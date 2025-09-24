Lava Bold N1 5G Review: कम है बजट, तो बेस्ट है यह 5G फोन, डिस्प्ले भी बड़ा, लंबी बैटरी लाइफ भी lava bold n1 5g review most affordable 5g smartphone with large display and powerful battery, Gadgets Hindi News - Hindustan
Lava Bold N1 5G Review: कम है बजट, तो बेस्ट है यह 5G फोन, डिस्प्ले भी बड़ा, लंबी बैटरी लाइफ भी

Lava Bold N1 5G Review: बजट कम है लेकिन 5G स्मार्टफोन ही खरीदना है, तो लावा का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Lava Bold N1 5G की। हमें इस फोन का रिव्यू करने का मौका मिलेगा। इस फोन के साथ कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस चलिए बताते हैं...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 12:25 PM
Lava Bold N1 5G Review: बजट कम है लेकिन 5G स्मार्टफोन ही खरीदना है, तो लावा का नया फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं Lava Bold N1 5G की। कंपनी का कहना है कि यह भारत का सबसे सस्ता 5G फोन है। यह उन यूजर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है, जो बेहद कम कीमत में 5G कनेक्टिविटी, डेली यूज के लिए ठीक परफॉर्मेंस और लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। ऑफर में यह 7000 रुपये से भी कम में मिल रहा है। हमें इस फोन का रिव्यू करने का मौका मिलेगा। रिव्यू के लिए हमारे पास शैम्पेन गोल्ड कलर वेरिएंट आया है। इस फोन के साथ कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस चलिए बताते हैं…

Lava Bold N1 5G Review: कम है बजट, तो बेस्ट है यह 5G फोन, डिस्प्ले भी बड़ा, लंबी बैटरी लाइफ भी
Lava Bold N1 5G Review

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Lava Bold N1 5G का डिजाइन सिंपल है लेकिन फिर भी यह दिखने में अच्छा लगता है। फोन का वजन लगभग 200 ग्राम है, जिससे लंबे समय तक हाथों में पकड़े रहने पर भी भारीपन महसूस नहीं होता। हाथों में इसकी ग्रिप भी कंफर्टेबल है, जिससे इसे एक हाथ से भी आराम से चलाया जा सकता है। बैक पैनल प्लास्टिक का है, लेकिन ग्लॉसी फिनिश होने के कारण फिंगरप्रिंट जल्दी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन लावा ने फोन के साथ बॉक्स में एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस दिया है, जिससे फोन को उंगलियों के निशान से सुरक्षित रखा जा सकता है। फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जो इसे धूल और पानी के छीटों से सुरक्षा प्रदान करता है।

Lava Bold N1 5G Review

फोन के राइट साइड पर एक पावर बटन है, जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का काम करता है। इसके ठीक ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में केवल सिम ट्रे है। पीछे की तरफ, चौकोर कैमरा मॉड्यूल है, जिसमें दो कैमरा लेंस और एक एलईडी फ्लैश लगा हुआ है, तीनों ही कटआउट पर सुंदर सी डिजाइन दी गई है। नीचे की तरफ, 3.5 एमएम का ऑडियो जैक, चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दी गई है। फोन सिंपल सोबर लगता है। इसे दो कलर्स - Champagne Gold और Royal Blue में लॉन्च किया गया है।

ये भी पढ़ें:Lava Play Ultra रिव्यू: बजट फोन ने किया इम्प्रेस, प्रीमियम लुक, गेमिंग में धांसू
Lava Bold N1 5G Review

फोन में बड़ा डिस्प्ले भी

लावा के इस किफायती फोन में बड़ा डिस्प्ले भी मिल जाता है। इसमें 6.75-इंच एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो स्क्रॉलिंग को स्मूद बनाता है। डिस्प्ले 450 निट्स ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है, जो इंडोर और मीडियम आउटडोर यूज के लिए ठीक है। कलर्स नैचुरल हैं, लेकिन फुल एचडी प्लस न होने से शार्पनेस एवरेज है। बड़ा डिस्प्ले होने से यह वीडियो स्ट्रीमिंग करने और सोशल मीडिया के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा हैवी गेमिंग के दौरान बेहतरीन परफॉर्मंस की उम्मीद न करें।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

फोन में यूनिसॉक T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर (2.2 गीगाहर्ट्ज तक स्पीड) के साथ स्टैंडर्ड 4GB रैम है, साथ में 4GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है। फोन दो स्टोरेज ऑप्शन 64GB और 128GB ऑप्शन में आता है। यह फोन डेली टास्क जैसे ब्राउजिंग, वॉट्सऐप और लाइट मल्टीटास्किंग के दौरान स्मूद चलता है। कंपनी ने बताया कि इसका AnTuTu स्कोर करीब 2,50,000+ है, जो सेगमेंट में डीसेंट है। यह फोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट करता है यानी इस फोन पर किसी भी कंपनी का 5G नेटवर्क इस्तेमाल किया जा सकता है। फोन में स्टोरेज बढ़ाने के लिए कोई माइक्रोएसडी स्लॉट नहीं, जो इसका माइनस पॉइंट है।

यह फोन एंड्रॉयड 14 पर चलता है और इसमें क्लीन यूआई है यानी फोन में किसी फालतू ऐप नहीं हैं। लेकिन ध्यान रहें कि यह फोन केवल एक एंड्रॉयड अपडेट और दो साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है यानी एंड्रॉयड 16 के बाद इसमें कोई ओएस अपडेट नहीं मिलेगा।

Lava Bold N1 5G Review

कैमरा

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा है, जो कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ठीक है। कलर्स नैचुरल आते हैं, और इसमें 30fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है। फोन लो बजट कैटेगरी में आता है, ऐसे में कैमरे से दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद करना ठीक नहीं है। फोन कैजुअल फोटोग्राफी के लिए ठीक है। आप फोन से लिए शॉट्स नीचे देख सकते हैं…

Lava Bold N1 5G ReviewLava Bold N1 5G ReviewLava Bold N1 5G ReviewLava Bold N1 5G ReviewLava Bold N1 5G ReviewLava Bold N1 5G ReviewLava Bold N1 5G Review

बैटरी और चार्जिंग

फोन 5000mAh बैटरी पैक करता है। नॉर्मल यूज में बैटरी डेढ़ से दो दिन आराम से चल जाती है। इसमें 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे इसे फुल चार्ज होने में करीब डेढ़ घंटा लगता है। बॉक्स में चार्जर मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट दिया गया है।

Lava Bold N1 5G Review

खरीदें या नहीं

Lava Bold N1 5G फर्स्ट-टाइम 5G यूजर्स या फीचर फोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड करने वाले यूजर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट 7000 रुपये के आसपास है और आप 5G फोन ही लेना चाहते हैं, तो यह वैल्यू फॉर मनी फोन है। अगर आप इसे और भी कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो Amazon Great Indian Festival Sale में यह फोन ऑफर के बाद केवल 6,749 रुपये में मिल रहा है। नीचे देखें डील

