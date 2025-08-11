Lava का जलवा: ₹13,499 में आया 50MP AI कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले वाला सबसे पतला फोन

सेगमेंट का सबसे पतला फोन Lava Blaze AMOLED 2 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन बस 7.55mm मोटा है। इसका का 50MP AI कैमरा फोन की जान है। जानिए इसकी कीमत और सभी फीचर्स:

Lava ने बजट-सेगमेंट का सबसे पतला फोन Lava Blaze AMOLED 2 5G को आज भारत में लॉन्च कर दिया है। यह फोन फ्लैगशिप-स्टाइल AMOLED स्क्रीन और 50MP का दमदार AI कैमरा से लैस है। Lava Blaze AMOLED 2 5G की सबसे बड़ी खासियत इसका स्लिम और प्रीमियम लुक है इस फोन की मोटाई सिर्फ 7.55mm और वजन 174 ग्राम है। आइए आपको डिटेल में बताते हैं Lava Blaze AMOLED 2 5G के सभी फीचर्स की डिटेल्स और कीमत:

Lava Blaze AMOLED 2 5G की कीमत लावा के इस फोन को सिर्फ एक ही वैरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसके 6GB रैम + 128GB वैरिएंट की कीमत 13,499 रुपये रखी गई है। फोन को मिडनाइट ब्लैक और फीचर वाइट कलर में लॉन्च किया गया है। Lava Blaze AMOLED 2 5G की फर्स्ट सेल 16 अगस्त से शुरू होगी। आप इस फोन को ई-कॉमर्स साइट अमेजन से खरीद पाएंगे।

Lava Blaze AMOLED 2 5G के फीचर्स Lava Blaze AMOLED 2 5G में 6.67-इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले है, जो FHD+ रिजॉल्यूशन के साथ बेहद शार्प और कलरफुल विजुअल अनुभव देता है। इस साइज और क्वालिटी की स्क्रीन इसे अपनी कीमत में मौजूद बाकी स्मार्टफोन्स से अलग बनाएगी।

परफॉर्मेंस के लिए इसमें 6GB की LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है, जिससे ऐप्स तेज़ी से खुलेंगे और मल्टीटास्किंग स्मूथ तरीके से होगी। फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, जिससे यूजर्स को लेटेस्ट फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स का फायदा मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो यह मीडियाटेक डाइमेंशन 7060 से लैस है।

कैमरा की बात करें तो Lava Blaze AMOLED 2 5G में 50MP का AI-पावर्ड रियर कैमरा मिलने की संभावना है, जो एडवांस इमेज प्रोसेसिंग के साथ बेहतरीन तस्वीरें कैप्चर करेगा। फ्रंट कैमरा की डिटेल फिलहाल सामने नहीं आई है। पावर बैकअप के लिए इसमें 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो लंबे समय तक चलेगी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ जल्दी चार्ज भी होगी। फोन को IP64 रेटिंग मिली हुई है जिससे यह डस्ट और पानी से सुरक्षित रहेगा। इस साथ ही फोन में इन-फिंगर डिस्प्ले भी है जिससे फोन को आसाम से अनलॉक किया जा सकता है।