₹6999 के फोन में मचाई खलबली, 15 मिनट में पूरा Stock खत्म; बैटरी, डिस्प्ले सब दमदार

Apr 10, 2026 02:48 pm IST

Lava Bold N2 Goes Out Of Stock: आज लावा के नए फोन Lava Bold N2 Lite पहली सेल थी। कंपनी ने बताया कि यह फोन Amazon पर सेल शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इसकी स्पेशल प्राइस 6,999 रुपये थी। देखें फोन की खासियत

Lava Bold N2 Lite Goes Out Of Stock in first sale: लावा के न फोन ने पहली सेल में ही धूम मचा दी है। हम बात कर रहे हैं Lava Bold N2 Lite की। इस फोन को खरीदने के लिए ग्राहक टूट पड़े और यह मिनटों में पूरा स्टॉक साफ हो गया। फोन की पहली सेल आज (10 अप्रैल) को दोपहर 12 बजे शुरू हुई थी और ग्राहकों का उत्साह देखकर खुद कंपनी भी हैरान है। लावा ने बताया कि यह फोन Amazon पर सेल शुरू होने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बता दें कि पहली सेल में यह फोन 6,999 रुपये की स्पेशल प्राइज पर मिल रहा था। इसमें ऑक्टा-कोर यूनिसॉक चिपसेट लगा है। इसमें 5,000mAh बैटरी है, 10W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 6.75-इंच की टचस्क्रीन मिलती है। चलिए डिटेल में जानते हैं फोन की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

Lava Bold N2 Lite Price की कीमत भारत में Lava Bold N2 Lite की कीमत 7,399 रुपये तय की गई है। यह कीमत 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की है। पहली सेल में फोन 6,999 रुपये के स्पेशल प्राइस पर मिल रहा था, जिसमें 400 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी शामिल है। इसके अलावा, कंपनी उन ग्राहकों को 500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है जो दो यूनिट खरीदते हैं। इसे Kolar Gold और Nilgiri Blue जैसे कलर्स में लॉन्च किया गया है।

चलिए एक नजर डालते हैं Lava Bold N2 Lite की खासियत पर Lava Bold N2 Lite में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है। फोन ऑक्टा-कोर यूनिसॉक 9863A चिपसेट पैक करता है, जिसे 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का साथ जोड़ा गया है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक डुअल सिम फोन है, जो Android 15 Go पर चलता है। इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है जो 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है।