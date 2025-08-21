₹1000 से कम में आए दो धांसू वायरलेस इयरबड्स, पाएं 30 दिनों का मनी-बैक ऑफर
लावा ने भारत में एक साथ दो नए ऑडियो डिवाइस Probuds Aria 911 TWS और Probuds Wave 921 नेकबैंड लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत सिर्फ 999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने पहली बार 30 दिन का मनी-बैक चैलेंज भी दिया है।
भारतीय टेक कंपनी Lava International Ltd. की ओर से इसके ऑडियो पोर्टफोलियो को बढ़ाया गया है और दो नए इयरबड्स Probuds ब्रैंडिंग के साथ पेश किए गए हैं। कंपनी अब Probuds Aria 911 और Probuds Wave 921 लेकर आई है। इन दोनों की ही कीमत 1000 रुपये से कम रखी गई है और इन्हें अगले हफ्ते खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही पहली बार मनी-बैक चैलेंज दिया जा रहा है।
लावा को अपने वियरेबल्स पर इतना भरोसा है कि यह पहली बार एक बेहद खास चैलेंज लेकर आई है। कंपनी ने 30-Days Money Back Clallenge दिया है, जो यूजर्स को इन इयरबड्स को 30 दिनों के लिए ट्राई करने का मौका देगा। कंपनी का कहना है कि अगर 30 दिनों तक इन्हें यूज करने के बाद यूजर्स संतुष्ट ना हों तो उन्हें वापस कर सकते हैं और बदले में पूरा 100 प्रतिशत रिफंड दिया जाएगा।
ऐसे हैं Probuds Aria 911 के फीचर्स
कॉम्पैक्ट इयरबड्स में 10mm ड्राइवर्स और ट्यून्ड साउंड सॉफ्टवेयर दिया गया है। इसमें इनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन (ENC) के अलावा 50ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड दिया गया है। Bluetooth v5.3 वाले इस डिवाइस में IPX6 रेटिंग दी गई है और फुल चार्ज करने पर इनसे 35 घंटे म्यूजिक सुना जा सकता है। इसके अलावा 10 मिनट चार्ज करने के बाद ये 150 मिनट तक म्यूजिक सुनाते हैं।
ऐसे हैं Probuds Wave 921 के फीचर्स
डुअल-टोन डिजाइन वाले इन इयरबड्स में 10mm ड्राइवर्स दिए गए हैं और डीप बास के साथ क्लियर वोकल्स मिलते हैं। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें ENC सपोर्ट के अलावा 50ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड, IPX6 वाटर और स्वेट रेसिस्टेंस के अलावा Bluetooth v5.3 कनेक्टिविटी दी गई है। साथ ही इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग सपोर्ट मिलता है। पूरे 40 घंटे की बैटरी लाइफ वाले इयरबड्स 10 घंटे चार्ज करने पर 12 घंटे का बैकअप देते हैं।
इतनी है नए इयरबड्स की कीमत
दोनों ही ऑडियो प्रोडक्ट्स, Probuds Aria 911 और Probuds Wave 921 की कीमत सिर्फ 999 रुपये रखी गई है। ग्राहक इन्हें 25 अगस्त, 2025 से Amazon और Lava e-store से खरीद सकेंगे।