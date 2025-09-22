फेस्टिव सीजन में इस कंपनी ने दिया तगड़ा गिफ्ट, स्मार्टफोन्स पर बंपर डील, सबसे सस्ता ₹5399 का

लावा आपके लिए फेस्टिव सीजन में बंपर डील्स लेकर आया है। लावा की धमाकेदार डील्स में आप मात्र 5399 रुपये में नया फोन खरीद सकते हैं। सेल में हर यूजर के लिए हर बजट के लावा स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो लावा आपके लिए फेस्टिव सीजन में बंपर डील्स लेकर आया है। लावा की धमाकेदार डील्स में आप मात्र 5399 रुपये में नया फोन खरीद सकते हैं। लावा के फोन्स को आप अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 में खरीद सकते हैं। प्राइम यूजर्स के लिए यह सेल आज से लाइव हो गई है। लावा के डिवाइसेज पर स्पेशल बैंक डिस्काउंट के साथ कूपन ऑफर्स भी मिल रहे हैं। सेल में हर यूजर के लिए हर बजट के लावा स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं लावा के डिवाइसेज पर दी जा रही डील्स के बारे में।

Lava Agni 3 लावा का यह फोन दो वेरिएंट - 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में आता है। सेल में इसका 128जीबी वाला वेरिएंट 14749 रुपये और 256जीबी वाला वेरिएंट 18749 रुपये में मिल रहा है। फीचर्स की बात करें तो फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन के रियर में 1.74 इंच का एक मिनी डिस्प्ले भी दिया गया है। यह फोन डाइमेंसिटी 7300x प्रोसेसर पर काम करता है। इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी और 66 वॉट की चार्जिंग मिलेगी।

Lava Bold N1 लावा का यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फेस्टिव सीजन में आप इसे 5399 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीद सकते हैं। कंपनी का यह 4G फोन 6.75 इंच के एचडी+ डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑफर कर रही है।

Lava Storm Lite 5G लावा का यह फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। फोन में आपको 128जीबी तक का इंटरनल स्टोरेज और डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बैंक ऑफर्स और कूपन डिस्काउंट के साथ फोन की शुरुआती कीमत 7199 रुपये हो गई है। यह फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट वाले 6.75 इंच के एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

Lava Blaze Dragon लावा का यह फोन सेल में डिस्काउंट्स के बाद 7999 का मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इसमें 5000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन का फुल एचडी+ डिस्प्ले 6.6 इंच का है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और इसमें एआई फीचर भी दिए गए हैं। लावा का यह फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर पर काम करता है।

इन फोन्स पर भी बंपर ऑफर