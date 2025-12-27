Hindustan Hindi News
मात्र 6799 रुपये में खरीद लें 8GB तक की रैम वाला यह धांसू स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का मेन कैमरा

संक्षेप:

8जीबी रैम वाला लावा N1 प्रो अमेजन पर तगड़ी डील में मिल रहा है। आप इस फोन को मात्र 6799 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसका प्रोसेसर भी दमदार है।

Dec 27, 2025 04:13 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
कम बजट में पावरफुल परफॉर्मेंस वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Lava Bold N1 Pro आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। यह फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल) से लैस है। 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6799 रुपये है। फोन पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप इसे 339 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 720 x 1612 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रियल और 4जीबी वर्चुअल रैम से लैस है। इससे इसकी टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है। फोन 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी ऑक्टा-कोर Unisoc T606 चिपसेट दे रही है। फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का एआई ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

Lava
ये भी पढ़ें:डॉल्बी और सराउंड साउंड वाले तीन जबर्दस्त टीवी, कीमत ₹7000 से ₹7500 के बीच

सेल्फी के लिए फोन में स्क्रीन फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन में कंपनी फेस अनलॉक फीचर भी दे रही है।

ये भी पढ़ें:450 रुपये से कम में 10 से ज्यादा ओटीटी ऐप फ्री, कॉलिंग और अनलिमिटेड 5G डेटा भी

यह फोन IP54 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। फोन ग्लॉसी ब्लैक के साथ टाइटेनियम गोल्ड और स्टेल्थ ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है। ओएस की की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
