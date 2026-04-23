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₹12 हजार से कम में मिलेगा 4K रिकॉर्डिंग वाला फोन लॉन्च, धाकड़ फीचर्स कर देंगे खुश

Apr 23, 2026 12:53 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Lava Bold N1 5G Special Edition को 11,999 रुपये कीमत में लॉन्च किया गया है, जिसमें 6GB RAM, 128GB स्टोरेज और 90Hz डिस्प्ले मिलता है। यह फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 5000mAh बैटरी और Android 15 के साथ आता है।

₹12 हजार से कम में मिलेगा 4K रिकॉर्डिंग वाला फोन लॉन्च, धाकड़ फीचर्स कर देंगे खुश

भारतीय स्मार्टफोन ब्रैंड Lava International Limited ने अपने लोकप्रिय स्मार्टफोन Bold N1 5G का नया स्पेशल एडिशन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस नए वेरिएंट को खासतौर से उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया है जो बेहतर परफॉर्मेंस, ज्यादा स्टोरेज और स्मूद एक्सपीरियंस चाहते हैं। यह स्मार्टफोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी शुरुआती कीमत 12 हजार रुपये से कम रखी गई है।

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Lava Bold N1 5G स्पेशल एडिशन में 6.75 इंच का HD+ नॉच डिस्प्ले दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्क्रीन ना सिर्फ स्मूद स्क्रॉलिंग देती है, बल्कि वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग को भी बेहतर बनाती है। फोन में 2.5D ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है और यह IP54 रेटिंग के साथ आता है, जिससे यह धूल और पानी के हल्के छींटों से सेफ रहता है। डिजाइन के मामले में यह Champagne Gold और Royal Blue जैसे स्टाइलिश कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

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पावरफुल परफॉर्मेंस और स्टोरेज

स्मार्टफोन Unisoc T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है, जो 5G कनेक्टिविटी के साथ तेज और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6GB फिजिकल RAM के साथ 6GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलता है, यानी कुल 12GB तक RAM यूज की जा सकती है। साथ ही, 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

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फोटोग्राफी के लिए इसमें 13MP AI ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, जो 4K @30fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा नाइट मोड, स्लो मोशन और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं। सेल्फी के लिए फोन में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है और Type-C पोर्ट से चार्ज होती है।

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लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और एक्स्ट्रा फीचर्स

डिवाइस Android 15 पर चलता है और इसमें क्लीन, ब्लॉटवेयर-फ्री एक्सपीरियंस मिलता है। सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा कंपनी की Free Service @ Home सर्विस इसे और खास बनाती है, जिससे यूजर्स को आफ्टर-सेल्स सर्विसेजआसानी से मिलती हैं।

इतनी रखी गई है कीमत

Lava Bold N1 5G का यह स्पेशल एडिशन 1 मई 2026 से दोपहर 12 बजे से Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसका लॉन्च प्राइस 12,999 रुपये है, लेकिन स्पेशल ऑफर के साथ इसे Amazon से 11,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

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Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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