₹7499 में 5000mAh बैटरी और 90Hz डिस्प्ले वाला फोन, Lava Bold N2 की धाकड़ एंट्री

Feb 17, 2026 04:29 pm IST

Lava Bold N2 भारत में 7499 रुपये की कीमत पर लॉन्च हो गया है, जिसमें 5,000mAh बैटरी और 90Hz डिस्प्ले दी गई है। फोन 27 फरवरी से Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध होगा।

देसी स्मार्टफोन मेकर Lava International ने अपने बजट पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया स्मार्टफोन Lava Bold N2 भारत में लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस पिछले साल पेश किए गए Bold N1 का सक्सेसर है और एंट्री-लेवल सेगमेंट के यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अफॉर्डेबल प्राइस, बड़ी बैटरी और क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ कंपनी इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन के तौर पर पेश कर रही है।

डिजाइन की बात करें तो Lava Bold N2 में पीछे की तरफ स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कट-आउट लेंस मौजूद हैं। फोन का फ्रेम फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, जो इसे मॉडर्न लुक देता है। फ्रंट साइड पर वॉटरड्रॉप नॉच दी गई है, जहां सेल्फी कैमरा दिया गया है। कुल मिलाकर, यह फोन अपने प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सिंपल लेकिन प्रीमियम टच देने की कोशिश करता है।

ऐसे हैं Lava Bold N2 के स्पेसिफिकेशंस लावा फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले पैनल मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। बजट सेगमेंट में 90Hz स्क्रीन मिलना यूजर्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह स्मार्टफोन Android 15 Go एडिशन पर चलता है। कंपनी का दावा है कि इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर या फालतू ऐड नहीं दिए गए हैं, जिससे यूजर को क्लीन और हल्का एक्सपीरियंस मिलता है। कम रैम वाले डिवाइस के लिए Android Go वर्जन बेहतर ऑप्टिमाइजेशन ऑफर करता है।

परफॉर्मेंस के लिए Lava Bold N2 में ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863A चिपसेट दिया गया है। यह वही प्रोसेसर है जो इसके पिछले मॉडल में भी देखने को मिला था। फोन में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। साथ ही, 4GB तक वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का सपोर्ट भी इसमें मिलता है, जिससे मल्टीटास्किंग बेहतर हो सकती है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसका मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। बैटरी इसकी बड़ी खासियतों में से एक है। Lava Bold N2 में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो नॉर्मल यूजेस में पूरे दिन का बैकअप देने का दावा करती है। सिक्योरिटी के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। इसके अलावा, फोन को IP64 रेटिंग मिली है, जो इसे धूल और हल्की पानी के छींटों से सुरक्षा देती है।