आ गया भारत का सबसे सस्ता ट्रू 5G फोन, केवल 6749 रुपये में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी

Lava ने Bold N1 5G को भारत के सबसे सस्ते True 5G स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया गया है। सिर्फ 6,749 रुपये की शुरुआती कीमत में यह फोन 90Hz डिस्प्ले, 4K रिकॉर्डिंग और 5000mAh बैटरी जैसे धांसू फीचर्स के साथ आता है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 01:21 PM
भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपना नया स्मार्टफोन Lava Bold N1 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे भारत का सबसे सस्ता True 5G स्मार्टफोन बताया है, जो सभी भारतीय 5G नेटवर्क्स जैसे Jio, Airtel, Vi और BSNL पर काम करता है। इसकी शुरुआती कीमत ऑफर्स के साथ केवल 6,749 रुपये रखी गई है। फोन के साथ लावा ने एंट्री-लेवल सेगमेंट में बड़ा बदलाव किया है।

Lava Bold N1 5G में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका डिजाइन पतला है और यह सिर्फ 8.2 मिलीमीटर मोटा है। फोन IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस के साथ आता है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल में ज्यादा टिकाऊ बन जाता है। यह दो कलर्स, शैंपेन गोल्ड और रॉयल ब्लू में उपलब्ध होगा।

खास कैमरा फीचर्स ऑफर करता है फोन

फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल का एआई डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें पोर्ट्रेट, नाइट, प्रो और स्लो मोशन जैसे मोड मिलते हैं। खास बात यह है कि इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग 30 एफपीएस पर सपोर्ट की गई है, जो आमतौर पर इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलती। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा स्क्रीन फ्लैश के साथ दिया गया है।

यह फोन UNISOC T765 ऑक्टा-कोर 6nm प्रोसेसर से लैस है। इसमें 4GB रैम के साथ 4GB वर्चुअल रैम दी गई है, जिससे कुल 8GB तक की स्मूद परफॉर्मेंस मिलती है। स्टोरेज के लिए इसमें 64GB और 128GB के वेरिएंट मिलते हैं, जिन्हें 1TB तक माइक्रोएसडी कार्ड से बढ़ाया जा सकता है।

दमदार बैटरी और एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर

Lava Bold N1 5G में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो टाइप-सी चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 30 घंटे तक का टॉकटाइम और 10 घंटे तक का यूट्यूब प्लेबैक दे सकती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन एंड्रॉयड 15 पर चलता है, जो क्लीन और ब्‍लोटवेयर-फ्री अनुभव देता है। इसके साथ एक एंड्रॉयड OS अपग्रेड और दो साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया गया है।

फोन सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और डुअल सिम (5G+5G) स्टैंडबाय फीचर के साथ आता है। इसमें किसी भी तरह का नेटवर्क लॉक नहीं है और यह सभी भारतीय नेटवर्क्स पर काम करता है। कंपनी इस फोन के साथ फ्री सर्विस-एट-होम की सुविधा भी दे रही है, जिससे यूजर्स को घर बैठे ही सर्विस मिलेगी।

इतनी रखी गई है Bold N1 5G की कीमत

Lava Bold N1 5G का 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट अमेजन पर 7,499 रुपये की कीमत में लिस्टेड है, लेकिन बैंक ऑफर के साथ इसकी कीमत घटकर 6,749 रुपये रह जाएगी। इसी तरह 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,999 रुपये है, जो ऑफर के बाद 7,249 रुपये में उपलब्ध होगा। यह फोन अमेजन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील्स के दौरान खरीदा जा सकता है।

