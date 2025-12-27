मात्र 6799 रुपये में खरीद लें 8GB तक की रैम वाला यह धांसू स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का मेन कैमरा

संक्षेप: 8जीबी रैम वाला लावा N1 प्रो अमेजन पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इस फोन को मात्र 6799 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसका प्रोसेसर भी दमदार है।

Dec 27, 2025 04:13 pm IST

कम बजट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Lava Bold N1 Pro आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। यह फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल) से लैस है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। फोन पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इसे 339 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 720 x 1612 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे इसकी टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी ऑक्टा-कोर Unisoc T606 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

सेल्फी के लिए फोन में स्क्रीन फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन में कंपनी फेस अनलॉक फीचर भी दे रही है।