मौका! 7000 रुपये से कम में धांसू 5G फोन डील, 4K रिकॉर्डिंग और IP54 रेटेड डिजाइन

संक्षेप: लावा का धांसू 5G फोन Lava Bold N1 5G ग्राहकों को 7000 रुपये से कम कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। यह डिवाइस Amazon पर खास ऑफर्स के साथ ऑर्डर किया जा सकता है।

भारतीय स्मार्टफोन ब्रैंड Lava का धांसू 5G स्मार्टफोन ग्राहकों को सबसे सस्ते में खरीदने का मौका Amazon पर मिल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर Lava Bold N1 5G को बीते 30 दिनों की सबसे कम कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में अतिरिक्त छूट का फायदा अलग से मिल रहा है।

Lava Bold N1 5G की खासियत यह है कि कम कीमत के बावजूद इसमें सभी भारतीय टेलिकॉम कंपनियों के 5G नेटवर्क्स का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यह फोन IP54 डस्ट और स्प्लैश रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है। यह फोन 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देता है। डिवाइस को दो कलर ऑप्शंस- गोल्ड और ब्लू में खरीदने का विकल्प दिया गया है।

ऑफर्स के साथ सस्ते में Lava Bold N1 5G लावा के बजट डिवाइस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर केवल 6,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 1500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 6,600 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। ध्यान रहे कि आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ले सकते हैं।