इतंजार खत्म, इस दिन आ रहा Lava Play Ultra 5G फोन, बजट में होगी कीमत

Lava Play Ultra 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। इसे 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। देखें कीमत और खासियत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 04:09 PM
Lava Play Ultra 5G: गेमिंग स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन किफायती ऑप्शन तलाश रहे हैं, तो लावा का अपकमिंग फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हम बात कर रहे है Lava Play Ultra 5G की, जिसे लावा अपने नए फोन के तौर पर लॉन्च करने के लिए तैयार है। अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर फोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो टीजर भी शेयर किए हैं, जिससे हिंट मिलता है कि फोन को हैवी गेमिंग के लिए बनाया गया है।

भारत में इस दिन लॉन्च होगा नया लावा फोन

लावा ने अपने एक्स पोस्ट में खुलासा किया है कि भारत में फोन को 20 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने Amazon पर इसकी माइक्रोसाइट भी जारी कर दी है, जिससे हिंट मिलता है कि भारत में लॉन्च होने के बाद इसे खासतौर से अमेदन पर बेचा जाएगा। कंपनी इसे "लेवल अप योर प्ले" टैगलाइन के साथ टीज कर रही है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसके किसी फीचर का खुलासा तो नहीं किया है लेकिन कई टिप्स्टर फोन में मिलने वाले फीचर्स और इसकी प्राइस रेंज का हिंट दे चुके हैं। चलिए जानते हैं फोन में क्या-क्या खास मिल सकता है…

Lava Play Ultra 5G के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

देवयान रॉय (@Gadgetsdata) नाम से टिप्स्टर ने बताया कि फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट पैक करेगा और इसे UFS 3.1 स्टोरेज से लैस किया जाएगा। फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 64 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसमें 3.5 एमएम का हैडफोन जैक भी होगा। टिप्स्टर ने यह भी हिंट दिया कि भारत में फोन 15 से 20 हजार की प्राइस रेंज में आएगा।

एक अन्य टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने यह भी हिंट दिया है कि फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले और डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलेगा। फोन में नॉइज कैंसिलेशन के लिए डुअल माइक सेटअप मिलेगा। फोन 5000 एमएएच बैटरी पैक करेगा और इसमें 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। फोन के बैक पैनल पर ग्लोसी डिजाइन देखने को मिलेगा और गेमिंग के लिए इसमें गेमबूस्ट मोड भी रहेगा। इसके चिपसेट का AnTuTu स्कोर 7 लाख से ज्यादा रहने की उम्मीद है।

आप भी देखें फोन का वीडियो टीजर

