खुशखबरी! तुरंत खरीदें 8GB तक की रैम वाला यह धांसू फोन, बिना किसी ऑफर कीमत मात्र 5999 रुपये

Dec 28, 2025 03:18 pm IST

6 हजार रुपये से कम की कीमत में बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Lava Bold N1 आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन है। लावा का यह फोन 8जीबी रैम (4जीबी रियल + 4जीबी वर्चुअल) से लैस है। फोन में कंपनी 64जीबी का इंटरनल स्टोरेज दे रही है। इसकी कीमत अनेजन इंडिया पर बिना किसी ऑफर मात्र 5999 रुपये है। आप इस फोन को 299 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन 288 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी और 13 मेगापिक्सल के एआई ड्यूल रियर कैमरा के साथ कई धांसू फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

लावा बोल्ड N1 के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में एचडी+ रेजॉलूशन के साथ 6.75 इंच का डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें 4जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे जरूरत पड़ने पर फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है।

फोन Unisoc ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दे रही है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 5000mAh की है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।