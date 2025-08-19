गेमिंग लवर्स के लिए नया स्मार्टफोन Play Ultra, कीमत होगी 20 हजार रुपये से कम Lava Play Series with Play Ultra Smartphone for Budget Gamers to launch soon, Gadgets Hindi News - Hindustan
गेमिंग लवर्स के लिए नया स्मार्टफोन Play Ultra, कीमत होगी 20 हजार रुपये से कम

Lava अपनी नई Play Series की शुरुआत Play Ultra स्मार्टफोन से करने वाला है। यह डिवाइस 20,000 रुपये से कम कीमत में गेमिंग शौकीनों के लिए तेज प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले और बड़ी बैटरी जैसी खूबियों के साथ लॉन्च हो रहा है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 06:49 PM
भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Lava International Limited ने अपनी नई Play Series लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। यह सीरीज खासतौर से उन यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है, जो बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं और जिनका बजट 20,000 रुपये से कम है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं।

कंपनी का कहना है कि Play Series का मकसद युवाओं और नए गेमिंग लवर्स को ऐसा डिवाइस का विकल्प देना है, जो स्मूद और पावरफुल गेमिंग एक्सपीरियंस दे सके। Lava का मानना है कि स्मार्टफोन गेमिंग अब केवल मनोरंजन का तरीका नहीं रहा बल्कि यह यूजर्स की डिजिटल लाइफस्टाइल का बड़ा हिस्सा बन चुका है।

परफॉर्मेंस फोकस्ड होगी सीरीज

Play Series को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह फास्ट स्पीड, बेहतर रेस्पॉन्स और लंबे समय तक इस्तेमाल में अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के साथ-साथ गेमिंग के लिए भी एडवांस्ड फीचर्स शामिल किए गए हैं। कंपनी का कहना है कि यह सीरीज इनोवेशन और बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस का बैलेंस ऑफर करेगी।

सीरीज का पहला मॉडल Play Ultra नाम से लॉन्च हो रहा है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है जो HyperEngine गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन के साथ आता है। यह प्रोसेसर हाई फ्रेम रेट स्टेबिलिटी, थर्मल मैनेजमेंट और स्मूद मल्टीटास्किंग ऑफर करता है।

ऐसे हैं नए डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस

Play Ultra में 6.67 इंच का FHD+ फ्लैट AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। कैमरा सेटअप में 64 मेगापिक्सल का Sony रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा शामिल है। फोन में 5000mAh की बैटरी है जिसे 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। साथ ही इसमें IP64 रेटिंग दी गई है जो इसे टिकाऊ बनाती है।

Lava Play Ultra को 20 अगस्त की रात 8 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि आने वाले महीनों में Play Series के और मॉडल भी पेश किए जाएंगे, जिससे इसे धीरे-धीरे गेमिंग स्मार्टफोन्स की एक मजबूत ऑफरिंग के तौर पर पेश किया जा सके।

