स्मार्टफोन से लेकर फीचर फोन तक सबकुछ सस्ता, देसी ब्रांड लाया धांसू डील्स

स्मार्टफोन या फीचर फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो लावा धांसू डील्स लेकर आया है। लावा के फोन फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऑफलाइन स्टोर्स पर स्पेशल फेस्टिव कीमतों पर मिल रहे हैं। देखें किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट

फेस्टिव ऑफर के तहत, लावा के स्मार्टफोन और फीचर फोन पूरे भारत में अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर स्पेशल कीमतों के साथ उपलब्ध हैं।

इस फेस्टिव सीजन अपने लिए या फिर किसी खास को गिफ्ट देने के लिए स्मार्टफोन या फिर फीचर फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो लावा के पास आपके लिए बहुत कुछ है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए लावा अपने स्मार्टफोन और फीचर फोन पर तगड़े डिस्काउंट की पेशकश कर रहा है।

दरअसल, फेस्टिव ऑफर के तहत, लावा के स्मार्टफोन और फीचर फोन पूरे भारत में अमेजन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर स्पेशल कीमतों के साथ उपलब्ध हैं। ग्राहक चुनिंदा बैंक ऑफर और ईएमआई ऑप्शन्स का भी लाभ उठा सकते हैं, जिससे ये डील्स और भी ज्यादा पैसा वसूल हो जाती हैं। किस मॉडल पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, चलिए बताते हैं...

स्मार्टफोन पर फेस्टिव ऑफर - ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर खरीदारी करने वाले ग्राहक लावा के पॉपुलर स्मार्टफोन्स पर खास फेस्टिव कीमतों का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही, चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर बैंक ऑफर और EMI के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं।

फ्लिपकार्ट पर ये ऑफर उपलब्ध हैं: Virat V1 का 4GB+64GB वेरिएंट 9,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Virat V1 5G का 4GB+64GB वेरिएंट 12,499 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Virat V1 5G का 4GB+128GB वेरिएंट 13,049 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Virat V1 Pro का 6GB+128GB वेरिएंट 14,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Virat Curve 5G का 6GB+128GB वेरिएंट 21,999 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

अमेजन पर ये ऑफर उपलब्ध हैं: Bold N4 Lite का 3GB+32GB वेरिएंट 7,549 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Bold N2 Lite का 3GB+64GB वेरिएंट 8,199 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Bold N2 का 4GB+64GB वेरिएंट 8,599 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है। करता है

Bold N2 5G का 4GB+64GB वेरिएंट 12,249 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Bold N2 5G का 4GB+128GB वेरिएंट 13,749 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Bold N4 Pro 5G का 6GB+128GB वेरिएंट 14,249 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

Agni 4 का 8GB+256GB वेरिएंट 28,249 रुपये की प्रभावी कीमत में मिल रहा है।

(नोट- इन सभी फोन्स पर चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर बैंक ऑफर और EMI के ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑफर्स की डिटेल आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं।)

स्मार्टफोन पर फेस्टिव ऑफर- ऑफलाइन ऑफलाइन रिटेल स्टोर से खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए, Shark 2 Pro 5G और Aura Curve स्मार्टफोन मडल क्रमशः 16,699 रुपये और 23,999 रुपये में उपलब्ध हैं।

फीचर फोन पर फेस्टिव ऑफर लावा फीचर फोन पर भी फेस्टिव ऑफर की पेशकश कर रहा है। कंपनी का कहना है कि लावा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अमेजन पर अपने फीचर फोन की रेंज पर आकर्षक ऑफर की पेशकश करेगा। नीचे देखें किस मॉडल पर कितना ऑफर:

Gem Power+: अमेजन पर 1699 रुपये की फेस्टिव कीमत पर मिलेगा।

LAVA A2 Smart: अमेजन पर 1199 रुपये की फेस्टिव कीमत पर मिलेगा।