Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Lava Bold N1 5G phone under 7000 rupees on Amazon with 4K recording and IP54 rating
मौका! 7000 रुपये से कम में धांसू 5G फोन डील, 4K रिकॉर्डिंग और IP54 रेटेड डिजाइन

मौका! 7000 रुपये से कम में धांसू 5G फोन डील, 4K रिकॉर्डिंग और IP54 रेटेड डिजाइन

संक्षेप: लावा का धांसू 5G फोन Lava Bold N1 5G ग्राहकों को 7000 रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डिवाइस Amazon पर खास ऑफर्स के साथ ऑर्डर किया जा सकता है। 

Mon, 10 Nov 2025 01:00 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय स्मार्टफोन ब्रैंड Lava का धांसू 5G स्मार्टफोन ग्राहकों को सबसे सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर Lava Bold N1 5G को बीते 30 दिनों की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में अतिरिक्त छूट का फायदा अलग से मिल रहा है।

Lava Bold N1 5G की खासियत यह है कि कम कीमत के बावजूद इसमें सभी भारतीय टेलिकॉम कंपनियों के 5G नेटवर्क्स का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यह फोन IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है। यह फोन 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देता है। डिवाइस को दो कलर ऑप्शंस- गोल्ड और ब्लू में खरीदने का विकल्प दिया गया है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में टॉप 5G स्मार्टफोन, लिस्ट में OnePlus और Samsung सब शामिल

ऑफर्स के साथ सस्ते में Lava Bold N1 5G

लावा के बजट डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर केवल 6,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 6,600 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। ध्यान रहे कि आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:iQOO यूजर्स के लिए खुशखबरी! जानें आपको कब मिलेगा OriginOS 6 अपडेट

ऐसे हैं Lava Bold N1 5G के स्पेसिफिकेशंस

फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है और 5MP फ्रंट कैमरा इसका हिस्सा है। इसमें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए Unisoc T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 13MP AI कैमरा बैक पैनल पर मिलता है। यह डिवाइस IP54 रेटेड है और धाकड़ बैकअप के लिए इसमें 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
LAVA Smartphone Smartphones अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।