भारत में धूम मचाएगा यह सस्ता 5G फोन, कंपनी ने बताई लॉन्च डेट, दिखने में भी धांसू

Lava Bold N2 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद, अब कंपनी Lava Bold N2 5G को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Lava Bold N2 5G को भारत में 3 जून 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा।

Lava तेजी से भारतीय बाजार में अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी अपने एक पॉपुलर 4G फोन का 5G वर्जन लाने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल, Lava Bold N2 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद, अब ब्रांड ने भारतीय बाजार में इसके 5G वेरिएंट के लॉन्च की पुष्टि कर दी है। लॉन्च की तारीख बताने के साथ-साथ, लावा ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि यह आने वाला फोन Amazon India पर खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

भारत में इस दिन आ रहा Lava Bold N2 5G कंपनी ने Amazon India की माइक्रोसाइट लाइव कर दी है, जहां कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट की जानकारी दी है। कंपनी ने अनुसार, Lava Bold N2 5G को भारत में 3 जून 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, माइक्रोसाइट पर इस फोन का डिजाइन भी दिखाया गया है, जो ब्लू कलर के ऑप्शन में उपलब्ध होगा और इसके पिछले पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर एक चौकोर शेप का कैमरा मॉड्यूल लगा होगा।

अपकमिंग फोन में यह होगा खास कैमरा मॉड्यूल के अंदर, दो गोल कटआउट देखे जा सकते हैं, इनमें से ऊपर वाले में मेन कैमरा लगा है, जबकि नीचे वाला शायद सेकेंडरी कैमरे के लिए है। हालांकि यह साफ तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि कैमरा मॉड्यूल पर '13MP' लिखा हुआ है, और कैमरा सेंसर के बगल में एक गोल LED फ्लैश भी देखा जा सकता है।

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, माइक्रोसाइट पर सिर्फ 'क्लीन Android 16 एक्सपीरियंस' का जिक्र है, जिससे यह कंफर्म हो गया है कि यह स्मार्टफोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा। माइक्रोसाइट पर लगे बैनर में 'फ्री होम सर्विस' का भी जिक्र है, जो यह ब्रांड इस डिवाइस के साथ देगा। अब जब लॉन्च की तारीख पक्की हो गई है, तो उम्मीद है कि ब्रांड जल्द ही आने वाले Lava Bold N2 5G स्मार्टफोन के बारे में और ज्यादा जानकारी देगा।

चलिए तब तक 4G मॉडल की कीमत और खासियत पर एक नजर डाल लेते हैं: Lava Bold N2 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में लॉन्च के समय, Lava Bold N2 की कीमत 7499 रुपये थी। यह फोन सिर्फ एक ही कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कंपनी ने इसे दो कलर्स - Indus Black और Siachen White में लॉन्च किया है। कंपनी अपने ग्राहकों को स्मार्टफोन के लिए मुफ्त डोरस्टेप सर्विसिंग की सुविधा भी दे रही है।

Lava Bold N2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Lava Bold N2 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 15 Go पर चलता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन में कोई ब्लोटवेयर या विज्ञापन नहीं आते हैं और यह यूजर्स को "क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस" देता है। फोन में 6.75-इंच का एचडीप्लस डिस्प्ले है जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर काम करता है और इसमें वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच है। फोन धूल और पानी की बूंदों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। यह फोन यूनिसोक SC9863A चिपसेट पर चलता है, जिसमें आठ कोर हैं।