कल आ रहा Lava का सबसे सस्ता 5G फोन; AI कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस-बैटरी से होगा लैस Lava cheapest 5G phone coming tomorrow have AI camera 4K video strong performance 5000mAh battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
कल आ रहा Lava का सबसे सस्ता 5G फोन; AI कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस-बैटरी से होगा लैस

Lava का सस्ता 5G फोन कल 5 सितंबर को अपना नया स्मार्टफोन Bold N1 5G लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन 13MP AI कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग साथ आने वाला है। 

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 01:51 PM
भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अब लोकल ब्रांड्स भी धूम मचा रहे हैं। अब भारतीय ब्रांड Lava अपने दमदार फीचर्स के साथ Lava Bold N1 5G को पेश करने वाला है। यह फोन कल 5 सितंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है। X पर कंपनी ने पोस्टर जारी कर यह जानकारी दी है। Lava Bold N1 5G में 13MP AI कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग (30fps) और 400,000+ का AnTuTu स्कोर मिलेगा, जो इसकी मजबूत परफॉर्मेंस को दर्शाता है। कंपनी इसे अपने यूट्यूब चैनल @LavaMobiles पर लाइव स्ट्रीम के जरिए लॉन्च करेगी। यह स्मार्टफोन खासकर उन यूज़र्स के लिए होगा, जो बेहतर कैमरा, स्मूथ परफॉर्मेंस और किफायती 5G फोन चाहते हैं।

Lava का यह फोन “Made in India” टैग के साथ पेश होगा। अगर आप भी एक बजट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Lava Bold N1 5G आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है।

Lava Bold N1 5G के फीचर्स (संभावित)

Lava Bold N1 5G में 13MP का AI कैमरा सेटअप दिया गया है, जो शानदार डिटेल्स और नाइट फोटोग्राफी में भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30fps पर, जिससे यूजर्स को प्रोफेशनल लेवल वीडियो क्वालिटी मिलेगी।

यह स्मार्टफोन 400,000+ AnTuTu स्कोर के साथ आता है, यानी गेमिंग और मल्टीटास्किंग में यह फोन स्मूथ परफॉर्मेंस देगा। हाई-परफॉर्मेंस चिपसेट और 5G कनेक्टिविटी इसे और भी पावरफुल बनाते हैं। Bold N1 5G भारतीय यूजर्स को तेज इंटरनेट एक्सपीरियंस देगा। 5G सपोर्ट होने से स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग और ऑनलाइन गेमिंग और भी बेहतर होगी।

