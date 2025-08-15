लॉन्च से पहले Amazon पर आया लावा का गेमिंग फोन, इसमें 64MP कैमरा, देखें फर्स्ट लुक

Lava Play Ultra 5G Coming Soon to India: लावा अब Lava Play Ultra 5G नाम से एक नया फोन लाने की तैयारी में जुट गया है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो चुकी है। फोन की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आप भी देखें फोन का फर्स्ट लुक

Lava Play Ultra 5G Coming Soon to India: लावा ने कुछ दिन पहले ही भारतीय बाजार में Lava Blaze AMOLED 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है, और अब ब्रांड Lava Play Ultra 5G नाम से एक नया फोन लाने की तैयारी में जुट गया है। फोन की माइक्रोसाइट Amazon पर लाइव हो चुकी है, जिससे यह हिंट मिलता है कि लॉन्च के बाद इसे अमेजन पर बेचा जाएगा। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने लॉन्च की तारीख या स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, टीजर इमेज में फोन के फ्रंट की झलक दिखाई गई है, जिसमें एक फ्लैट-स्क्रीन डिजाइन दिखाई दे रहा है। लावा अपकमिंग फोन को "लेवल अप योर प्ले" और "मोबाइल गेमिंग का एक नया युग अब शुरू होता है" टैगलाइन के साथ टीज कर रहा है, जिससे हिंट मिलता है कि यह एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा। लिस्टिंग के सामने आने के बाद से, इस फोन के इसी महीने के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है।

सामने आई फोन की पहली तस्वीरें कंपनी ने भले ही फोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया हो, लेकिन एक पॉपुलर टिप्स्टर ने फोन की तस्वीरें शेयर की हैं। दरअसल, टिप्स्टर अभिषेक यादव ने स्मार्टफोन की लाइव तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें फोन व्हाइट और ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फोन के बैक पैनल पर राउंड कॉर्नर के साथ एक स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल होगा। मॉड्यूल के चारों ओर मेटैलिक कलर की बॉर्डर है जो इसे एक प्रीमियम टच देता है। फोन में डुअल-कैमरा सेटअप है, जिसमें ऊपर की तरफ एक बड़ा प्राइमरी लेंस और नीचे एक छोटा सेकेंडरी लेंस है, जिसके साथ एक एलईडी फ्लैश भी है। कैमरा ग्लास पर लिखे टेक्स्ट से पता चलता है कि फोन में 64MP AI मैट्रिक्स कैमरा मिलेगा, जो AI पावर्ड फोटोग्राफी फीचर्स के साथ आएगा।

