सस्ते फोन का Pro मॉडल ला रहा ब्रांड, 8GB रैम और 50MP कैमरा, स्मूद डिस्प्ले भी

Mar 28, 2026 06:03 pm IST

Lava Bold N2 4G के लॉन्च के बाद, अब लावा भारतीय बाजार में Lava Bold N2 Pro 4G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने फोन की सटीक लॉन्च डेट के साथ इसके खास फीचर्स को भी टीज कर दिया है। देखें अपकमिंग फोन में क्या होगा खास

Lava भारतीय बाजार में तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। Lava Bold N2 4G के लॉन्च के बाद, अब लावा भारतीय बाजार में Lava Bold N2 Pro 4G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले, एक पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट पर इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने फोन की सटीक लॉन्च डेट के साथ इसके खास फीचर्स को भी टीज कर दिया है। टीजर पोस्टर पर फोन का डिजाइन भी देखने को मिलता है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…

Lava Bold N2 Pro 4G की खासियत Flipkart की लाइव हो चुकी माइक्रोसाइट से यह पता चलता है कि यह स्मार्टफोन 31 मार्च को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ग्राहकों को फ्री होम सर्विस भी प्रदान करेगी। लॉन्च की तारीख कंफर्म करने के साथ-साथ, माइक्रोसाइट ने इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स का भी खुलासा कर दिया है।

माइक्रोसाइट से पता चलता है कि, इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सेल का ट्रिपल AI रियर कैमरा सेटअप होगा। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.67 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले होगी। यह यूनिसॉक T7250 चिपसेट से लैस होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसने AnTuTu टेस्ट में 240K+ का स्कोर हासिल किया है। यह भी कंफर्म हो गया है कि इस फोन में 4GB रैम के साथ-साथ 4GB की एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ड्यूरेबिलिटी के लिए, इस स्मार्टफोन को धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP54 सर्टिफिकेशन मिला है।

यह फोन दो कलर ऑप्शन - Eclipse Grey और Aurora Gold में आएगा। इसके अलावा, माइक्रोसाइट में यह भी बताया गया है कि यह स्मार्टफोन Android 15 OS पर चलेगा, जिसमें ब्लोटवेयर-फ्री और ऐड-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें 5000mAh की बैटरी भी होगी। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट मिलेगा।

चलिए एक नजर डालते हैं मौजूदा Lava Bold N2 4G की कीमत और खासियत पर: अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, भारत में इसके एकमात्र 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है। यह दो कलर्स - Indus Black और Siachen White में उपलब्ध है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Lava Bold N2 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 15 Go पर चलता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन में कोई ब्लोटवेयर या विज्ञापन नहीं आते हैं और यह यूजर्स को क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देता है।

फोन में 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है जो 90 हर्ट्ज पर रिफ्रेश होता है और इसमें वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच है। फोन धूल और पानी की बूंदों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग मिली है। यह यूनिसॉक SC9863A चिपसेट पर चलता है, जिसमें आठ कोर हैं। इसे 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। यह फोन 4GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट करता है।