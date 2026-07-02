Lava का बड़ा धमाका! ₹699 से शुरू हुए नए नेकबैंड, पावरबैंक भी लॉन्च
Lava ने भारत में Probuds T51, Xscape 13 Degree Neckband और Prowatt Air 10K Power Bank लॉन्च किए हैं। नए प्रोडक्ट्स में 50dB ANC, 70 घंटे तक की बैटरी और 22.5W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जबकि शुरुआती कीमत सिर्फ 699 रुपये रखी गई है।
भारतीय टेक कंपनी Lava International ने अपने Pro पोर्टफोलियो में एकसाथ तीन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। कंपनी ने Probuds T51 वायरलेस इयरबड्स, Xscape 13 डिग्री Neckband और Prowatt Air 10K Power Bank लॉन्च किए हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 699 रुपये है, जबकि इनमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आमतौर पर केवल महंगे डिवाइस में देखने को मिलते हैं।
कंपनी का कहना है कि नए प्रोडक्ट्स को भारतीय युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इनमें बेहतर ऑडियो क्वॉलिटी, लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी पर खास फोकस किया गया है। Lava का दावा है कि सभी प्रोडक्ट्स ग्राहकों को कम कीमत में प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार किए गए हैं।
Lava Probuds T51 में मिलेगा 50dB ANC
नए Lava Probuds T51 में 50dB Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) दिया गया है। इयरबड्स में 12.4mm Dynamic Driver, Bluetooth 5.4, Dual Device Pairing, In-Ear Detection और Voice Assistant Support जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक यह केस सहित 60 घंटे तक का प्लेबैक देता है। वहीं सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग से लगभग 3 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
साथ ही ProSpot App की मदद से यूजर अपनी पसंद के अनुसार ऑडियो सेटिंग्स और कंट्रोल्स भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यह Mocha Cream, Blue Frost और Espresso Black कलर्स में आया है।
Xscape 13 डिग्री Neckband अफॉर्डेबल ऑप्शन
Lava ने बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए Xscape 13 डिग्री Neckband भी लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 699 रुपये रखी गई है। इस नेकबैंड की सबसे खास बात इसमें मिलने वाले तीन अलग-अलग EQ Modes हैं, जिनमें Pro Bass, Pro Rock और Pro Balance शामिल हैं। यूजर अपनी पसंदीदा म्यूजिक के हिसाब से साउंड प्रोफाइल बदल सकते हैं।
नेकबैंड में 10mm Dynamic Driver, Bluetooth 5.4, Dual Device Connectivity, 40ms Low Latency Mode, IPX4 Water Resistance और Voice Assistant Support मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 70 घंटे तक की बैटरी लाइफ देता है और सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में करीब 2.5 घंटे तक यूज किया जा सकता है।
Prowatt Air 10K Power Bank भी लॉन्च
Lava ने ऑडियो प्रोडक्ट्स के साथ अपना नया Prowatt Air 10K पावर बैंक भी लॉन्च किया है। इसमें 10000mAh की बैटरी और 22.5W Fast Charging का सपोर्ट मिलता है। इसका वजन करीब 168 ग्राम है, इसलिए इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। पावर बैंक में Digital Battery Display, Anti-Heating Technology, Scratch Resistant Rubberized Finish और तीन आउटपुट पोर्ट दिए गए हैं। इनमें दो USB पोर्ट और एक Type-C पोर्ट शामिल है। बॉक्स में कंपनी L-Shaped Type-C Fast Charging Cable भी देती है।
इतनी रखी गई है कीमत
Lava Probuds T51 की कीमत 1,999 रुपये, Xscape 13 डिग्री Neckband की कीमत 699 रुपये और Prowatt Air 10K Power Bank का लॉन्च प्राइस 1,249 रुपये रखा गया है। पावर बैंक की नियमित कीमत 1,399 रुपये है, लेकिन Amazon Prime Early Deal के दौरान इसे कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा। तीनों प्रोडक्ट्स के साथ 1 साल + 2 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी और ओवर द काउंटर रिप्लेसमेंट (OTCR) भी दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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