, जिससे इसे लंबे समय तक यूज करना आसान हो जाता है। इसका एक फायदा यह भी है कि लंबे गेमिंग सेशन्स के दौरान हाथों में बिल्कुल भी दर्द या भारीपन महसूस नहीं होता।

फोन के बैक पैनल पर मैट फिनिश दी गई है, जो काफी स्मूद है और इसकी अच्छी बात यह लगी कि इसमें फिंगरप्रिंट के निशान नहीं पड़ रहे थे, यानी फोन की खूबसूरती लंबे समय तक बरकरार रहेगी। अगर इस पर कोई दाग लग भी जाए, तो बस थोड़ी सी सफाई से ही यह फिर से नए जैसा हो जाएगा।

फोन के बैक पैनल पर चौकोर शेप में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें दो कैमरा लेंस के साथ एक एलईडी फ्लैश लगा हुआ है। राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए गए हैं, जबकि लेफ्ट साइड सिम-ट्रे है। बॉटम में चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट है, 3.5 एमएम ऑडियो जैक है और स्पीकर ग्रिल है। इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स लगे हैं, जो गाने सुनने के दौरान या फिर गेमिंग के दौरान बेहतरीन साउंड देते हैं। फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है यानी पानी और पसीने का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल, फोन की बिल्ड क्वालिटी हमें काफी अच्छी है। लेकिन अगर आप मेटल फ्रेम चाहते हैं, तो यह थोड़ा बेसिक लग सकता है। लाइटवेट होने की वजह से यह यूज करने में काफी कंफर्टेबल लगा।

डिस्प्ले

फोन में बड़ा सा डिस्प्ले दिया गया है, जिसका साइज 6.67 इंच है। इसमें फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन वाला एमोलेड पैनल है, जो बड़ा डिस्प्ले चाहने वाले को काफी पसंद आएगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे गेम्स के ग्राफिक्स काफी स्मूद चलते हैं। धूप में भी फोन में अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, क्योंकि इसके डिस्प्ले में 1000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले में वाइब्रेंट कलर्स मिलते हैं।

गेमिंग के दौरान स्मूथ स्क्रॉलिंग और रिस्पॉन्सिव टच मिलता है, क्योंकि इसमें 10-फिंगर मल्टी-टच सपोर्ट है। हमने सबसे पहले फोन में BGMI गेम खेला, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से ग्राफिक्स एकदम स्मूद चलते हैं और गेम खेलने में काफी मजा भी आया। स्क्रीन के टॉप पर बीचोंबीच सेल्फी कैमरा के लिए पंच-होल कटआउट दिया गया है, जो स्क्रीन को क्लीन लुक देता है। इतने कम बजट में AMOLED डिस्प्ले कुछ ही फोन्स में देखने को मिलता है।

परफॉर्मेंस

यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी का कहना है कि इसने AnTuTu टेस्ट में 7,00,000+ का स्कोर हासिल किया है। इसे माली-G615 जीपीयू के साथ जोड़ा गया है। फोन में लावा मीडियाटेक हाइपरइंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो गेमिंग को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे एफपीएस 20 फीसदी तक बढ़ जाती है और थर्मल मैनेजमेंट भी बेहतर होता है। अलग-अलग रैम के हिसाब से फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 6GB रैम वेरिएंट में 6GB वर्चुअल रैम और 8GB रैम वेरिएंट में 8GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है।

दोनों ही वेरिएंट में 128GB UFS 3.1 स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ा सकते हैं। हमने फोन पर कई सारे गेम्स खेलकर टेस्ट किया। 30 मिनट से ज्यादा की गेमिंग में थोड़ी हीटिंग महसूस हुई। कैजुअल गेमर्स के लिए यह फोन एकदम परफेक्ट हो सकता है। हालांकि, रोजमर्रा के कामों जैसे ब्राउजिंग और वीडियो एडिटिंग के दौरान ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है और अच्छी बात यह है कि यह स्टॉक एंड्रॉयड, जो किसी ब्लोटवेयर के साथ नहीं आता है। कंपनी इस पर 2 ओएस अपग्रेड और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच प्रदान करेगी। इसमें गेम बूस्टर मोड भी है, जो गेमिंग को आसान बनाता है। अगर आप हैवी गेमिंग के शौकीन हैं, जो आपके लिए 8GB रैम वेरिएंट परफेक्ट रहेगा।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है, जो सोनी IMX682 लेंस के साथ आता है और इसमें EIS सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, फोन में 5 मेगापिक्सेल मैक्रो लेंस भी है। सेल्फी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सेल का कैमरा दिया गया है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से आप 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए, फोन के कैमरे में ढेर सारे मोड भी मिलते हैं। हमने ऐसी जगह पर जाकर कैमरा टेस्ट किया, जहां ग्रीनरी ज्यादा थी। फोटो बढ़िया आए, लेकिन जब आप इन्हें जूम करके देखेंगे, तो पिक्सेल थोड़े फट जाते हैं। मैक्रो लेंस और सेल्फी कैमरा भी बढ़िया है। ओवरऑल फोन का कैमरा औसत है। फोन की कीमत को देखते हुए तगड़े कैमरे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर आप इससे प्रोफेशनल फोटोग्राफी करना का सोच रहे है, तो यह फोन आपके लिए नहीं है। आप नीचे फोन से लिए शॉट्स देख सकते हैं..

बैटरी और चार्जिंग

फोन की बैटरी से आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी है, जो गेमिंग, स्ट्रीमिंग और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। इसमें 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग के लिए, इसमें टाइप-सी पोर्ट दिया है। फोन के साथ मिलने वाले चार्जर से यह तेजी से चार्ज होता है। चार्जर बॉक्स में ही मिल जाता है। फुल चार्ज में फोन 10 घंटे से ज्यादा का वीडियो प्लेबैक और 45 घंटे टॉक टाइम दे सकता है।

खरीदें या नहीं

जैसा की हमने बताया फोन बजट प्राइस रेंज में आता है लेकिन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। फोन का मैट फिनिश काफी अच्छी लगा क्योंकि पर फिंगरप्रिंट लगने का टेंशन नहीं है। फोन काफी हल्का-फुल्का भी है, जिससे हाथों में पकड़ने पर भी यह काफी कंफर्टेबल लगता है। सस्ता होने के बावजूद इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और कैजुअल गेमर्स के लिए भी यह परफेक्ट है। फोन में कोई फालतू ऐप्स भी प्री-इंस्टॉल नहीं मिलते। अगर आप भी 15 हजार से कम में प्रीमियम लुक, एमोलेड डिस्प्ले, क्लीन यूआई पर 5G फोन तलाश रहे हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

